Il mercato dei sistemi di raffreddamento per PC è diventato negli ultimi anni sempre più affollato, con produttori che spesso tendono a proporre soluzioni molto simili tra loro, caratterizzate da schermi integrati, illuminazione RGB elaborata e design che raramente si discostano dalle tendenze del momento. In occasione del Computex 2026 tuttavia, il marchio emergente Levelplay ha deciso di percorrere una strada differente, mettendo in mostra alcuni concept che puntano soprattutto su modularità, praticità e originalità.

Tra le proposte più interessanti spicca senza dubbio MagBracket, un particolare sistema di ventole magnetiche reversibili che potrebbe semplificare notevolmente sia l’assemblaggio dei PC sia le operazioni di manutenzione ordinaria.

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Le ventole MagBracket di Levelplay puntano tutto sulla semplicità

L’idea alla base del progetto MagBracket è piuttosto semplice ma, allo stesso tempo, estremamente pratica; invece di collegare direttamente le ventole tramite i tradizionali cavi PWM e RGB, Levelplay ha sviluppato una speciale staffa dotata di illuminazione RGB integrata che utilizza una singola connessione USB-C per gestire sia l’alimentazione sia gli effetti luminosi.

Le ventole si agganciano magneticamente alla struttura e stabiliscono il collegamento elettrico attraverso pin a molla (i cosiddetti pogo pin), eliminando di fatto la necessità di collegare o scollegare cavi ogni volta che si desidera rimuoverle. Una volta posizionata la ventola sulla staffa, questa inizia immediatamente a funzionare e ad illuminarsi.

L’aspetto probabilmente più interessante riguarda però la natura reversibile delle ventole stesse, grazie alla presenza dei connettori su entrambi i lati l’utente può semplicemente sganciare una ventola, capovolgerla e reinstallarla per modificare il verso del flusso d’aria, passando dalla configurazione di aspirazione a quella di espulsione in pochi secondi e senza nemmeno spegnere il computer.

Si tratta di una soluzione che potrebbe risultare particolarmente utile per chi assembla frequentemente PC o per chi, durante il montaggio, si accorge di aver installato una ventola con orientamento errato; in questo caso non sarebbe più necessario smontare mezzo sistema o gestire nuovamente il cablaggio, basterebbe semplicemente capovolgere la ventola e riposizionarla.

Al momento non sono stati comunicati dettagli relativi a prezzo e disponibilità commerciale, anche perché il progetto si trova ancora in fase prototipale, restano inoltre alcuni interrogativi legati all’efficienza aerodinamica del design, soprattutto per via delle particolari barre trasversali color arancione che caratterizzano la struttura.

Newtro 360 sostituisce il display con una manopola fisica

L’altra proposta che ha attirato l’attenzione durante il Computex 2026 è il Newtro 360, un dissipatore a liquido AIO che abbandona completamente la moda degli schermi LCD integrati per adottare una soluzione decisamente più originale.

Sulla parte superiore del waterblock trova infatti posto una grande manopola fisica in stile retrò che consente di regolare direttamente la velocità delle ventole del sistema di raffreddamento. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, il dissipatore sarebbe in grado di gestire carichi termici fino a 350 W.

Dal punto di vista estetico il prodotto richiama volutamente il design dell’elettronica vintage grazie alle griglie metalliche delle ventole e agli inserti arancioni presenti sui cavi rivestiti, una scelta stilistica che lo differenzia nettamente dalla maggior parte delle soluzioni attualmente presenti sul mercato.

Resta naturalmente da capire quanto una regolazione manuale tramite manopola possa risultare realmente pratica nell’utilizzo quotidiano, considerando che nella maggior parte dei case moderni il pannello laterale rimane chiuso e che i software dedicati consentono già una gestione automatica molto avanzata delle curve di ventilazione. Ciò non toglie che l’idea rappresenti una ventata d’aria fresca in un settore dove spesso i produttori tendono a seguire gli stessi schemi progettuali.

Anche in questo caso si tratta ancora di un concept e non esistono informazioni ufficiali su un eventuale lancio commerciale, tuttavia, tra ventole magnetiche reversibili e dissipatori dotati di controlli fisici in stile retrò, Levelplay è riuscita a distinguersi nel panorama del Computex 2026 con alcune delle proposte più originali viste nel settore del raffreddamento per PC.