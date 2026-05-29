Acer ha scelto il palcoscenico di Taipei per presentare una gamma completa di nuove workstation e desktop aziendali della serie Veriton, pensata per coprire ogni esigenza di calcolo stazionario, dalle attività quotidiane in ufficio fino ai carichi di lavoro più avanzati di intelligenza artificiale agentica.

Le novità includono la Veriton RA110 AI Mini Workstation, un PC Windows 11 Copilot+ equipaggiato con i potentissimi processori AMD Ryzen AI Max+ 395 in grado di eseguire modelli AI fino a 200 miliardi di parametri interamente in locale, ideale per sviluppatori, ingegneri e creativi.

Accanto a questa, Acer ha presentato i mini PC Veriton Vero 6000 Mini e Veriton 4000 Mini, soluzioni compatte e sostenibili per uffici con spazio limitato, digital signage e ambito educativo, con opzioni Intel vPro per la sicurezza enterprise. Completa l’offerta il Veriton 1000 Compact Tower, un desktop dal profilo contenuto ma espandibile, alimentato da processori Intel Core Ultra Serie 2, pensato per le aziende che cercano prestazioni moderne a un costo accessibile.

“Dalle workstation AI ai PC per l’ufficio quotidiano, si legge nella nota Acer, ogni soluzione integra tecnologie all’avanguardia per prestazioni, sicurezza e sostenibilità”. Tutti i modelli condividono suite di gestione aziendale come Acer Office Manager, ProShield Plus e Acer Sense, oltre a connettività di ultima generazione con Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4.

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Acer Veriton RA110 AI Mini Workstation: potenza IA fino a 200 miliardi di parametri

La Veriton RA110 AI Mini Workstation (VRA110) è la punta di diamante della nuova gamma. Progettata per sviluppatori, ingegneri e professionisti creativi che necessitano di eseguire carichi di lavoro IA avanzati in locale (tra cui IA agentica e generativa, design 3D e creazione di contenuti) questa workstation compatta racchiude una potenza straordinaria.

Il cuore pulsante è il processore AMD Ryzen AI Max+ 395 con GPU AMD Radeon 8060S, capace di erogare fino a 126 TOPS e supportare modelli IA con fino a 200 miliardi di parametri. La memoria a quattro canali arriva a 128 GB LPDDR5X, mentre lo storage SSD M.2 2280 può raggiungere i 2 TB.

Nonostante il formato mini (160x160x47 mm), la dissipazione termica avanzata garantisce prestazioni sostenute. La connettività include Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Ethernet 2.5G e due porte USB4 Type-C. Ma la vera chicca è Acer Sense Pro, una dashboard DevOps AI che mostra metriche cruciali come Token per Secondo (TPS) e Time to First Token (TTFT), oltre a monitorare CPU, GPU, storage e memoria. L’utente può scegliere tra tre modalità prestazionali: Silenziosa (attività d’ufficio), Bilanciata (multitasking) e Performance (calcolo IA o gaming).

Di seguito, riassunte, le specifiche tecniche dell’Acer Veriton RA110 AI Mini Workstation

Modello : VRA110

: VRA110 Sistema operativo : Windows 11 Pro / Home

: Windows 11 Pro / Home Processore : AMD Ryzen AI Max+ 395

: AMD Ryzen AI Max+ 395 Grafica : AMD Radeon 8060S

: AMD Radeon 8060S Memoria : fino a 128 GB LPDDR5X a quattro canali (8533 MT/s)

: fino a 128 GB LPDDR5X a quattro canali (8533 MT/s) Storage : fino a 2 TB SSD M.2 2280 PCIe

: fino a 2 TB SSD M.2 2280 PCIe Dimensioni : 160 x 160 x 47 mm

: 160 x 160 x 47 mm Connettività : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Ethernet 2.5G

: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Ethernet 2.5G Porte anteriori : lettore SD, jack audio, due USB4 Gen 3 Type-C

: lettore SD, jack audio, due USB4 Gen 3 Type-C Porte posteriori : due USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1, RJ45, jack DC

: due USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1, RJ45, jack DC Sicurezza : slot Kensington, TPM 2.0

: slot Kensington, TPM 2.0 Gestione: Acer Sense Pro (dashboard DevOps AI)

Acer Veriton Vero 6000 Mini e Veriton 4000 Mini: mini PC compatti, sostenibili e con vPro

Per gli ambienti di lavoro con spazio limitato, i nuovi Veriton Vero 6000 Mini (VVN6735G/VVN6735GT) e Veriton Vero 4000 Mini (VVN4735G/VVN4735GT) offrono prestazioni di livello enterprise in un formato ridotto (186,3×186,3×36,2 mm).

