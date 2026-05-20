L’anno scorso Microsoft aveva presentato i nuovi Surface Pro da 12” e Surface Laptop da 13“, completando una gamma già ricca articolata. Ora la famiglia Surface si aggiorna ulteriormente grazie alle versioni business dell’ottava generazione del Surface Laptop, disponibili nei formati da 13,8” e 15”. L’aggiornamento più interessante, però, non riguarda le specifiche tecniche, ma il modo in cui si interagisce con il dispositivo. Il trackpad, infatti, è stato completamente ripensato.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Cosa sono gli Advanced Haptics e come funzionano

La principale novità del Surface Laptop for Business è il trackpad aptico avanzato, che aggiunge un feedback tattile sottile e intelligente all’esperienza d’uso.

A ogni azione (agganciare una finestra, ridimensionarla, spostare un file) il trackpad risponde con un segnale tattile preciso, integrato direttamente in Windows 11 e in alcune applicazioni esterne.

Microsoft ha lavorato in modo tale che il tempo di risposta di questi segnali sia inferiore a 50 millisecondi, così da far percepire il feedback come direttamente connesso al movimento del dito. Gli utenti possono comunque regolare l’intensità del feedback o disattivarlo completamente dalle impostazioni di Windows.

Esempi di utilizzo

Il team Surface descrive gli Advanced Haptics come un sistema che si sta evolvendo verso un vero linguaggio di interazione a livello di sistema. Tra i casi d’uso illustrati da Microsoft c’è una vibrazione netta quando un oggetto si aggancia a una guida o al bordo dell’area di lavoro, un segnale di avvertimento quando il cursore si avvicina al tasto di chiusura di una finestra, e una micro-vibrazione a ogni scatto durante lo spostamento di un cursore a scorrimento, come se si stesse girando una manopola fisica. Microsoft ha spiegato di aver curato anche il suono prodotto dal trackpad durante queste interazioni.

App di terze parti già compatibili

Gli Advanced Haptics sono accessibili anche agli sviluppatori di applicazioni esterne tramite API dedicata. Tra le app di terze parti già compatibili ci sono il software di montaggio video Wondershare Filmora e l’applicazione di disegno Concepts.

Il sistema si estende inoltre all’input con penna. Surface Slim Pen 2 è dotato di un motore aptico che restituisce segnali tattili distinti per azioni specifiche come il gesto di barramento per cancellare o la selezione con il lasso, rendendo l’annotazione e la revisione dei documenti più precise e naturali.

Il fatto che la piattaforma sia aperta a sviluppatori esterni è rilevante anche al di fuori dell’ecosistema Surface. A partire da oggi, gli utenti del mouse Logitech MX Master 4 possono aggiornare il firmware per ricevere feedback aptico su Windows 11 durante azioni specifiche, come l’allineamento di oggetti in PowerPoint o l’aggancio e il ridimensionamento delle finestre. Il supporto per ulteriori effetti aptici continuerà ad essere esteso nei prossimi mesi, sia tramite Windows 11 che tramite applicazioni di terze parti.

Disponibilità e prezzo

Il Surface Laptop for Business è disponibile nei formati da 13,8” e 15”. Entrambi i modelli montano il processore Intel Core Ultra Series 3, disponibile nelle varianti Ultra 5 e Ultra X7, affiancato da un display PixelSense Flow con refresh rate dinamico da 24 a 120 Hz. Il modello da 15” adotta un pannello ad alta densità da 262 PPI. La connettività è garantita da Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, mentre l’autonomia dichiarata arriva fino a 23 ore. È utile precisare che la tecnologia Advanced Haptics è esclusiva di questi due modelli. Il Surface Laptop da 13”, che si posiziona nella fascia intermedia della gamma, non include questa funzione. Il prezzo di partenza è fissato a 1.949,99 dollari.