Come ormai da tradizione, Cooler Master è presente al Computex Taipei con tante novità che spaziano dai case ai sistemi di raffreddamento per PC enthusiast, ma anche diverse soluzioni sviluppate pensando ai carichi di lavoro dell’era AI, alle workstation ad alte prestazioni e alle configurazioni gaming di fascia alta.

Accanto alle tecnologie dedicate ai datacenter e alle infrastrutture per l’Intelligenza Artificiale, il produttore ha svelato numerose novità per il mercato consumer; a Taipei sono esposti ad esempio il nuovo case HAF II 500, il rinnovato Silencio 600, le ventole MasterFan A interamente in alluminio, la nuova versione dello storico dissipatore V8, l’AiO a liquido B360 TV ARGB con display integrato e le nuove memorie MasterDimm AC DDR5 sviluppate insieme a G.SKILL.

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Cooler Master punta su raffreddamento e prestazioni con HAF II 500 e Silencio 600

Tra le novità più interessanti del Computex 2026 troviamo senza dubbio i nuovi chassis della famiglia Cooler Master HAF e Silencio, due prodotti che rappresentano approcci completamente differenti ma accomunati dall’attenzione verso la gestione termica. Si parte col nuovo Cooler Master HAF II 500, un telaio che nasce per sistemi ad alte prestazioni destinati al gaming, alla creazione di contenuti, all’overclock e persino alle piattaforme AI locali che richiedono un raffreddamento particolarmente aggressivo.

Il case utilizza due enormi ventole frontali da 220 mm e una ventola posteriore da 180 mm appartenenti alla famiglia Mighty 40, una configurazione che permette di generare un flusso d’aria estremamente elevato mantenendo al tempo stesso livelli di rumorosità contenuti. Il pannello frontale adotta una particolare struttura scanalata a bassa resistenza aerodinamica che facilita l’ingresso dell’aria, mentre una paratia interna curva indirizza il flusso direttamente verso la scheda video, concentrando il raffreddamento dove serve maggiormente.

Non manca il supporto a schede madri E-ATX, configurazioni multi-GPU fino a 3,6 slot di spessore e il nuovo sistema MasterRail, evoluzione della piattaforma FreeForm 2.0, che semplifica l’installazione di ventole e radiatori di diverse dimensioni. Anche la gestione dei cavi è stata ripensata con percorsi dedicati, fascette integrate e una copertura mobile che facilita l’assemblaggio e la manutenzione. L’arrivo sul mercato è previsto per luglio 2026 con un prezzo compreso tra 179,99 e 209,99 dollari.

Silencio 600: il silenzio torna protagonista

Se HAF II 500 punta tutto sul flusso d’aria, il nuovo Silencio 600 segue la strada opposta. Questo modello infatti è stato progettato per ambienti condivisi, uffici domestici, studi di registrazione e tutte quelle situazioni in cui la rumorosità rappresenta un elemento fondamentale.

La caratteristica più evidente è il nuovo pannello frontale con materiale fonoassorbente integrato che riduce la dispersione del rumore senza compromettere il raffreddamento interno; dietro il frontale trovano posto due ventole da 180 x 40 mm preinstallate che garantiscono un adeguato ricambio d’aria anche a bassi regimi di rotazione.

Cooler Master non ha ancora comunicato tutte le specifiche tecniche del prodotto, ma il debutto sul mercato è previsto per l’autunno, si parla ottobre 2026.

Cooler Master MasterFan A: arrivano le ventole in alluminio

Uno dei trend più interessanti del Computex 2026 riguarda l’utilizzo dell’alluminio nella realizzazione delle ventole, una soluzione che diversi produttori stanno iniziando ad adottare per migliorare rigidità strutturale e prestazioni; Cooler Master entra ufficialmente in questo segmento con la nuova serie MasterFan A.

A differenza delle tradizionali ventole in plastica, le nuove MasterFan utilizzano sia il telaio sia le pale in alluminio; la maggiore rigidità del materiale consente di ridurre la flessione delle pale durante la rotazione e di mantenere tolleranze molto più contenute tra pale e telaio. Il modello A120 arriva a superare gli 80 CFM di flusso d’aria con una pressione statica di 6,1 mmH₂O, mentre il modello A140 raggiunge i 104 CFM con circa 3,5 mmH₂O di pressione statica.