Alimentati da processori Intel Core Ultra Serie 2 (fino a Core Ultra 9), supportano fino a 64 GB di DDR5 e 2 TB di storage SSD PCIe Gen 4. Il modello Vero 6000 Mini può essere configurato con la piattaforma Intel vPro per funzionalità di sicurezza avanzate (protezione hardware, gestione remota).

Entrambi i modelli sono certificati EPEAT Gold e TCO Certified, con chassis in plastica riciclata post-consumo (PCR) e packaging riciclabile. Il supporto per montaggi VESA (opzionale) consente di posizionare il PC dietro il monitor, risparmiando spazio.

La suite di gestione include Acer Office Manager, ProShield Plus, Commercial GUI BIOS, Acer Sense e System Health Indicator. Connettività all’avanguardia con Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, porte anteriori USB 3.2 Gen 2 Type-A e Type-C, e posteriori con DisplayPort, HDMI 2.1 e RJ45.

L’Acer Veriton Vero 6000 Mini è un mini PC aziendale e compatto, con Intel Core Ultra Serie 2, opzione vPro, certificazioni ambientali EPEAT Gold e TCO. Di seguito le specifiche tecniche:

Modelli : VVN6735G, VVN6735GT

: VVN6735G, VVN6735GT Sistema operativo : Windows 11 Pro / Home

: Windows 11 Pro / Home Processore : fino a Intel Core Ultra 9 285T / 285

: fino a Intel Core Ultra 9 285T / 285 Grafica : Intel Graphics

: Intel Graphics Memoria : fino a 64 GB DDR5 (5600 MT/s) dual-channel

: fino a 64 GB DDR5 (5600 MT/s) dual-channel Storage : fino a 2 TB SSD PCIe Gen 4 M.2

: fino a 2 TB SSD PCIe Gen 4 M.2 Dimensioni : 186,3 x 186,3 x 36,2 mm

: 186,3 x 186,3 x 36,2 mm Connettività : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Porte anteriori : due USB 3.2 Gen 2 Type-A, una USB 3.2 Gen2x2 Type-C

: due USB 3.2 Gen 2 Type-A, una USB 3.2 Gen2x2 Type-C Porte posteriori : due USB 3.2 Gen 1 Type-A, due USB 3.2 Gen 2 Type-A, due DisplayPort, HDMI 2.1, RJ45

: due USB 3.2 Gen 1 Type-A, due USB 3.2 Gen 2 Type-A, due DisplayPort, HDMI 2.1, RJ45 Sicurezza : Intel vPro (su modelli selezionati), TPM 2.0, slot Kensington

: Intel vPro (su modelli selezionati), TPM 2.0, slot Kensington Sostenibilità: chassis in plastica PCR, certificazioni EPEAT Gold e TCO Certified

Per quanto riguarda l’Acer Veriton Vero 4000 Mini, si tratta di un mini PC con lo stesso form factor, processori Intel Core Ultra Serie 2 ma senza vPro, ideale per uffici e digital signage. Di seguito riassumiamo le specifiche tecniche:

Modelli : VVN4735G, VVN4735GT

: VVN4735G, VVN4735GT Sistema operativo : Windows 11 Pro / Home

: Windows 11 Pro / Home Processore : fino a Intel Core Ultra 9 285T / 285

: fino a Intel Core Ultra 9 285T / 285 Grafica : Intel Graphics

: Intel Graphics Memoria : fino a 64 GB DDR5 (5600 MT/s) dual-channel

: fino a 64 GB DDR5 (5600 MT/s) dual-channel Storage : fino a 2 TB SSD PCIe Gen 4 M.2

