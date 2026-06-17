Microsoft ha annunciato la disponibilità generale di Copilot Cowork, una delle novità più interessanti emerse negli ultimi mesi all’interno dell’ecosistema Microsoft 365 Copilot. Dopo una fase di anteprima riservata ai clienti del programma Frontier, la società di Redmond apre ufficialmente le porte della nuova piattaforma agentica a tutte le aziende che utilizzano Microsoft 365 Copilot, introducendo al tempo stesso nuovi modelli IA, un sistema di prezzi basato sul consumo effettivo e numerose funzionalità dedicate alla gestione dei costi.

Si tratta di un passo particolarmente importante nella strategia di Microsoft legata all’intelligenza artificiale, se fino a oggi Copilot si è principalmente configurato come un assistente capace di aiutare gli utenti nella creazione di documenti, presentazioni, fogli di calcolo e comunicazioni aziendali, con Copilot Cowork l’azienda punta a fare un ulteriore salto di qualità, affidando all’IA attività complesse che possono richiedere diversi passaggi, più strumenti e lunghi tempi di elaborazione.

I primi numeri condivisi da Microsoft sembrano confermare l’interesse del mercato, oltre la metà delle aziende Fortune 500 avrebbe già sperimentato Copilot Cowork durante il programma Frontier, contribuendo alla crescita di quella che la società definisce la funzionalità più rapidamente adottata nella storia dell’iniziativa.

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Copilot Cowork vuole andare oltre il classico chatbot

La differenza principale rispetto a un assistente IA tradizionale risiede proprio nel concetto di agente, Microsoft spiega che Copilot Cowork non si limita a rispondere a domande o a generare contenuti, ma può portare a termine interi flussi di lavoro in autonomia; l’utente definisce l’obbiettivo finale e il sistema si occupa di eseguire tutte le operazioni necessarie per raggiungerlo, utilizzando dati aziendali, documenti, strumenti interni e applicazioni collegate.

L’azienda ha condiviso alcuni esempi concreti di utilizzo emersi durante la fase di anteprima. Un team di ingegneri ha insegnato a Cowork a modificare automaticamente fogli di calcolo utilizzati per processi batch, generando contemporaneamente diagrammi di flusso aggiornati dopo ogni modifica; in un altro caso, il sistema è stato impiegato per confrontare quasi quattromila file appartenenti a due diverse versioni di prodotto, un’operazione che avrebbe richiesto settimane di lavoro manuale.

Anche il settore commerciale sembra aver trovato applicazioni interessanti, alcuni responsabili vendite hanno utilizzato Copilot Cowork per individuare opportunità a rischio all’interno delle pipeline commerciali, ottenendo suggerimenti e azioni di follow-up dettagliate.

Alla base di tutto troviamo Work IQ, il motore contestuale di Microsoft che consente a Copilot di comprendere il contesto aziendale e accedere alle informazioni necessarie per svolgere le attività richieste.

Supporto per più modelli IA e in arrivo Cowork 1

Uno degli aspetti più interessanti della piattaforma riguarda la sua architettura multi-modello, Microsoft non vuole legare Copilot Cowork a una singola tecnologia di intelligenza artificiale, ma permettere al sistema di scegliere il modello più adatto in base al tipo di attività da svolgere. Questo approccio dovrebbe consentire di ottenere un migliore equilibrio tra qualità delle risposte, tempi di esecuzione e costi operativi.

Con il rilascio della disponibilità generale, Copilot Cowork supporta i modelli Anthropic Opus 4.8 e Sonnet 4.6, gli utenti che partecipano al programma Frontier possono inoltre accedere a GPT-5.5, mentre nelle prossime settimane debutterà ufficialmente Cowork 1.

Quest’ultimo viene descritto da Microsoft come un modello ottimizzato per l’ambiente enterprise, sviluppato per garantire costi più contenuti e una migliore efficienza nelle attività quotidiane; secondo l’azienda, Cowork 1 consentirà anche di ridurre la dipendenza da uno specifico fornitore di modelli e di minimizzare alcuni bias tipici delle attuali tecnologie generative.

Microsoft sostiene inoltre che i propri test abbiano evidenziato un vantaggio economico significativo rispetto ad alcune soluzioni concorrenti, confrontando il costo per richiesta con Claude Cowork integrato tramite il connettore Microsoft 365, Copilot Cowork sarebbe risultato mediamente tra il 30% e il 40% meno costoso.

