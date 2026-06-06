Al Computex 2026 che si è appena concluso abbiamo visto tante novità, più o meno interessanti in base ai punti di vista, ma possiamo dire che i temi dominanti sono stati quelli che alla fine tutti ci aspettavamo; dai grandi annunci legati all’Intelligenza Artificiale, passando per CPU, GPU e sistemi di nuova generazione (consumer e non), quasi nessuno è rimasto a bocca asciutta, soprattutto per quanto concerne il mondo dei componenti e delle periferiche rivolti al mondo PC.

Gli stand a Taipei erano molti e come saprete non è semplice visitarli tutti e cogliere sempre le novità “nascoste”, soprattutto nel segmento dei prototipi; il tempo sembra essere sempre poco, però facendo un “secondo giro” abbiamo notato qualche prodotto che, pur essendo particolarmente rilevante, è passato quasi inosservato rispetto alle novità più “mediatiche”.

Tra alimentatori da oltre 5.000 watt, mini PC con GeForce RTX 5080 desktop, memorie DDR5 da record, sistemi di raffreddamento fuori dagli schemi e prototipi che potrebbero anticipare le future GeForce RTX 60 e Radeon RDNA 5, il Computex Taipei ha mostrato molte più curiosità di quanto possa sembrare a una prima occhiata.

Dopo aver coperto le maggiori presentazioni di questa edizione, vi proponiamo qualche prodotto che non abbiamo avuto modo di evidenziare nei primi giorni ma che nei vari ambiti risulta secondo noi rilevante.

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Seasonic porta al Computex un alimentatore da 5.200 watt

Tra i prodotti più estremi visti in fiera c’è sicuramente il nuovo alimentatore server CRPS da 5200 watt presentato da Seasonic. Non si tratta di una soluzione destinata ai PC consumer ma di un modello progettato per infrastrutture AI, sistemi di inferenza e server ad altissimo assorbimento energetico. La certificazione 80 Plus Ruby permette di raggiungere un’efficienza dichiarata fino al 96,5%, un valore a dir poco impressionante per prodotti destinati a funzionare costantemente sotto carico.

Per dare un’idea della potenza disponibile, un alimentatore di questo tipo potrebbe teoricamente alimentare contemporaneamente diverse GeForce RTX 5090 senza particolari difficoltà. Accanto alla proposta server, Seasonic ha mostrato anche la nuova gamma PRIME Enterprise per workstation AI e le future linee consumer Vertex, Focus e Core, comprese nuove varianti SFX-L dedicate ai sistemi compatti.

ZOTAC MAGNUS One Ultra: un desktop da 11 litri con GeForce RTX 5080 desktop

I mini PC e più in generale i sistemi SFF continuano a evolversi e ZOTAC ha deciso di spingere ulteriormente il concetto con il nuovo MAGNUS One Ultra. Il sistema utilizza uno chassis da appena 11,46 litri ma integra all’interno una potentissima GeForce RTX 5080 desktop, caratteristica ancora piuttosto rara nel segmento dei preassemblati ultra-compatti.

La configurazione comprende inoltre una CPU da 20 core, memoria DDR5-6400 e supporto per due SSD M.2; nonostante le dimensioni ridotte, la dotazione di porte risulta particolarmente completa grazie alla presenza di Thunderbolt 4, numerose USB e diverse uscite video.

G.Skill mostra workstation con 512 GB di DDR5-10000

Tra le dimostrazioni più impressionanti viste in ambito memorie RAM, allo stand G.Skill abbiamo visto una configurazione workstation equipaggiata con ben 512 GB di memoria DDR5-10000 ECC RDIMM. La piattaforma utilizza un processore Intel Xeon Granite Rapids a 24 core e una scheda madre ASUS Pro WS W890E-SAGE SE, raggiungendo prestazioni in lettura oltre i 600 GB/s.

