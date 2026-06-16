I servizi di intelligenza artificiale generativa stanno diventando sempre più costosi e complessi da gestire, soprattutto quando si parla di piani premium destinati agli utenti più esigenti. Proprio per questo motivo la trasparenza sulle limitazioni di utilizzo rappresenta un aspetto fondamentale per chi decide di pagare cifre importanti ogni mese, ed è in questo contesto che si inserisce una nuova causa legale intentata contro Anthropic, l’azienda dietro il chatbot Claude.

Secondo quanto riportato nelle scorse ore, un abbonato statunitense ha citato in giudizio la società sostenendo che i piani Claude Max offrano in realtà un quantitativo di utilizzo significativamente inferiore rispetto a quanto pubblicizzato. La vicenda potrebbe avere conseguenze rilevanti non soltanto per Anthropic, ma per l’intero settore dell’intelligenza artificiale, sempre più alle prese con il difficile equilibrio tra costi operativi elevati e promesse commerciali rivolte agli utenti.

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La causa riguarda i piani Claude Max da 100 e 200 dollari al mese

La denuncia è stata presentata presso un tribunale federale degli Stati Uniti da Karl Kahn, residente a Washington D.C., che accusa Anthropic di aver fornito informazioni fuorvianti sui limiti di utilizzo dei propri abbonamenti più costosi.

Attualmente l’azienda propone tre principali formule di sottoscrizione per gli utenti individuali, accanto al piano Claude Pro, disponibile a partire da 17 dollari al mese negli Stati Uniti, troviamo infatti i più recenti Claude Max 5x e Claude Max 20x, introdotti nel 2025 rispettivamente a 100 e 200 dollari mensili.

Secondo la comunicazione ufficiale di Anthropic, questi piani dovrebbero consentire un utilizzo fino a cinque o venti volte superiore rispetto a quello garantito dall’abbonamento Pro; il problema, stando alle accuse contenute nella causa, è che i limiti effettivi sarebbero molto più difficili da comprendere e soprattutto inferiori rispetto alle aspettative generate dal materiale promozionale.

Kahn sostiene di essere passato al piano Max 20x per utilizzare intensivamente Claude Code, il sistema di coding assistito basato sull’intelligenza artificiale dell’azienda; dopo poche settimane però, avrebbe iniziato a raggiungere frequentemente i limiti settimanali previsti dal servizio. In uno degli episodi citati nella denuncia, una singola sessione di circa cinque ore avrebbe consumato il 15% dell’intera quota disponibile per la settimana.

Il nodo è la difficoltà nel comprendere i limiti reali

Uno degli aspetti centrali della controversia riguarda proprio il modo in cui vengono calcolati i consumi all’interno di Claude, Anthropic specifica infatti che il numero di richieste disponibili non è fisso, ma varia in base a diversi fattori, tra cui la lunghezza dei prompt, la presenza di allegati, la complessità della conversazione e il modello utilizzato. In altre parole, due utenti con lo stesso piano potrebbero consumare quote molto diverse a seconda del tipo di attività svolta.

Si tratta di una caratteristica comune a molti servizi basati sui grandi modelli linguistici (LLM), dove ogni operazione comporta un costo computazionale che viene misurato attraverso i cosiddetti token: più una richiesta è complessa e più risorse vengono impiegate per generare una risposta, aumentando di conseguenza il consumo delle quote disponibili.

Proprio questa variabilità rende spesso difficile per gli utenti capire in anticipo quale sarà il reale livello di utilizzo ottenibile con un determinato abbonamento, soprattutto quando si utilizzano strumenti avanzati come Claude Code.

Un problema che interessa tutto il settore dell’IA

La causa legale punta a ottenere lo status di class action e potrebbe quindi coinvolgere tutti gli utenti statunitensi che hanno sottoscritto uno dei piani Claude Max dal momento del loro lancio. Anthropic, almeno per il momento, ha preferito non commentare pubblicamente la vicenda.

La questione, tuttavia, va oltre il singolo caso. Negli ultimi mesi le limitazioni di utilizzo di Claude sono diventate argomento ricorrente nelle discussioni online, con diversi utenti che hanno segnalato difficoltà nel comprendere il funzionamento dei limiti applicati ai vari piani. La stessa Anthropic aveva introdotto nel 2025 limiti settimanali per Claude Code dopo aver rilevato utilizzi estremamente intensivi da parte di alcuni utenti che mantenevano il sistema attivo praticamente senza interruzioni.

La controversia evidenzia un tema sempre più attuale nel mercato dell’intelligenza artificiale generativa: mentre i tradizionali servizi software possono essere offerti attraverso abbonamenti relativamente semplici da comprendere, i costi di elaborazione degli LLM dipendono direttamente dall’utilizzo effettivo e dalle risorse computazionali necessarie per eseguire ogni richiesta.

Con l’aumento delle capacità dei modelli e la crescente diffusione degli strumenti basati sull’IA, aziende come Anthropic, OpenAI e gli altri principali operatori del settore potrebbero trovarsi sempre più spesso a dover bilanciare sostenibilità economica, trasparenza commerciale e aspettative degli utenti paganti.