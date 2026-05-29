Anthropic continua a crescere a ritmi impressionanti e, nel giro di pochi mesi, è riuscita a trasformarsi da uno dei principali concorrenti di OpenAI nella nuova società di riferimento del settore IA, almeno dal punto di vista economico. L’azienda dietro a Claude ha infatti annunciato un nuovo maxi round di finanziamento di Serie H da ben 65 miliardi di dollari, raggiungendo una valutazione post-money pari a 965 miliardi di dollari e superando ufficialmente OpenAI sia per valore complessivo sia per fatturato annuale.

La crescita di Anthropic, d’altronde, era ormai evidente già da qualche tempo: a febbraio 2026 la società aveva chiuso un round di serie G da 30 miliardi di dollari con una valutazione di 380 miliardi di dollari, mentre ad aprile aveva comunicato di aver superato i 30 miliardi di dollari di fatturato annuale. Numeri già enormi che, a quanto pare, erano soltanto l’inizio.

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Claude traina la crescita di Anthropic

Secondo quanto annunciato dalla stessa azienda, il fatturato annuale ha ormai oltrepassato quota 47 miliardi di dollari all’inizio di questo mese, facendo registrare una crescita superiore al 50% in appena sette settimane. Un’accelerazione impressionante che ha permesso ad Anthropic di sorpassare OpenAI anche sotto questo aspetto, considerando che il fatturato annualizzato della società guidata da Sam Altman si attestava intorno ai 24 miliardi di dollari.

Alla base di questa crescita c’è soprattutto il successo di Claude, sempre più adottato dalle aziende globali per gestire attività quotidiane, flussi di lavoro complessi e processi interni; Anthropic sottolinea infatti come il proprio modello IA venga ormai utilizzato trasversalmente in numerosi settori, con un’espansione costante tra i clienti enterprise.

Krishna Rao, direttore finanziario della società, ha spiegato che strumenti come Claude Code e Cowork stanno diventando sempre più centrali per gli utenti professionali, motivo per cui l’azienda vuole continuare a investire rapidamente sia nello sviluppo dei prodotti sia nella ricerca sulla sicurezza e sull’interoperabilità dell’intelligenza artificiale.

Un round gigantesco tra investitori e partner strategici

Il round di finanziamento è stato guidato da Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks e Sequoia Capital, con la partecipazione di numerosi altri investitori internazionali come Capital Group, Coatue, D1 Capital Partners, GIC, ICONIQ, Blackstone, Lightspeed Venture Partners e Temasek, tanto per citarne alcuni.

All’interno dell’operazione rientrano inoltre 15 miliardi di dollari di investimenti precedentemente promessi dagli hyperscaler, inclusi 5 miliardi di dollari da Amazon, che continua a rappresentare il principale partner cloud di Anthropic nonché il fornitore principale per l’addestramento dei modelli IA.

Non manca il coinvolgimento diretto di alcuni giganti dell’hardware come Micron, Samsung e SK hynix, che collaboreranno con Anthropic come partner strategici per le infrastrutture. Le tre aziende giocano infatti un ruolo fondamentale nella produzione globale di memorie, sistemi di storage e chip, componenti diventati ormai essenziali nella corsa all’intelligenza artificiale generativa.

Anthropic amplia la propria capacità di calcolo

L’azienda ha anche confermato di aver ampliato significativamente la propria capacità computazionale nelle ultime settimane. Anthropic ha siglato accordi con Amazon per ottenere fino a cinque gigawatt di nuova capacità, oltre a partnership con Google e Broadcom per cinque gigawatt di TPU di nuova generazione.

A questo si aggiunge anche una collaborazione con SpaceX per accedere alla capacità GPU delle infrastrutture Colossus 1 e Colossus 2, un dettaglio che rende piuttosto evidente quanto la competizione nel settore IA stia ormai ruotando anche attorno alla disponibilità di potenza computazionale.

Anthropic sottolinea inoltre che Claude è attualmente il primo modello IA frontier disponibile contemporaneamente sulle tre principali piattaforme cloud mondiali: Amazon Web Services, Google Cloud e Microsoft Azure.

La sfida con OpenAI entra in una nuova fase

Il sorpasso su OpenAI, almeno per quanto riguarda valutazione e fatturato, rappresenta inevitabilmente uno dei temi più interessanti di questa vicenda. Soltanto ad aprile OpenAI aveva annunciato un round da 122 miliardi di dollari con una valutazione post-money pari a 852 miliardi di dollari, numeri che sembravano difficilmente raggiungibili nel breve periodo.

Anthropic invece è riuscita a crescere in maniera rapidissima nel giro di pochi mesi, sfruttando soprattutto la forte domanda enterprise per Claude e consolidando partnership strategiche sia sul fronte infrastrutturale sia su quello cloud.

Ovviamente resta da capire se questa crescita continuerà con lo stesso ritmo anche nei prossimi trimestri, ma è ormai evidente che la sfida tra Anthropic e OpenAI sia entrata in una fase completamente nuova, con investimenti sempre più enormi, infrastrutture mastodontiche e una corsa alla potenza di calcolo che sembra appena iniziata.