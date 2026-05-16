Continuiamo a seguire con interesse il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e modifiche grafiche più o meno rilevanti e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire loro un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore, come frutto di tale lavoro, è arrivato il rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 26.19.10.72.

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WhatsApp Beta ha una novità per i messaggi effimeri

Nelle scorse settimane nel canale beta per Android è stata introdotta una nuova funzione per offrire agli utenti un maggiore controllo sui messaggi effimeri, consentendo di stabilire quanto tempo dopo la loro lettura devono scomparire.

Ebbene, con la versione 26.19.10.72 beta questa nuova funzionalità è stata messa a disposizione anche di alcuni utenti iOS.

La funzione dei messaggi effimeri consente agli utenti di inviare messaggi che WhatsApp elimina automaticamente dopo un determinato periodo di tempo.

La nuova opzione “Dopo la lettura” è pensata per offrire un maggior controllo agli utenti con la precisazione che, per impostazione predefinita, i messaggi non letti scompaiono sempre dopo 24 ore. Il team di WhatsApp ha tuttavia deciso di consentire agli utenti di configurare un timer specifico aggiuntivo, facendo scomparire i messaggi 5 minuti, 1 ora o 12 ore dopo che il destinatario li ha letti.

Al momento non si sa quando tale novità sarà implementata per tutti gli utenti.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

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