Arriva la fatturazione a consumo con i crediti Copilot

La disponibilità generale introduce anche un nuovo modello economico che potrebbe rappresentare una delle principali sfide per le aziende interessate alla piattaforma. Per accedere a Copilot Cowork è necessario possedere una licenza Microsoft 365 Copilot User Subscription License (USL), ma l’utilizzo dell’agente viene fatturato separatamente in base alle risorse effettivamente consumate.

Microsoft utilizza un sistema basato sui cosiddetti crediti Copilot: ogni attività genera un consumo differente in funzione del modello utilizzato, del numero di informazioni recuperate dal contesto aziendale, degli strumenti coinvolti e del tempo di esecuzione necessario per completare il lavoro.

Per aiutare le aziende a prevedere i costi, Microsoft ha individuato tre grandi categorie operative: attività leggere, attività medie e attività intense. Le prime coinvolgono un numero limitato di fonti e richiedono poco ragionamento, le seconde combinano più sorgenti informative e producono diversi risultati, le terze invece, prevedono analisi approfondite, aggregazione di grandi quantità di dati e numerosi output.

Per la modalità Pay-As-You-Go il prezzo è fissato a 0,01 dollari per credito Copilot, mentre sarà disponibile anche l’opzione P3 che consentirà alle aziende di acquistare in anticipo una determinata quantità di utilizzo ottenendo condizioni economiche più favorevoli.

Microsoft punta molto sulla gestione dei costi

Proprio perché il sistema si basa sul consumo effettivo, Microsoft ha deciso di introdurre numerosi strumenti dedicati al controllo delle spese. Gli amministratori potranno decidere quando attivare Copilot Cowork all’interno del tenant aziendale, quali utenti avranno accesso alla piattaforma e quali limiti di utilizzo applicare; sarà inoltre possibile configurare budget personalizzati, impostare soglie di spesa e ricevere notifiche automatiche quando determinati valori vengono superati.

Anche gli utenti finali potranno avere maggiore visibilità sui consumi, Microsoft ha infatti annunciato che il costo delle singole attività verrà mostrato direttamente durante l’esecuzione, consentendo di comprendere meglio l’impatto economico delle operazioni richieste.

Secondo l’azienda, il miglioramento progressivo dei modelli IA, l’ottimizzazione del recupero del contesto e una selezione sempre più accurata dei modelli contribuiranno inoltre a ridurre i costi nel corso del tempo.

Nuovi plugin, navigazione web e funzionalità di sicurezza avanzate

Tra le novità introdotte con il rilascio globale troviamo anche un importante ampliamento dell’ecosistema di integrazioni. Copilot Cowork supporta ora diversi plugin di partner esterni, tra cui Enosix, Harvey, LSEG, Miro, monday.com, Moody’s, Morningstar, S&P Global Energy e TeamsMaestro. Microsoft ha inoltre confermato l’arrivo imminente di ulteriori integrazioni con Adobe, Atlassian, Box, Canva, Databricks, CB Insights, MoneyForward e Templafy.

L’azienda ha inoltre annunciato una nuova funzionalità che consente a Cowork di navigare sul web tramite un browser Microsoft Edge locale, disponibile inizialmente all’interno del programma Frontier, questa capacità permette all’agente di accedere a contenuti online mantenendo il rispetto delle policy aziendali e dei controlli di sicurezza già definiti dagli amministratori.

Sul fronte della sicurezza microsoft sottolinea come prompt, risposte e contenuti generati vengano automaticamente integrati nei sistemi di governance di Microsoft 365. Sono supportati strumenti come Audit Log, Data Security Posture Management (DSPM), eDiscovery, Insider Risk Management e Data Lifecycle Management, mentre il supporto completo alla prevenzione della perdita di dati (DLP) arriverà in un secondo momento.

Con il lancio globale di Copilot Cowork, Microsoft afferma dunque la propria visione di un futuro sempre più basato sugli agenti IA autonomi. Dopo aver portato l’intelligenza artificiale nelle applicazioni di produttività quotidiana, l’azienda sta ora cercando di trasformare Copilot in un vero collaboratore digitale capace di eseguire attività articolate in autonomia, con l’obbiettivo di ridurre il carico operativo dei dipendenti e accelerare numerosi processi aziendali.