La connessione internet a bordo degli aerei è pronta a sbarcare su un numero sempre più ampio di aerei, già a partire dal prossimo anno.

Diverse compagnie aeree statunitensi hanno infatti annunciato accordi per portare la connettività satellitare sui propri voli, e il 2027 si preannuncia come l’anno della svolta per chi è abituato a viaggiare con connessioni Wi-Fi in volo lente e inaffidabili. Capiamone qualcosa in più.

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American Airlines sceglie Starlink per oltre 500 aerei

American Airlines ha annunciato di aver scelto il servizio internet satellitare Starlink di SpaceX per alimentare il Wi-Fi a bordo dei propri voli a partire dal primo trimestre del 2027. L’aggiornamento della connessione wireless riguarderà “più di 500 aeromobili a fusoliera stretta” a partire dall’inizio del prossimo anno.

“Starlink è ampiamente considerata la costellazione satellitare più avanzata al mondo, utilizzando un’orbita terrestre bassa per fornire internet a banda larga capace di supportare streaming in volo, gaming online, strumenti di collaborazione per riunioni e altro ancora“, ha dichiarato American Airlines nel comunicato stampa.

“Con migliaia di satelliti in orbita terrestre bassa, Starlink può fornire connettività multi-gigabit agli aeromobili utilizzando il suo Aero Terminal, che può supportare fino a 1 Gbps per antenna“.

L’aggiornamento riguarderà “più di 500 aeromobili Airbus, incluse le nuove consegne di A321XLR e A321neo“. Queste cifre sicuramente rendono l’idea della portata dell’investimento e del cambiamento in arrivo per i passeggeri della compagnia americana.

United e Southwest già in movimento con Starlink

Detto questo, American Airlines non è la prima compagnia a siglare un accordo con Starlink per il servizio Wi-Fi in volo. United Airlines ha già iniziato a implementare la connessione internet basata su Starlink sui propri aerei, mentre Southwest Airlines lancerà il servizio basato su Starlink nel corso di questa estate.

Ormai le compagnie aeree stanno riconoscendo l’importanza di offrire connettività di qualità ai propri passeggeri, soprattutto sui voli più lunghi, trasformando quello che era un servizio accessorio spesso deludente in un punto di forza che potrebbe anche spostare l’ago della bilancia a favore delle aziende in grado di offrirlo.

Amazon entra in gioco con Leo e l’acquisizione di Globalstar

Nel frattempo, anche Amazon sta costruendo la propria presenza nel settore della connettività satellitare. L’azienda di Seattle ha recentemente acquisito Globalstar, diventando così il fornitore di servizi satellitari di emergenza di Apple per iPhone e Apple Watch. L’acquisizione rafforza l’offerta crescente di Amazon Leo, il servizio di connettività satellitare del colosso dell’e-commerce.

Amazon fornirà anch’essa Wi-Fi basato su satellite sui voli in futuro. All’inizio di quest’anno, Delta e Amazon hanno siglato un accordo per utilizzare Amazon Leo per il Wi-Fi in volo. Anche JetBlue ha scelto Amazon Leo come proprio fornitore di connessione internet satellitare.

Si sta dunque delineando una competizione diretta tra Starlink di SpaceX e Amazon Leo per il dominio della connettività aerea, una battaglia che, come spesso accade quando c’è tanta concorrenza in un settore, potrebbe tradursi in servizi migliori e prezzi più competitivi per noi passeggeri.

Con diverse compagnie aeree maggiori già schierate su entrambi i fronti, il 2027 si preannuncia come un anno di svolta per chi viaggia frequentemente in aereo e ha bisogno di rimanere connesso anche ad alta quota.