: fino a 2 TB SSD PCIe Gen 4 M.2 Dimensioni : 186,3 x 186,3 x 36,2 mm

: 186,3 x 186,3 x 36,2 mm Connettività : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Porte anteriori : due USB 3.2 Gen 2 Type-A, una USB 3.2 Gen2x2 Type-C

: due USB 3.2 Gen 2 Type-A, una USB 3.2 Gen2x2 Type-C Porte posteriori : due USB 3.2 Gen 1 Type-A, due USB 2.0 Type-A, due DisplayPort, HDMI 2.1, RJ45

: due USB 3.2 Gen 1 Type-A, due USB 2.0 Type-A, due DisplayPort, HDMI 2.1, RJ45 Sicurezza : TPM 2.0, slot Kensington

: TPM 2.0, slot Kensington Sostenibilità: chassis in plastica PCR, certificazioni EPEAT Gold e TCO Certified

Acer Veriton 1000 Compact Tower: desktop accessibile e scalabile per l’ufficio

Il Veriton 1000 Compact Tower (VX1730G) è la nuova soluzione desktop aziendale di Acer per chi cerca un equilibrio tra costo e prestazioni. Dal profilo compatto (95×277,5×292,95 mm), monta processori Intel Core Ultra Serie 2 (fino a Core Ultra 7 270HX Plus), supporta 64 GB di DDR5 e 1 TB di storage SSD PCIe M.2.

La connettività di punta è Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. A differenza dei mini PC, questo modello offre slot PCIe per espansioni future (schede grafiche, schede di rete, storage aggiuntivo), garantendo scalabilità a lungo termine. Sul fronte della sicurezza, è presente il chip TPM 2.0.

Le porte includono anteriormente quattro USB 3.2 Gen 1 Type-A e una USB 3.2 Gen 2 Type-C, posteriormente quattro USB 2.0 Type-A, DisplayPort, HDMI 1.4 e RJ45.

Ideale per le aziende che necessitano di postazioni di lavoro affidabili senza rinunciare alla possibilità di aggiornare il sistema nel tempo.

È un desktop aziendale dal profilo contenuto, con processori Intel Core Ultra Serie 2, espandibile via PCIe e connettività Wi-Fi 7. A seguire, come per i dispositivi precedenti, una panoramica sulle specifiche tecniche:

Modello : VX1730G

: VX1730G Sistema operativo : Windows 11 Pro / Home

: Windows 11 Pro / Home Processore : fino a Intel Core Ultra 7 270HX Plus

: fino a Intel Core Ultra 7 270HX Plus Grafica : Intel Graphics

: Intel Graphics Memoria : fino a 64 GB DDR5 (5600 MT/s) dual-channel

: fino a 64 GB DDR5 (5600 MT/s) dual-channel Storage : fino a 1 TB SSD PCIe M.2 2280

: fino a 1 TB SSD PCIe M.2 2280 Dimensioni : 95 x 277,5 x 292,95 mm

: 95 x 277,5 x 292,95 mm Connettività : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Porte anteriori : quattro USB 3.2 Gen 1 Type-A, una USB 3.2 Gen 2 Type-C

: quattro USB 3.2 Gen 1 Type-A, una USB 3.2 Gen 2 Type-C Porte posteriori : quattro USB 2.0 Type-A, DisplayPort, HDMI 1.4, RJ45

: quattro USB 2.0 Type-A, DisplayPort, HDMI 1.4, RJ45 Espansione : slot PCIe disponibili

: slot PCIe disponibili Sicurezza: chip TPM 2.0

Disponibilità

Acer non ha ancora comunicato le date precise di lancio per il mercato italiano dei nuovi Veriton RA110 AI Mini Workstation, Veriton Vero 6000 Mini, Veriton Vero 4000 Mini e Veriton 1000 Compact Tower.

La disponibilità e i prezzi varieranno a seconda della regione e delle configurazioni scelte. Generalmente, i prodotti della gamma Veriton vengono distribuiti attraverso i canali business e i rivenditori autorizzati Acer, con tempistiche che seguono il lancio globale solitamente entro i trimestri successivi all’annuncio.