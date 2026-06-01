Si continuano a susseguire le indiscrezioni sulla smartband Garmin CIRQA, atteso nuovo dispositivo indossabile che il popolare produttore dovrebbe presto lanciare sul mercato.

Apparsa brevemente per errore all’inizio del 2026 sul sito dell’azienda, Garmin CIRQA Smart Band potrebbe offrire un monitoraggio degli allenamenti migliorato, almeno ciò è quanto emerge dalle ultime indiscrezioni.

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Cosa possiamo aspettarci da Garmin CIRQA Smart Band

Stando a quanto è stato riportato di recente da un utente su Reddit, il nuovo dispositivo indossabile di Garmin potrebbe essere usato insieme ad uno smartwatch dell’azienda, come ad esempio Garmin Fenix ​​8, così da offrire agli utenti un monitoraggio più preciso dei loro allenamenti.

Pare, inoltre, che il produttore suggerisca di indossare i due dispositivi su polsi opposti, soluzione che dovrebbe essere in grado di garantire un sensibile miglioramento della funzione di rilevamento automatico dell’allenamento.

Per esempio, durante una corsa all’aperto, il CIRQA e lo smartwatch rileverebbero automaticamente la corsa e attiverebbero il tracciamento GPS e gli utenti potrebbero scegliere tra il tracciamento completamente automatico o un avviso di rilevamento dell’allenamento, che richiederebbe invece un input manuale di “avvio”. Inoltre, l’utilizzo di due dispositivi indossabili potrebbe ridurre la quantità di dati mancanti sull’attività fisica.

Ad ogni modo, è probabile che Garmin CIRQA Smart Band sarà comunque in grado di funzionare come dispositivo autonomo e tra le sue funzionalità non dovrebbe mancare la capacità di monitorare i parametri di salute e il recupero dopo un allenamento.

Il popolare produttore non ha ancora annunciato ufficialmente la nuova smartband e le sue funzionalità e ad oggi anche la data di lancio e il prezzo di questo dispositivo devono essere svelati.