Le ventole utilizzano un motore trifase con doppio cuscinetto a sfera e possono raggiungere velocità fino a 2.500 RPM nella configurazione standard. Secondo quanto mostrato dall’azienda, le MasterFan A dovrebbero essere disponibili a livello globale nel corso dei prossimi mesi, con un prezzo indicativo di circa 24 dollari per il modello da 120 mm.

Cooler Master V8 Ace 3DHP: al Computex torna uno dei dissipatori più iconici

Tra le novità più scenografiche viste allo stand Cooler Master c’è sicuramente il nuovo V8 Ace 3DHP, erede diretto di una delle serie più riconoscibili nella storia dei dissipatori ad aria; il design continua a richiamare il mondo automobilistico e i motori V8, ma sotto la scocca troviamo una piattaforma completamente rinnovata.

La principale innovazione è rappresentata dalla tecnologia proprietaria 3D Heatpipe, derivata dalle soluzioni sviluppate per il settore data center; secondo l’azienda, questa particolare architettura consente di aumentare l’estrazione del calore fino al 30% rispetto alle tradizionali heatpipe a forma di U.

Il dissipatore utilizza una configurazione single-tower con doppia ventola e sarà disponibile in due versioni differenti, una ottimizzata per processori AMD e una dedicata alle piattaforme Intel. La variante Intel utilizza una maggiore quantità di liquido all’interno delle heatpipe per gestire meglio i picchi termici tipici delle CPU ad alto consumo, mentre il modello AMD è stato calibrato per i processori Ryzen. Nessun dettaglio al momento è emerso riguardo prezzo e disponibilità.

B360 TV ARGB: il raffreddamento a liquido con display da 6 pollici

Un’altra novità interessante mostrata da Cooler Master è il nuovo sistema di raffreddamento a liquido All-in-One B360 TV ARGB. La caratteristica che salta immediatamente all’occhio è senza dubbio il grande display TFT da 6 pollici integrato nel waterblock; il pannello offre una risoluzione di 960 x 480 pixel, luminosità di 300 nit e può essere ruotato di 360 gradi per adattarsi a qualsiasi orientamento della scheda madre.

La personalizzazione avviene tramite software MasterCTRL e permette di visualizzare immagini, informazioni di sistema e contenuti personalizzati; Cooler Master dichiara inoltre un miglioramento della dissipazione termica del 20% rispetto alle generazioni precedenti.

Sul fronte tecnico troviamo invece:

radiatore in alluminio da 360 mm

tubazioni da 400 mm

pompa da 3200 RPM

tre ventole Mobius ARGB da 120 mm

velocità fino a 2400 RPM

flusso d’aria fino a 75,2 CFM

pressione statica di 3,63 mmH₂O

rumorosità massima di circa 30 dB(A)

MasterDimm AC DDR5: Cooler Master e G.SKILL portano il raffreddamento attivo sulle RAM

Tra le sorprese più particolari del Computex 2026 c’è sicuramente la collaborazione tra Cooler Master e G.SKILL che ha dato vita alle nuove memorie MasterDimm AC DDR5. Si tratta di moduli DDR5 dotati di un sistema di raffreddamento attivo integrato, una soluzione piuttosto rara nel mercato consumer moderno ma che potrebbe diventare sempre più importante con l’aumento delle frequenze operative e delle capacità dei moduli.

Il sistema utilizza una ventola blower dedicata e un dissipatore progettato per convogliare il flusso d’aria direttamente sui componenti più critici; secondo quanto dichiarato dalle due aziende, la soluzione è in grado di ridurre le temperature operative fino a 15 °C rispetto alle configurazioni tradizionali mantenendo una rumorosità inferiore ai 35 dB.

Le nuove memorie sono pensate per workstation AI, creator professionali, rendering e gaming ad alte prestazioni; i moduli hanno una capacità massima di 64 GB con kit Dual-Channel fino a 128 GB, a bordo previsto il supporto AMD EXPO fino a DDR5-6000 CL26 e Intel XMP 3.0 fino a DDR5-8400 tramite moduli CU-DIMM.

L’obiettivo è garantire stabilità termica e integrità del segnale anche durante carichi di lavoro prolungati che possono mantenere la memoria sotto stress per molte ore consecutive; al momento non sono stati annunciati prezzi o disponibilità ufficiali.