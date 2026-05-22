Negli ultimi anni abbiamo assistito a una crescita sempre più marcata del settore home teather premium, con produttori che cercano continuamente nuove soluzioni per rendere l’intrattenimento domestico più immersivo e spettacolare. In questo contesto si inserisce la nuova idea di Anker, che attraverso il proprio brand Nebula ha appena annunciato un accessorio decisamente particolare chiamato Nebula SpaceFlow.

L’obbiettivo dichiarato è piuttosto ambizioso, portare il project mapping 3D (una tecnologia normalmente associata a eventi professionali, spettacoli e installazioni artistiche), direttamente nelle abitazioni degli utenti, eliminando gran parte della complessità tecnica che fino a oggi ha limitato questo tipo di esperienza ai professionisti del settore.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Nebula SpaceFlow di Anker vuole semplificare il project mapping 3D

Il nuovo accessorio è stato sviluppato specificamente per i proiettori Nebula X1 e X1 Pro e punta a trasformare automaticamente pareti e ambienti domestici in superfici dinamiche e interattive.

In parole semplici, Nebula SpaceFlow è in grado di analizzare la stanza, comprendere forma e struttura e adattare la proiezione all’ambiente circostante. Il sistema riconosce infatti pareti, mobili, finestre, porte e altri elementi presenti nella stanza, regolando automaticamente immagini ed effetti affinché sembrino integrati nello spazio reale.

Per ottenere questo risultato, Anker utilizza una configurazione hardware piuttosto sofisticata composta da doppia fotocamera, sensore di profondità ToF ed emettitore di luce strutturata; una soluzione che, per certi versi ricorda i sistemi di rilevamento tridimensionale utilizzati in passato da prodotti come Kinect di Microsoft.

Una volta collegato il dispositivo, il sistema effettua automaticamente una scansione dell’ambiente creando un modello 3D approssimativo della stanza. A quel punto, il software provvede a modificare e adattare la proiezione in tempo reale.

Previous Next Fullscreen

L’aspetto probabilmente più interessante riguarda però l’integrazione dell’intelligenza artificiale. Attraverso l’app Nebula Connect, gli utenti possono semplicemente descrivere la scena desiderata e lasciare che il sistema generi automaticamente immagini ed effetti pensati per adattarsi alla disposizione reale della stanza.

Anker parla, ad esempio, della possibilità di trasformare una parete in un giungla animata, creare ambientazioni tematiche per feste ed eventi oppure aggiungere effetti dinamici senza dover intervenire manualmente sulle mappe di proiezione.

Come spesso accade con prodotti di questo tipo, non è ancora del tutto chiaro quanto l’esperienza possa risultare fluida nell’utilizzo quotidiano, soprattutto in ambienti domestici molto diversi tra loro; tuttavia, almeno sulla carta, Nebula SpaceFlow sembra voler abbattere una delle principali barriere del projection mapping tradizionale: la necessità di configurazioni lunghe, software costosi e calibrazioni estremamente precise.

Oltre alla generazione IA, il sistema include anche una libreria composta da oltre 100 modelli predefiniti dedicati a festività, eventi e decorazioni, insieme a modalità specifiche come AI Fusion e Free Mode per personalizzazioni più avanzate.

Anker ha annunciato che Nebula SpaceFlow avrà un prezzo ufficiale di 799 dollari, anche se i primi acquirenti potranno acquistarlo a 399 dollari durante il periodo di lancio. L’accessorio viene proposto insieme alla gamma Nebula X1, una serie di proiettori home theater di fascia alta caratterizzati da risoluzione 4K, sistema triplo laser e luminosità fino a 3.500 ANSI lumen.

Molti potrebbero considerarlo un prodotto ancora piuttosto sperimentale, e in effetti lo è, ma rappresenta perfettamente la direzione verso cui diverse aziende stanno cercando di spingere il mercato dell’intrattenimento domestico: esperienze sempre più immersive, automatizzate e supportate dall’intelligenza artificiale.

Resta adesso da capire se Nebula SpaceFlow riuscirà davvero a mantenere le promesse nell’utilizzo reale oppure se continuerà a essere una soluzione di nicchia pensata soprattutto per appassionati e utenti più creativi.