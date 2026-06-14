Durante la WWDC 2026, Apple ha svelato ufficialmente iOS 27, iPadOS 27 e macOS 27. I nuovi sistemi operativi, che arriveranno sui dispositivi compatibili nel corso dell’autunno, portano con sé una serie di importanti novità: la nuova app Siri, lo strumento di automazione Shortcuts potenziato dall’intelligenza artificiale e un Image Playground migliorato.

Come da tradizione, a corredo dei nuovi software Apple ha rilasciato anche una serie di sfondi inediti per iPhone, iPad e Mac. E, altra tradizione, è già possibile scaricare le versioni statiche di questi wallpaper, mentre per quelle dinamiche (che si muovono con il giroscopio del dispositivo) bisognerà attendere il rilascio ufficiale dei sistemi operativi. Le immagini, sia per iPhone che per iPad, sono caratterizzate da forme stilizzate che formano il numero “27” in diverse varianti cromatiche, richiamando il motivo già visto su macOS 27 con i wallpaper “Golden Gate”.

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Sfondi iOS 27: forme e colori per iPhone

I nuovi wallpaper per iOS 27 sono disponibili in diverse tonalità. Come si vede dalle anteprime, il design gioca con elementi geometrici sovrapposti che compongono il numero 27 in modo astratto ma riconoscibile. Le varianti cromatiche includono versioni scure, chiare e a tinte vivaci (blu, viola, arancione e verde). Una volta scaricati, si possono impostare come sfondo tramite l’app Foto o l’app Impostazioni.

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Sfondi iPadOS 27: versioni orizzontali e verticali

Per iPad, Apple ha creato delle varianti specifiche che sfruttano il formato più ampio del tablet. Gli sfondi sono disponibili sia in orientamento verticale che orizzontale, adattandosi automaticamente alla rotazione del dispositivo (anche se la versione dinamica arriverà solo con il rilascio ufficiale). Anche in questo caso, le immagini riprendono il tema del “27” stilizzato, con colori che vanno dal blu notte al rosa pastello, passando per il grigio siderale e il verde menta.

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Sfondi macOS 27: il tema Golden Gate unisce curve fluide e numeri stilizzati

Anche per macOS 27, ribattezzato Golden Gate in omaggio al celebre ponte di San Francisco, Apple ha preparato una serie di sfondi inediti che seguono il linguaggio visivo comune a iOS e iPadOS. Il design, questa volta, si ispira a curve morbide e sovrapposte che ricordano petali di fiori o carta piegata, creando un elegante effetto tridimensionale. Le versioni statiche (chiara e scura) possono già essere scaricate in alta risoluzione, mentre quelle dinamiche saranno disponibili solo con il rilascio ufficiale in autunno.

In attesa del rilascio ufficiale di iOS 27 e iPadOS 27, previsto per l’autunno, Apple ha già diffuso le versioni statiche dei nuovi wallpaper. Le immagini, caratterizzate dal motivo stilizzato del numero “27” in diverse varianti cromatiche, possono essere scaricate in alta risoluzione dai link qui sotto e utilizzate immediatamente su iPhone e iPad. Le versioni dinamiche, che reagiscono al movimento del dispositivo, saranno disponibili solo con l’aggiornamento finale del software.

Per macOS 27, ribattezzato Golden Gate, il discorso è analogo: sfondi statici già accessibili, versione dinamica in arrivo con il sistema operativo completo. Chi volesse anticipare il nuovo corso estetico di Apple può già procedere con il download, cliccando sui link qui in basso.

Scarica i nuovi sfondi di iOS 27

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