A partire da oggi e fino al 15 giugno 2026, come anteprima per l’Amazon Prime Day (che si svolgerà dal 23 al 26 giugno 2026), Narwal propone sul sito ufficiale alcune interessanti offerte con sconti fino a 1.000 euro su alcuni dei prodotti più interessanti del proprio catalogo.

Queste offerte, che come anticipato sono già disponibili, investono in particolare tre dei modelli della gamma di robot aspirapolvere e lavapavimenti di uno dei cinque principali marchi di aspirapolvere al mondo, nonché tra i leader nel settore della cura intelligente dei pavimenti. Andiamo a scoprire i dettagli della promozione.

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Narwal lancia le offerte “Early Prime Day”

Come anticipato in apertura, Narwal ha annunciato nuove offerte sul sito ufficiale come anteprima al Prime Day di Amazon. La promozione, chiamata non a caso Early Prime Day, sarà attiva fino al 15 giugno 2026 e include offerte a tempo limitato (con sconti fino a 1.000 euro), bundle esclusivi con accessori inclusi e molto altro.

1.000 euro di sconto su Narwal Freo Z10 Ultra

Narwal Freo Z10 Ultra è la punta di diamante della gamma Freo, un robot aspirapolvere che tra le sue peculiarità può vantare doppia fotocamera, doppio processore e la tecnologia NarMind Pro AI (pulizia intelligente e accurata su tappeti e pavimenti duri). Dal punto di vista dell’aspirazione, siamo a 18.000 Pa, con capacità di adattamento e gestione dello sporco nel quotidiano.

Il primo Narwal Flow è in super offerta

Prima del modello di nuova generazione, Narwal Flow rappresentava il robot più innovativo ed efficace dell’azienda, una soluzione capace di garantire una pulizia completa su tutte le superfici.

Il robot il sistema FlowWash (mocio a rullo squadrato con acqua riscaldata a 45°C, sedici ugelli di distribuzione/circolazione dell’acqua pulita), offre una capacità di aspirazione pari a 22.000 Pa, le tecnologie CarpetFocus e NarMind Pro AI.

Anche Narwal Flow 2 è in offerta e scende di quasi 200 euro

Narwal Flow 2 è uno dei modelli più recenti del catalogo dell’azienda, una soluzione che evolve ulteriormente i concetti espressi dal modello di prima generazione e che si configura come un dispositivo capace di offrire un’esperienza di pulizia autonoma che riduce al minimo l’intervento manuale.

Il sistema di lavaggio FlowWash può contare sull’acqua calda a 60°C per migliorare la rimozione delle macchie e mantenere standard igienici elevati. La potenza di aspirazione sale a 31.000 Pa, alzando l’asticella per quanto concerne la rimozione dello sporco (dalla polvere fine allo sporco più ostinato) su qualsiasi tipologia di superficie.

Il robot può poi contare sul sistema di navigazione autonomo NarMind Pro 2.0 e sull’intelligenza artificiale VLM OmniVision AI che, in combinazione, abilitano la navigazione adattiva e decisioni intelligenti, anche negli ambienti domestici più complessi.

La promo “Early Prime Day” include anche l’evento Gratta e Vinci

Questi tre dispositivi sono solo alcuni di quelli in offerta sul sito ufficiale dell’azienda in occasione della promo Early Prime Day: sulla pagina dedicata alla promozione (link poco sotto) troverete altri bundle e altre promozioni che partiranno nei prossimi giorni.

Inoltre, fino al 22 giugno 2026, sul sito ufficiale di Narwal è possibile usufruire dell’evento Gratta e Vinci, pensato per offrire agli utenti che partecipano premi garantiti tra cui rientrano coupon sconto da 100 euro, da 20 euro e da 10 euro. Il super premio è invece Narwal Flow 2.