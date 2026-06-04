Google continua a sperimentare nuovi modi per rendere la ricerca sempre più immediata e integrata nell’esperienza d’uso quotidiana e, stando alle ultime scoperte emerse nelle versioni sperimentali del browser proprietario Chrome, l’azienda di Mountain View starebbe lavorando a una nuova interfaccia capace di portare la Ricerca Google e la AI Mode praticamente ovunque sul desktop.

La funzionalità, individuata all’interno di Chrome Canary e nota internamente come Everywhere Omnibox, rappresenta al momento un prototipo ancora nelle primissime fasi di sviluppo ma lascia già intravedere la direzione che Google potrebbe voler intraprendere per il futuro della ricerca online, sempre più orientato verso l’intelligenza artificiale e sempre meno legato ai tradizionali flussi di utilizzo del browser.

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Google Chrome testa Everywhere Omnibox: la ricerca diventa indipendente dalla finestra del browser

Secondo quanto emerso dall’analisi del codice di Chromium e dalle prove effettuate da alcuni osservatori del settore, Google starebbe sviluppando una nuova finestra di ricerca fluttuante richiamabile tramite una semplice scorciatoia da tastiera.

Attualmente la funzione può essere attivata in Chrome Canary attraverso la combinazione Ctrl + Maiusc + Spazio su Windows e Linux, mentre su macOS sarebbe prevista la scorciatoia Cmd + Maiusc + Spazio. Una volta richiamata, non viene aperta una nuova scheda del browser né viene utilizzata la classica barra degli indirizzi: compare invece una finestra compatta al centro dello schermo che permette di effettuare ricerche in modo immediato.

L’approccio ricorda inevitabilmente strumenti come Spotlight di Apple o PowerToys Run di Microsoft, ma Google sembra volersi spingere oltre integrando direttamente le funzionalità di intelligenza artificiale all’interno dell’interfaccia.

Nella versione attuale del prototipo, Everywhere Omnibox mostra infatti i tradizionali suggerimenti della Omnibox di Chrome ma affianca a queste capacità una sezione dedicata alla AI Mode, sostituendo il classico campo di ricerca con un più moderno prompt “Chiedi qualsiasi cosa“.

L’aspetto probabilmente più interessante riguarda proprio la profonda integrazione delle funzionalità AI. Dalle immagini e dai test emersi finora, la nuova finestra non si limita alle tradizionali ricerche testuali ma include un pulsante dedicato che consente di caricare file e immagini direttamente nell’interfaccia; sarebbero inoltre presenti strumenti per la generazione di immagini basati sull’intelligenza artificiale, trasformando quella che oggi è una semplice barra di ricerca in una sorta di hub multifunzione per accedere ai servizi IA di Google.

In pratica, gli utenti potrebbero effettuare una ricerca sul web, analizzare un documento, caricare una fotografia oppure generare contenuti tramite l’IA senza dover passare attraverso diverse pagine o applicazioni.

Si tratta di una filosofia che riflette perfettamente la strategia adottata da Google negli ultimi mesi, caratterizzata da una crescente integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno dei propri prodotti e servizi.

Un altro dettaglio interessante riguarda le somiglianze con altre iniziative recentemente avvistate nell’ecosistema Google. Da poco tempo infatti, l’azienda offre anche un’applicazione desktop dedicata che può essere richiamata tramite la scorciatoia Alt + Spazio e che consente di accedere rapidamente sia alla Ricerca Google sia alla AI Mode; Google non ha mai confermato ufficialmente un collegamento tra questa applicazione ed Everywhere Omnibox, tuttavia le analogie tra i due prodotti sono piuttosto evidenti.

Anche la nuova interfaccia IA recentemente individuata nella pagina Nuova scheda di Chrome presenta caratteristiche molto simili, come il supporto ai caricamenti di file, alle immagini e alle interazioni basate sull’intelligenza artificiale; non è dunque chiaro se tutte queste novità facciano parte dello stesso progetto più ampio, ma i segnali sembrano indicare una volontà precisa di trasformare Chrome in una piattaforma sempre più centrata sull’IA.

Naturalmente è bene sottolineare che Everywhere Omnibox è ancora nascosta dietro specifici flag di sviluppo e Google stessa la definisce un prototipo iniziale. Come spesso accade con le funzionalità sperimentali di Chrome Canary, non vi è alcuna garanzia che questa novità arrivi effettivamente nelle versioni stabili del browser.

Tuttavia il progetto offre già un’interessante anticipazione di come potrebbe evolversi la ricerca Google nei prossimi anni: meno dipendente dalle tradizionali pagine web e sempre più accessibile attraverso strumenti intelligenti disponibili in qualsiasi momento e da qualsiasi schermata del sistema operativo.