Narwal, uno dei cinque principali brand al mondo nel settore dei robot aspirapolvere nonché uno dei leader globali nella cura intelligente dei pavimenti, propone un nuovo weekend ricco di offerte sempre come anteprima per l’Amazon Prime Day (che si svolgerà dal 23 al 26 giugno 2026).

Dopo le prime offerte “Early Prime Day” lanciate a inizio mese, l’azienda appena lanciato sul sito ufficiale il “Warm-up del Prime Day” con nuove offerte fino al 15 giugno 2026 che consentono di risparmiare fino a 1.030 euro su alcuni dei prodotti più interessanti del proprio catalogo. Andiamo a scoprire i dettagli della promozione.

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Narwal rilancia con il “Warm-up” del Prime Day

Come anticipato in apertura, Narwal ha da poco lanciato nuove offerte sul sito ufficiale come seconda parte dell’anteprima al Prime Day di Amazon. La promozione, chiamata stavolta Warm-up Prime Day, sarà attiva fino al 15 giugno 2026 e include offerte a tempo limitato (con sconti fino a 1.030 euro), bundle esclusivi con accessori inclusi e molto altro.

Rispetto alla prima tranche, cambia uno dei robot aspirapolvere e lavapavimenti in offerta, mentre uno dei tre modelli già proposti in precedenza scende ulteriormente di prezzo

Narwal Flow con pacchetto di manutenzione per due anni è in super offerta

Prima dell’arrivo sul mercato del modello di nuova generazione, Narwal Flow rappresentava il robot più innovativo ed efficace dell’azienda, una soluzione capace di garantire una pulizia completa su tutte le superfici.

Il robot il sistema FlowWash (mocio a rullo squadrato con acqua riscaldata a 45°C, sedici ugelli di distribuzione/circolazione dell’acqua pulita), offre una capacità di aspirazione pari a 22.000 Pa, le tecnologie CarpetFocus e NarMind Pro AI.

Sale a 1.030 euro lo sconto su Narwal Freo Z10 Ultra

Narwal Freo Z10 Ultra è la punta di diamante della gamma Freo, un robot aspirapolvere che tra le sue peculiarità può vantare doppia fotocamera, doppio processore e la tecnologia NarMind Pro AI (pulizia intelligente e accurata su tappeti e pavimenti duri). Dal punto di vista dell’aspirazione, siamo a 18.000 Pa, con capacità di adattamento e gestione dello sporco nel quotidiano.

Narwal Freo Z10 Pro: perfetto per l’uso quotidiano

A marzo di quest’anno, Narwal ha lanciato Freo Z10 Pro, ennesima aggiunta alla gamma che si posiziona tra lo Z10 “base” e lo Z10 Ultra, anche per quanto concerne il prezzo di listino.

Si tratta di un robot che offre una potenza di aspirazione da 18.500 Pa grazie a un motore da 40.000 giri al minuto che garantisce efficienza nella raccolta di polvere, detriti e peli di animali (con il sistema Dual Flow, i grovigli non saranno un problema). Il dispositivo, alto meno di 11 cm, passa facilmente anche sotto i mobili bassi, può superare le soglie alte fino a 4 cm e integra un sistema di rilevamento degli ostacoli.

Freo Z10 Pro usa Moci Reuleaux che superano i limiti dei tradizionali moci circolari e non lasciano zone scoperte, esercitando una pressione costante di 12 N sul pavimento per rimuovere anche le macchie più ostinate. La stazione base è multifunzione: oltre a ricaricare il robot, lava e asciuga automaticamente i moci per eliminare il problema dei cattivi odori legati all’umidità.

La promo “Warm-up Prime Day” include anche l’evento Gratta e Vinci

Questi tre dispositivi sono solo alcuni di quelli in offerta sul sito ufficiale dell’azienda in occasione della promo Warm-up Prime Day: sulla pagina dedicata alla promozione (link poco sotto) troverete altri bundle e altre promozioni già attive (alcuni esempi di seguito) e ulteriori sconti partiranno nei prossimi giorni.

Inoltre, fino al 22 giugno 2026, sul sito ufficiale di Narwal è possibile usufruire dell’evento Gratta e Vinci, pensato per offrire agli utenti che partecipano premi garantiti tra cui rientrano coupon sconto da 100 euro, da 20 euro e da 10 euro. Il super premio è invece Narwal Flow 2.