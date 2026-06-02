Dopo settimane di indiscrezioni e anticipazioni, Amazon ha finalmente ufficializzato le date del Prime Day 2026. L’appuntamento con l’evento dedicato agli iscritti al servizio Prime si svolgerà dal 23 al 26 giugno, confermando una durata di quattro giorni e anticipando rispetto alla tradizionale collocazione estiva di luglio.

Come da tradizione, gli utenti Amazon Prime potranno accedere a centinaia di migliaia di offerte distribuite su numerose categorie merceologiche, dall’elettronica agli elettrodomestici, passando per casa, giardino, moda e cura della persona.

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Prime Day 2026: offerte già disponibili prima dell’evento

Sebbene il via ufficiale sia fissato per il 23 giugno, Amazon ha già iniziato a proporre una serie di promozioni dedicate agli abbonati Prime.

Tra le offerte anticipate troviamo quattro mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited per chi non ha ancora provato il servizio, sconti fino al 30% su una selezione di prodotti fashion e articoli sportivi, oltre a riduzioni di prezzo che arrivano fino al 40% sui prodotti a marchio Amazon.

L’azienda ha inoltre anticipato la presenza di offerte su marchi molto popolari come Dyson, Moulinex, Lagostina, LEGO e Foppapedretti, senza dimenticare numerosi prodotti appartenenti al programma Made in Italy.

Chi non è ancora iscritto ad Amazon Prime può valutare l’attivazione del periodo di prova gratuito, laddove disponibile, così da accedere non solo alle offerte del Prime Day ma anche agli altri vantaggi inclusi nell’abbonamento, come le spedizioni rapide, Prime Video, Prime Reading, Amazon Photos, Amazon Music Prime e Amazon Luna.

Nasce “Amazon Destinazione Sud”

Per festeggiare l’arrivo del Prime Day e i clienti del Sud, Amazon organizza uno speciale Prime Day Festival nella cornice del Foro Italico di Palermo, presso il NAUTO. L’evento sarà aperto al pubblico, gratuito e ad accesso libero fino a esaurimento dei posti, e si terrà da venerdì 19 a domenica 21 giugno 2026.

Il locale si trasformerà in un villaggio Prime aperto ogni giorno dalle 17:30 alle 23:30, e darà la possibilità di esplorare diverse aree tematiche:

uno spazio dedicato alle offerte Prime Day e ai benefici Prime;

e ai benefici Prime; un’area che celebra il Made in Italy , dove scoprire le eccellenze del territorio realizzate dalle piccole e medie imprese siciliane che rendono disponibili i propri prodotti su Amazon.it;

, dove scoprire le eccellenze del territorio realizzate dalle piccole e medie imprese siciliane che rendono disponibili i propri prodotti su Amazon.it; una zona dedicata ai prodotti per tutti i giorni;

lo spazio Amazon Haul , dove scoprire migliaia di prodotti a prezzi ultra convenienti;

, dove scoprire migliaia di prodotti a prezzi ultra convenienti; l’area Alexa+ , per provare la nuova assistente personale basata sull’intelligenza artificiale e i dispositivi Amazon;

, per provare la nuova assistente personale basata sull’intelligenza artificiale e i dispositivi Amazon; l’area Prime Match, con giochi da tavolo targati Prime;

il Prime Photo Booth, per scattare foto ricordo con vista sul mare da condividere sui social con l’hashtag #PrimeDayFestival.

Ci saranno musica dal vivo, incontri letterari e DJ Set, con tre serate che porteranno sul palco del NAUTO autori di primo piano e un live show d’eccezione. Anche in questi casi la partecipazione sarà gratuita, fino a esaurimento posti:

venerdì 19 giugno, ore 19:00: Alec Ross presenta il suo ultimo libro The Italian Dream – Riprendersi il futuro;

venerdì 19 giugno, ore 20:30: Antonio Manzini presenta I tramezzini di Rocco Schiavone;

sabato 20 giugno, ore 22:00: Davide Shorty live;

domenica 21 giugno, ore 19:00: Milena Palminteri presenta Come l’arancio amaro.

“Il Sud rappresenta per Amazon una priorità strategica e un’area di crescita fondamentale“, ha dichiarato Giorgio Busnelli, VP e County Manager di Amazon Italia. “Dal nostro arrivo in Italia abbiamo investito complessivamente oltre 2 miliardi di euro nelle regioni del Sud, generando più di 3000 posti di lavoro diretti a tempo indeterminato e oltre 1,5 miliardi di euro di impatto economico aggiuntivo. Oggi, con ‘Amazon Destinazione Sud’ vogliamo essere ancora più vicini ai nostri clienti di queste regioni, continuando a migliorare l’esperienza cliente e valorizzando il territorio. Dal Prime Day Festival di Palermo, all’espansione dei nostri punti di ritiro e dell’opzione di pagamento in contanti, ogni iniziativa è pensata per celebrare e servire meglio i milioni di clienti del Sud che ci scelgono ogni giorno“.

“Questa iniziativa rappresenta un’opportunità anche per le imprese del territorio“, ha proseguito. “Sono già più di 2.000 le aziende del Sud Italia che esportano in tutto il mondo grazie alla nostra vetrina Made in Italy, e con ‘Amazon Destinazione Sud’ vogliamo portare ancora più imprese a vendere online e raggiungere nuovi clienti in Italia e all’estero. Stiamo finanziando borse di studio presso quattro università, per sostenere la prossima generazione di leader femminili nella tecnologia e nell’innovazione. Con ‘Amazon Destinazione Sud’ ci impegniamo a far sì che ogni cliente possa accedere alla migliore esperienza Amazon, creando valore condiviso per clienti, imprese e comunità locali“.

Investimenti e iniziative per il Sud Italia

Nel presentare il progetto, Amazon ha ricordato gli investimenti effettuati nel Sud Italia dal suo arrivo nel nostro Paese. L’azienda parla di oltre 2 miliardi di euro investiti nelle regioni meridionali, più di 3.000 posti di lavoro diretti a tempo indeterminato e un impatto economico aggiuntivo superiore a 1,5 miliardi di euro.

Tra le iniziative annunciate figurano anche incentivi per le nuove piccole e medie imprese del Sud che desiderano iniziare a vendere tramite il marketplace, programmi di formazione dedicati alla digitalizzazione e all’intelligenza artificiale generativa, oltre al sostegno a progetti legati alle energie rinnovabili.

Per i clienti del Sud Italia sono previsti anche vantaggi aggiuntivi su Amazon Haul: dall’8 al 14 giugno sarà disponibile uno sconto extra del 20%, cumulabile con altre promozioni già attive, consentendo di raggiungere riduzioni complessive fino al 60% su una selezione di prodotti.