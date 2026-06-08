ChatGPT potrebbe essere vicino a ricevere uno dei cambiamenti più importanti dalla sua nascita, secondo una nuova indiscrezione riportata dal Financial Times, OpenAI sarebbe infatti al lavoro su una profonda revisione della propria piattaforma di intelligenza artificiale, con l’obbiettivo di trasformarla in qualcosa di molto più ampio rispetto a un semplice chatbot conversazionale.

La nuova esperienza dovrebbe arrivare nelle prossime settimane attraverso un aggiornamento delle applicazioni mobili e della versione web del servizio e, stando alle informazioni emerse finora, rappresenterebbe un ulteriore passo avanti nella strategia di OpenAI per rendere ChatGPT il punto di accesso principale a un ecosistema sempre più vasto di strumenti e servizi basati sull’intelligenza artificiale.

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ChatGPT potrebbe presto diventare molto più di una chat

Fin dal suo debutto, ChatGPT è stato utilizzato principalmente come assistente conversazionale capace di rispondere a domande, generare testi e fornire supporto in numerose attività quotidiane; nel corso degli ultimi anni tuttavia, OpenAI ha progressivamente ampliato le capacità della piattaforma introducendo nuove funzionalità, strumenti avanzati per la produttività, la generazione di immagini, la ricerca sul web e, più recentemente, gli agenti capaci di eseguire compiti complessi per conto degli utenti.

La riprogettazione citata dal Financial Times sembrerebbe voler portare questa evoluzione a un livello superiore. Second il report, la nuova versione di ChatGPT incoraggerebbe gli utenti a utilizzare una gamma più ampia di strumenti direttamente all’interno della piattaforma, andando oltre il tradizionale scambio di messaggi con l’assistente virtuale. Tra le funzionalità che verrebbero maggiormente valorizzate figurano gli strumenti di programmazione, la generazione di immagini e diverse applicazioni sviluppate da partner esterni.

L’idea sarebbe quella di offrire un’esperienza sempre più simile a una super app, ovvero una piattaforma unica nella quale l’utente possa svolgere attività differenti senza dover passare continuamente da un’applicazione all’altra.

Le integrazioni con servizi di terze parti potrebbero avere un ruolo centrale

Uno degli aspetti più interessanti dell’indiscrezione riguarda proprio il ruolo delle applicazioni partner, vengono infatti citati esempi come Canva e Booking.com, suggerendo che la futura esperienza di ChatGPT potrebbe integrare in maniera sempre più profonda servizi esterni, consentendo agli utenti di accedere a funzionalità specifiche senza abbandonare l’interfaccia principale.

In realtà, OpenAI ha già mosso diversi passi in questa direzione negli ultimi mesi, molti di voi ricorderanno infatti l’introduzione di una sorta di directory interna che permette a ChatGPT di collegarsi automaticamente a servizi di terze parti molto diffusi, tra cui Spotify e Dropbox.

La nuova interfaccia potrebbe dunque rappresentare la naturale evoluzione di questo approccio, con una maggiore enfasi sugli strumenti disponibili e sulle attività che possono essere eseguite direttamente all’interno dell’ecosistema.

Un aggiornamento pensato soprattutto per le aziende

Sebbene ChatGPT continui a registrare numeri estremamente elevati tra gli utenti della versione gratuita, OpenAI starebbe guardando con particolare interesse al segmento enterprise.

Secondo quanto riportato, uno degli obbiettivi principali della riprogettazione sarebbe infatti quello di attirare un numero sempre maggiore di aziende e organizzazioni; in quest’ottica, il nuovo ChatGPT non verrebbe presentato semplicemente come un assistente capace di rispondere alle domande, ma come una piattaforma completa in grado di aiutare i dipendenti a svolgere attività operative, creative e produttive.

Una strategia di questo tipo potrebbe tradursi in nuove opportunità di monetizzazione per OpenAI, soprattutto attraverso contratti aziendali e soluzioni dedicate ai grandi clienti. Il momento scelto per questa possibile evoluzione non sembra casuale, da tempo infatti si susseguono indiscrezioni relative a una futura quotazione in borsa dell’azienda e l’espansione delle fonti di ricavo rappresenterebbe un passaggio particolarmente importante in vista di un eventuale debutto sui mercati finanziari.

Le indiscrezioni sulla super app non sono nuove

L’ipotesi di una super app firmata OpenAI non nasce oggi, già nel mese di marzo alcune indiscrezioni avevano parlato di un progetto finalizzato a unificare diversi prodotti dell’azienda in un’unica esperienza. Tra gli elementi citati comparivano ChatGPT, gli strumenti disponibili tramite browser e persino Codex, l’ambiente dedicato alla programmazione assistita dall’intelligenza artificiale.

Le informazioni riportate nelle ultime ore sembrano quindi inserirsi in un quadro più ampio che OpenAI starebbe costruendo da tempo, non è ancora chiaro come apparirà concretamente la nuova interfaccia e quali saranno tutte le funzionalità disponibili al lancio, ma la direzione sembra ormai piuttosto evidente: trasformare ChatGPT da semplice chatbot a piattaforma centrale per la produttività, la creatività e l’automazione di attività sempre più complesse.

Se le indiscrezioni si riveleranno corrette, gli utenti potrebbero non dover attendere molto per scoprire le novità, il debutto della nuova esperienza sarebbe previsto entro le prossime settimane, inizialmente attraverso aggiornamenti del sito web e delle applicazioni mobile.