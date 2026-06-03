Il tanto discusso design Liquid Glass di Apple è da poco disponibile per tutti gli utenti di WhatsApp per iPhone e nel prossimo futuro potrebbe approdare anche nell’app dedicata ai Mac e agli iPad, che si andrebbe dunque ad allineare al linguaggio estetico introdotto da Cupertino con macOS 26 Tahoe.

Prima di entrare nel merito della novità anticipata in apertura, vi ricordiamo che potete trovare tutte le ultime notizie sull’app di messaggistica più famosa al mondo — lo sapevate che adesso i canali possono condividere aggiornamenti di stato e che Meta AI è in grado di analizzare file in formato PDF? — nelle nostre pagine dedicate a WhatsApp per Android e a WhatsApp per iOS e Desktop.

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WhatsApp per Mac e iPad si convertirà al Liquid Glass

È di pochi giorni addietro la notizia dell’introduzione del Liquid Glass Design in WhatsApp per iOS: l’interfaccia dell’app non è stata stravolta, ma ha accolto effetti di trasparenza e soprattutto c’è però la barra di navigazione delle schede flottante, rivista con una nuova animazione di passaggio tra una scheda e l’altra.

Questo primo tassello ha sicuramente indotto tanti utenti a chiedersi se i piani di WhatsApp prevedano la futura introduzione del Liquid Glass anche nelle applicazioni per iPad e per Mac. Ebbene, la risposta è affermativa: dal momento che lo stesso codice sorgente viene utilizzato su iOS, iPadOS e macOS, è possibile confermare che il Liquid Glass arriverà anche sulle app di WhatsApp per tablet e computer della mela morsicata.

Allo stato attuale, col Liquid Glass disponibile soltanto su WhatsApp Messenger e WhatsApp Business per iPhone, il design dell’app risulta differente su desktop e su tablet, dove la stonatura è resa ancor più evidente dal fatto che altre app abbiano già fatto proprio il nuovo linguaggio estetico di Apple. E non è tutto: WhatsApp non si limiterà a convertire barra di navigazione, menù contestuale e tasti vari al Liquid Glass, ma sta lavorando anche per rendere l’intera interfaccia dell’app per Mac più moderna, a partire dalla barra laterale.

Mentre allo stato attuale quest’ultima mostra soltanto le icone delle varie schede, in futuro questo minimalismo cederà il passo ad una maggiore praticità: ciascuna icona avrà anche la relativa etichetta testuale. Inoltre, oltre alle chat archiviate e a quelle contrassegnate come importanti, anche quelle bloccate saranno raggiungibili, previa autenticazione, con un tasto dedicato; in questo modo verrà colmato il divario con l’app per iPhone, che già offre una protezione di questo tipo. La lista delle chat non cambierà, mentre la schermata della conversazione accoglierà elementi di Liquid Glass nella chat bar e nel tasto di inserimento.

La nuova versione di WhatsApp per Mac con design Liquid Glass è attualmente in fase di sviluppo e non è disponibile per nessuno. Continuate a seguirci per sapere subito quando arriverà.

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