Negli ultimi anni il mercato dei power bank ha continuato a evolversi soprattutto sotto il profilo della velocità di ricarica, della capacità energetica e della portabilità. I produttori hanno introdotto modelli sempre più compatti e potenti, ma la tecnologia alla base delle batterie è rimasta sostanzialmente invariata; ora però, una società di Singapore ritiene che il prossimo salto evolutivo non passerà necessariamente da wattaggi più elevati o da capacità maggiori, bensì da una chimica delle batterie differente e potenzialmente più sicura.

L’azienda BMX ha infatti annunciato la disponibilità commerciale della gamma SolidSafe, una nuova famiglia di power bank magnetici presentata per la prima volta in occasione del CES 2026 e caratterizzata dall’impiego di batterie a stato semi-solido.

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BMX SolidSafe vuole rendere i power bank più sicuri

La principale novità introdotta da questi accessori riguarda proprio la tecnologia delle celle utilizzate, i tradizionali power bank basati su batterie agli ioni di litio o ai polimeri di litio impiegano elettroliti liquidi per consentire il trasferimento dell’energia tra gli elettrodi. Le batterie a stato semi-solido invece, riducono in modo significativo la quantità di liquido infiammabile presente all’interno delle celle.

Secondo BMX, questa soluzione permette di migliorare la stabilità termica e di ridurre i rischi legati a surriscaldamento, rigonfiamento e, nei casi più estremi, incendi. Si tratta di un aspetto particolarmente interessante considerando che i power bank vengono spesso trasportati in tasca, negli zaini o nei bagagli durante i viaggi.

L’azienda sostiene inoltre che i propri dispositivi offrano una maggiore resistenza allo stress termico e ai danni fisici rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio, mantenendo al tempo stesso dimensioni contenute e prestazioni competitive.

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La gamma SolidSafe comprende modelli da 5.000 mAh e 10.000 mAh dotati di ricarica wireless magnetica compatibile con lo standard Qi2, oltre alla ricarica rapida tramite porta USB-C.

Il design prevede una struttura in alluminio e una serie di funzionalità pensate per chi utilizza frequentemente questi accessori durante gli spostamenti. I modelli più completi integrano infatti un cavo USB-C utilizzabile anche come laccetto, un display a colori per monitorare in tempo reale lo stato della ricarica e il supporto alla ricarica cablata fino a 30 W.

Tra le varianti più particolari figura persino una versione dotata di slot per schede microSD, una soluzione che aggiunge capacità di archiviazione direttamente all’interno del power bank.

Tra i prodotti annunciati spicca soprattutto BMX SolidSafe Air, un power bank magnetico da 5.000 mAh che l’azienda descrive come il più sottile al mondo tra quelli basati sulle batterie semi-solide e compatibili con lo standard Qi2. Il dispositivo misura appena 6,8 mm nel punto più sottile e integra una batteria da 18,5 Wh all’interno di una struttura rinforzata in titanio. Sul fronte delle specifiche tecniche troviamo il supporto alla ricarica wireless Qi2 fino a 15 W e alla ricarica cablata USB-C fino a 20 W.

Proprio grazie allo spessore estremamente ridotto, BMX propone questo modello come una soluzione ideale per chi desidera un power bank magnetico da utilizzare quotidianamente senza aggiungere troppo ingombro allo smartphone o al bagaglio durante i viaggi.

La disponibilità è già stata avviata attraverso il sito ufficiale dell’azienda, con prezzi che partono da 59 dollari. Resta ora da capire se le batterie a stato semi-solido riusciranno realmente a rappresentare il prossimo passo evolutivo per il settore dei power bank oppure se, almeno nel breve periodo, continueranno a occupare una nicchia del mercato.