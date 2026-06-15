Garmin continua a lavorare al perfezionamento dei propri smartwatch di fascia alta e, a pochi giorni da un importante aggiornamento software stabile, ha già avviato la distribuzione di una nuova versione del firmware che introduce ulteriori correzioni e ottimizzazioni. Le novità riguardano in particolare alcuni dei modelli più recenti dell’azienda, tra cui Tactix 8 e Tactix 8 Solar, con interventi che puntano a migliorare sia l’affidabilità generale sia l’autonomia.

La società aveva recentemente annunciato la disponibilità della funzione SOS satellitare inReach per alcuni dei suoi smartwatch premium, un’aggiunta particolarmente interessante per gli utenti che praticano attività outdoor e che necessitano di un ulteriore livello di sicurezza durante le proprie escursioni. Contestualmente era stato rilasciato anche il software di sistema 22.35, descritto da Garmin come il punto di arrivo del programma beta della serie 22.xx.

A quanto pare però, il lavoro degli sviluppatori non si è ancora concluso. L’azienda ha infatti distribuito la nuova versione beta 22.37, dimostrando che sono ancora presenti margini di miglioramento e che alcuni aspetti del software necessitavano di ulteriori interventi prima del passaggio definitivo al canale stabile.

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Garmin corregge i problemi di autonomia del Tactix 8 e introduce altri miglioramenti

La novità probabilmente più interessante riguarda il Garmin Tactix 8, smartwatch progettato per utenti professionali, appassionati di attività tattiche e sport estremi; secondo quanto comunicato dall’azienda, il nuovo firmware risolve un problema che poteva causare un consumo anomalo della batteria, andando quindi a migliorare l’autonomia complessiva del dispositivo.

Si tratta di una correzione particolarmente importante per una categoria di prodotti che fa della durata della batteria uno dei propri principali punti di forza. Per molti utenti, soprattutto quelli che utilizzano smartwatch durante escursioni, trekking o attività di più giorni lontano da fonti di alimentazione, anche piccoli miglioramenti possono fare una differenza significativa nell’esperienza quotidiana.

Garmin ha precisato che questa specifica ottimizzazione interessa esclusivamente il Tactix 8, mentre gli altri modelli coinvolti dall’aggiornamento beneficiano principalmente di correzioni relative alla stabilità del sistema.

Oltre alla questione legata all’autonomia, la beta 22.37 introduce una serie di correzioni che riguardano funzionalità utilizzate da diverse categorie di utenti. In particolare, Garmin ha risolto alcuni potenziali arresti anomali che potevano verificarsi durante le attività golfistiche; l’aggiornamento dovrebbe quindi garantire una maggiore affidabilità delle funzioni dedicate a questo sport, uno degli ambienti nei quali gli smartwatch Garmin continuano a essere particolarmente apprezzati.

Gli sviluppatori sono intervenuti anche su un bug relativo alle immersioni, nelle versioni precedenti del software infatti, la profondità registrata poteva tornare automaticamente a zero dopo il raggiungimento della profondità massima, generando dati non corretti durante l’attività; con la nuova release il problema sarebbe stato definitivamente corretto.

Secondo quanto riportato da Garmin sul proprio forum ufficiale, la versione beta 22.37 è già stata distribuita a tutti gli utenti iscritti al programma di test, secondo l’azienda il 100% dei beta tester dovrebbe quindi aver ricevuto la notifica per scaricare e installare il nuovo firmware.

Questo passaggio rappresenta generalmente una delle ultime fasi prima del rilascio pubblico, se non emergeranno ulteriori problematiche durante i test finali, la versione 22.37 potrebbe quindi approdare nel canale stabile già nei prossimi giorni, portando le stesse correzioni e ottimizzazioni a tutti i possessori degli smartwatch compatibili.

Garmin continua dunque a dimostrare una particolare attenzione al supporto software dei propri dispositivi premium, intervenendo rapidamente sia per risolvere eventuali problemi segnalati dagli utenti sia per affinare funzionalità già presenti, un aspetto che contribuisce a mantenere competitiva la sua offerta nel sempre più affollato mercato degli smartwatch.