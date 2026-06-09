Non è più un segreto che OpenAI abbia in programma di quotarsi in borsa e nelle scorse ore sono emersi alcuni interessenti dettagli sullo stato di questo progetto.

Con una breve nota sul sito ufficiale, infatti, l’azienda specializzata nel settore dell’intelligenza artificiale ha annunciato di avere presentato in via riservata un modulo S-1 alla Securities and Exchange Commission (SEC).

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OpenAI verso la quotazione in borsa

Il team di OpenAI ha deciso di annunciare di avere compiuto tale passaggio in quanto ritiene che, ad ogni modo, sarebbe comunque trapelato, ritenendo quindi preferibile anticipare le fughe di notizie e le inevitabili conseguenti speculazioni.

OpenAI ha anche tenuto a precisare che al momento l’azienda non ha ancora deciso le tempistiche, aggiungendo che potrebbe volerci un po’, in quanto ci sono dei progetti che vuole realizzare e che probabilmente saranno più facili da raggiungere come società privata.

L’azienda statunitense ha aggiunto che si trova di fronte ad una serie complessa di compromessi e valuterà la possibilità di procedere alla quotazione in borsa anche prima del previsto nel caso in cui si dovesse rivelare la scelta migliore.

Con l’avvicinarsi della data dell’offerta pubblica iniziale, i giornalisti e gli analisti finanziari avranno la possibilità di esaminare i bilanci dell’azienda statunitense, la cui valutazione di recente sarebbe salita ad oltre 850 miliardi di dollari.

Ricordiamo che nei giorni scorsi si sono fatte insistenti le indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti secondo cui l’Amministrazione Trump avrebbe deciso di acquisire una partecipazione di OpenAI, operazione a cui il CEO Sam Altman starebbe lavorando da oltre un anno.

Il settore dell’IA è sempre più competitivo e OpenAI sembra intenzionata a farsi trovare preparata dalle sfide che nei prossimi anni si faranno via via più impegnative.