Non meno interessante la configurazione dedicata ai processori AMD Ryzen Threadripper PRO, con 512 GB di memoria DDR5-7200 distribuiti su otto moduli. G.Skill ha inoltre mostrato una curiosa implementazione di memoria ECC CUDIMM su piattaforma Intel Core Ultra 7 270K Plus abbinata a chipset professionale W880, dimostrando come funzioni normalmente riservate alle workstation stiano iniziando a raggiungere anche segmenti più vicini al mondo desktop.

Enermax sperimenta il raffreddamento senza pompa e l’immersione in liquido

Lo stand Enermax invece è stato uno dei più interessanti per quanto riguarda le tecnologie di raffreddamento. L’azienda, una delle più attive e longeve nel campo, ha mostrato un nuovo dissipatore a liquido chiuso definito Pump-Free AIO. Invece di utilizzare una pompa tradizionale, il sistema sfrutta un liquido speciale che evapora a 49 gradi Celsius e circola autonomamente grazie alla differenza di pressione generata dal cambiamento di stato.

Secondo Enermax, una versione da 360 mm sarebbe in grado di gestire carichi fino a 900 watt. Ancora più spettacolare il case Cirrus Mk II, basato sul raffreddamento per immersione. I componenti in questo caso operano completamente immersi in un fluido non conduttivo che evapora assorbendo il calore e successivamente si condensa tornando allo stato liquido.

Thermaltake CAPO X può ospitare due PC completi nello stesso case

Negli ultimi anni abbiamo visto numerosi case dual-system, ma il nuovo Thermaltake CAPO X adotta una filosofia differente. All’interno dello stesso telaio trovano infatti posto due schede madri microATX complete, entrambe installate nel classico orientamento verticale e con spazio sufficiente per schede video di fascia alta e dissipatori a liquido da 360 mm.

Le configurazioni mostrate in fiera includevano addirittura due sistemi indipendenti equipaggiati con GPU della serie GeForce RTX 50 e raffreddamento avanzato. Per creator, streamer o professionisti che necessitano di due workstation separate in un unico chassis, CAPO X potrebbe rappresentare una soluzione decisamente originale.

Phison prepara gli SSD PCI-E 6.0 da 28 GB/s

Se lo standard PCI-E 5.0 sta iniziando soltanto ora a diffondersi realmente sul mercato consumer, Phison guarda già alla generazione successiva. Al Computex 2026 l’azienda ha mostrato il nuovo controller PS5303-X3, una soluzione PCI-E Gen 6.0 progettata per raddoppiare le prestazioni delle attuali unità PCI-E 5.0.

Le specifiche preliminari parlano di velocità sequenziali fino a 28 GB/s e oltre 6,8 milioni di IOPS, numeri che fino a pochi anni fa sarebbero sembrati irraggiungibili per un SSD. Oltre al controller, Phison ha mostrato anche l’intero ecosistema PCIe 6.0 composto da retimer e redriver dedicati alle future piattaforme AI e ai server di nuova generazione.

Al Computex spuntano i prototipi dei dissipatori per GeForce RTX 60 e Radeon RDNA 5

Tra le curiosità più interessanti della manifestazione figurano anche due prototipi che potrebbero anticipare il design delle future schede video AMD e NVIDIA.

GALAX ha esposto un concept Hall of Fame di nuova generazione che potrebbe rappresentare un’anticipazione della futura GeForce RTX 6090. Il dissipatore integra elementi decorativi realizzati con cristalli Swarovski, doppio connettore 12V-2×6 e una nuova versione del pannello HOF dedicato al monitoraggio in tempo reale.

ASRock ha invece mostrato una scheda Phantom Gaming sperimentale basata su Radeon RX 9070 XT ma dotata di un sistema di raffreddamento completamente nuovo; l’azienda ha confermato che si tratta di un progetto utilizzato per testare future soluzioni termiche e un nuovo design della scocca, suggerendo quindi che questo approccio potrebbe debuttare successivamente sulle Radeon 10000, se così si chiameranno i modelli next-gen basati su RDNA 5.