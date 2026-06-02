Anche Lian Li sceglie la vetrina del Computex 2026 per mostrare una delle linee di prodotti più ampie e variegate degli ultimi anni. L’azienda taiwanese ha aggiornato alcuni dei suoi prodotti più apprezzati, introducendo nuovi case panoramici, soluzioni di raffreddamento a liquido sempre più evolute, ventole pensate per gli appassionati di modding e una nuova scrivania integrata per PC.
La filosofia che accomuna tutte le novità presentate ruota attorno a tre elementi chiave, design, flusso d’aria e personalizzazione. Dai nuovi O11D EVO RGB V2 e LANCOOL 4 fino alle ventole UNI FAN con display LCD integrato, Lian Li continua infatti a puntare su prodotti che sappiano unire estetica ricercata e prestazioni elevate, senza dimenticare la crescente richiesta di configurazioni sempre più pulite e ordinate che strizzano l’occhio alle componenti con connettori nascosti.
Indice:
- I nuovi case Lian Li: design panoramico, airflow evoluto e massima modularità
- Lian Li e gli AIO: display sempre più grandi e raffreddamento intelligente
- UNI FAN: LCD, wireless e prestazioni sempre più elevate
- Lian Li rinnova anche la gamma di alimentatori EDGE e SX
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I nuovi case Lian Li: design panoramico, airflow evoluto e massima modularità
Tra le novità più importanti annunciate a Taipei troviamo il nuovo O11D EVO RGB V2, evoluzione di una delle serie più popolari del catalogo Lian Li. Il produttore ha mantenuto l’identità estetica che ha decretato il successo della famiglia O11, introducendo però diverse migliorie strutturali, tra queste le nuove strisce ARGB integrate nella parte superiore e inferiore del telaio e il vassoio della scheda madre regolabile che permette di adattare facilmente la configurazione interna alle diverse esigenze.
Particolare attenzione è stata dedicata anche al raffreddamento. La presenza di una camera laterale dedicata ai sistemi AIO consente infatti di separare i flussi di aria in ingresso e in uscita, mentre il nuovo design inclinato della presa d’aria inferiore favorisce il raffreddamento della scheda grafica. Il tutto a un prezzo di listino di 169,99 dollari.
Specifiche tecniche O11D EVO RGB V2
- Disponibile in nero e bianco
- Disponibilità quarto trimestre 2026
- Prezzo suggerito di 169,99 dollari
- Dimensioni 490,75 x 300 x 486 mm
- Strisce ARGB riflettenti integrate nella parte superiore e inferiore
- Supporto per schede madri ATX, mATX e back-connect
- Tray motherboard regolabile con movimento verticale di uno slot
- Camera laterale dedicata ai dissipatori AIO
- Staffa superiore per radiatori regolabile su tre livelli
- Presa d’aria inferiore inclinata per migliorare il raffreddamento della GPU
- Supporti ventole con aperture circolari per ridurre turbolenze e rumore
Lian Li UX100, V200 e nuovi modelli LANCOOL
Lian Li ha poi mostrato il nuovo UX100, un case che punta tutto sull’impatto estetico grazie a un ampio design panoramico caratterizzato da tre superfici in vetro temperato e da un particolare pannello curvo. L’obiettivo è valorizzare al massimo l’hardware installato, mantenendo al tempo stesso un flusso d’aria efficace grazie alla struttura flottante del telaio; in questo caso siamo di fronte a uno chassis da 100 dollari di listino.
Specifiche tecniche UX100
- Disponibile in nero e bianco
- Disponibilità terzo trimestre 2026
- Prezzo suggerito di 99,99 dollari
- Dimensioni: 446 x 239 x 506,1 mm
- Supporto per schede madri ATX e back-connect ATX
- Design panoramico con vetro temperato su tre lati
- Pannello frontale curvo
- Telaio flottante con apertura inferiore dedicata alla GPU
- Illuminazione RGB integrata su frontale e lati
Il Lian Li V2000 rappresenta invece la proposta più estrema dell’azienda, un case èensato per workstation professionali e sistemi ad alte prestazioni, caratterizzato da una struttura di derivazione server con supporto per doppio alimentatore e numerose unità di archiviazione. Parliamo di un telaio per sistemi avanzati e workstation, quini non sorprende che il costo salga senza problemi sopra quota 200 dollari.
Specifiche tecniche V2000
- Colore nero
- Disponibilità terzo trimestre 2026
- Prezzo suggerito di 239,99 dollari
- Dimensioni: 579 x 260 x 610 mm
- Design di classe server
- Supporto dual PSU
- Installazione laterale fino a 6 HDD
- Compatibilità con motherboard EEB workstation
- 8 slot di espansione
- Supporto radiatori fino a 420 mm
- Display digitale integrato
- Sensore di temperatura integrato
- Ruote omnidirezionali inferiori
- Pannelli mesh intrecciati per airflow migliorato
Rimanendo in ambito case, c’è spazio anche per il LANCOOL 207XL, un case pensato per chi cerca un case orientato soprattutto alle prestazioni termiche. In questo caso la configurazione di serie include ventole frontali di grandi dimensioni e un sistema di ventilazione inferiore dedicato alla scheda grafica; non manca il supporto a radiatori da 360 mm e a schede madri ATX di fascia alta.
Specifiche tecniche LANCOOL 207XL
- Disponibile in nero e bianco
- Disponibilità quarto trimestre 2026
- Prezzo suggerito di 109,99 dollari
- Dimensioni: 504,6 x 249 x 496 mm
- Due ventole frontali da 170 mm
- Una ventola posteriore da 140 mm
- Doppie ventole cross-flow inferiori dedicate alla GPU
- Supporto schede madri ATX
- Compatibilità con AIO fino a 360 mm
- Supporto alimentatori ATX
Rimanendo nel catalogo LANCOOL, tra le proposte più scenografiche troviamo poi il nuovo LANCOOL 4, prodotto che punta su una struttura panoramica e su un innovativo comparto inferiore modulare progettato per migliorare il flusso d’aria e ampliare le possibilità di personalizzazione. Arriva in dotazione con tre ventole ARGB da 140 mm e prevede anche il supporto aggiuntivo per display LCD da 8,8 pollici.
Specifiche tecniche LANCOOL 4
- Disponibile in nero e bianco
- Disponibilità trimestre 2026
- Prezzo suggerito di 129,99 dollari
- Dimensioni: 494 x 248 x 547 mm
- Pannello frontale curvo in vetro
- Tre ventole ARGB da 140 mm preinstallate
- Velocità massima ventole fino a 1900 RPM
- Design panoramico con vetro su tre lati
- Camera inferiore modulare
- Supporto fino a quattro HDD aggiuntivi
- Posizione opzionale per display LCD da 8,8 pollici
- Alimentatore posizionato posteriormente
Lian Li O11 Vision-M Digital e B4-mATX
Più compatto ma altrettanto interessante è O11 Vision-M Digital, che porta il concetto di case panoramico nel segmento micro-ATX mantenendo diverse soluzioni derivate dai modelli superiori. Per questo modello vi consigliamo il nostro approfondimento, mentre per il costo Lian Li conferma 129,99 dollari.
Specifiche tecniche O11 Vision-M Digital
- Disponibile in nero e bianco
- Disponibilità 21 maggio 2026
- Prezzo suggerito di 129,99 dollari
- Dimensioni: 419,6 x 275,1 x 395,2 mm
- Vetro temperato su tre lati
- