Ugreen ha finalmente reso disponibile in Europa il suo nuovo Zapix Magnetic Wireless Power Bank, identificato anche come modello PB568.

Il caricatore portatile era stato avvistato su Amazon in vari paesi nordamericani ed europei all’inizio del mese, e ora è ufficialmente acquistabile presso i principali rivenditori del continente. Scopriamolo nel dettaglio.

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Tre uscite di ricarica per ogni esigenza

Il punto di forza del nuovo power bank Ugreen risiede nella tripla opzione di ricarica. La prima è rappresentata da un pad di ricarica wireless certificato Qi2, capace di erogare fino a 15 W di potenza verso i dispositivi compatibili. Per dare un’idea concreta delle prestazioni, Ugreen dichiara che può portare un iPhone 17 Pro Max al 32% di carica in soli 30 minuti, un valore in linea con i migliori caricatori wireless sul mercato.

Le altre due uscite sono pensate per la ricarica cablata: un cavo USB-C intrecciato integrato direttamente nel corpo del power bank e una porta USB-C tradizionale. Entrambe possono erogare fino a 30 W, permettendo di ricaricare rapidamente smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili con la ricarica rapida.

La scelta di integrare un cavo direttamente nel dispositivo è particolarmente apprezzata dal pubblico e ormai, negli ultimi mesi, la stiamo vedendo sempre più di frequente su questi dispositivi visto che elimina la necessità di portarsi dietro un cavo separato e riduce il rischio di dimenticarlo a casa.

Inoltre, in questo caso, la presenza di un cavo intrecciato dovrebbe garantire una maggiore durabilità nel tempo rispetto ai cavi in plastica tradizionali.

Capacità e funzionalità aggiuntive

La batteria interna ha una capacità di 10.000 mAh, un valore che secondo Ugreen è sufficiente per ricaricare un iPhone 17 Pro Max circa 1,6 volte.

Tra le chicche aggiuntive spiccano la protezione contro il surriscaldamento, fondamentale per preservare sia il power bank che i dispositivi collegati, e una modalità di ricarica lenta pensata per dispositivi come auricolari wireless e smartwatch, che non necessitano di potenze elevate e anzi potrebbero danneggiarsi con ricariche troppo veloci che li portano a surriscaldarsi.

Il design include anche un supporto pieghevole integrato che permette di appoggiare lo smartphone in posizione verticale mentre si ricarica.

Un altro dettaglio interessante riguarda il cavo integrato, che può essere utilizzato anche come laccetto per trasportare più facilmente il power bank agganciandolo a borse o zaini.

Le dimensioni sono contenute in 106 x 72 x 20 mm con un peso di circa 320 grammi.

Prezzi e disponibilità nei mercati europei

Negli Stati Uniti, il dispositivo è ordinabile su Amazon US a 69,99 dollari, ma è bene sapere che le consegne non sono previste prima di un periodo compreso tra metà giugno e metà luglio 2026.

Per quanto concerne l’Europa, il power bank è già acquistabile su Amazon UK al prezzo di 51,99 sterline. In Germania e Paesi Bassi il prezzo di vendita è fissato a 59,99 euro, mentre in Francia e Spagna il prezzo di listino ufficiale è più alto, 79,99 euro, ma attualmente è applicato uno sconto del 20% che porta il costo effettivo a 63,99 euro.

In Italia ancora non è presente su Amazon, ma è molto probabile che lo vedremo nel corso delle prossime settimane, se non giorni. Vi terremo aggiornati.