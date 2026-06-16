WhatsApp sta lavorando a una funzionalità che gli utenti chiedono da tempo. La versione beta 2.26.22.7 per Android aveva già rivelato lo sviluppo dei messaggi di testo visualizzabili una sola volta, e ora la stessa funzione è in lavorazione anche per iOS, come emerge dall’ultima versione beta 26.24.10.16 disponibile su TestFlight. L’opzione “visualizza una volta”, già disponibile per foto, video e note vocali, verrà finalmente estesa anche ai messaggi testuali.

Chi segue le evoluzioni di WhatsApp ricorderà che il team di sviluppo sta lavorando da settimane al miglioramento dei messaggi effimeri, introducendo opzioni sempre più granulari per il controllo della privacy.

L’estensione della visualizzazione singola ai messaggi testuali rappresenta il passo successivo di questo percorso, colmando una carenza che molti utenti avevano notato da tempo. Le foto e i video visualizzabili una volta erano arrivati nell’estate 2021, i messaggi vocali a fine 2023, e ora tocca finalmente ai messaggi di testo.

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Come funzionerà la visualizzazione singola per i messaggi di testo

Il meccanismo sarà familiare a chi già utilizza la funzione per i contenuti multimediali, seppur con la differenza di foto, video e messaggi vocali che mostrano l’icona “(1)” direttamente in fase di invio, per i messaggi di testo sarà necessario tenere premuto il pulsante di invio e selezionare l’opzione “Invia come visualizza una volta“. Una volta inviato, il destinatario potrà aprire il messaggio una sola volta prima che diventi inaccessibile, proprio come per i contenuti multimediali.

La funzionalità sarà disponibile sia nelle chat individuali che nei gruppi, mantenendo un’esperienza coerente con quella già nota per foto e video. Non sarà invece disponibile nei canali, dove la natura della comunicazione broadcast rende inadatti i messaggi effimeri.

Protezioni per la privacy integrate nel sistema

I messaggi di testo condivisi con l’opzione di visualizzazione singola beneficeranno delle stesse protezioni già attive per i contenuti multimediali. Il destinatario non potrà copiare, inoltrare o condividere il messaggio dopo averlo ricevuto. WhatsApp bloccherà inoltre gli screenshot e le registrazioni dello schermo per impedire che il contenuto venga conservato in qualsiasi forma.

Naturalmente, qualcuno potrebbe comunque catturare il messaggio utilizzando un secondo dispositivo, ma WhatsApp riduce questo rischio limitando il più possibile tutte le azioni disponibili all’interno dell’app. Un approccio che l’azienda aveva già adottato nel 2022 quando aveva rimosso il supporto ai messaggi effimeri dalla versione Desktop, proprio per rendere più efficace il blocco degli screenshot.

Come fa notare il portale WABetaInfo, l’opzione di visualizzazione singola per i messaggi di testo darà agli utenti un controllo maggiore sulla propria privacy visto che WhatsApp offre già messaggi a scomparsa, crittografia end-to-end e visualizzazione singola per i media come parte delle sue funzionalità dedicate alla riservatezza.

A questo si aggiungerebbero, dunque, i messaggi testuali colmando una limitazione che molti utenti avevano lamentato, rendendo la funzione più completa e coerente su tutti i tipi di contenuto disponibili in una conversazione.

La soluzione alternativa usata finora

Fino ad ora, chi voleva condividere testo temporaneo su WhatsApp non aveva un modo nativo per farlo e come soluzione alternativa, molti utenti, come testimoniato sui social, includevano il proprio messaggio come didascalia su un’immagine e lo inviavano usando l’opzione di visualizzazione singola già esistente. Un workaround che permetteva di simulare la condivisione di testo effimero, anche se tecnicamente il contenuto veniva consegnato come foto.

La nuova funzionalità offrirà finalmente una soluzione dedicata a questo problema, rendendo più semplice condividere messaggi che scompaiono non appena il destinatario li apre, senza dover ricorrere a escamotage.

Tempistiche di rilascio

La funzionalità che consente di condividere messaggi di testo con l’opzione di visualizzazione singola è, come accennato, attualmente in fase di sviluppo, sia su Android che iOS.

Non è ancora disponibile per gli utenti e non è abilitata nemmeno per i beta tester in questa fase. WhatsApp non ha annunciato una tempistica ufficiale per il rilascio, ma l’opzione sarà disponibile prima ai beta tester in un futuro aggiornamento, per poi arrivare nella versione stabile dell’app. Vi terremo aggiornati in merito.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, come spesso accade, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.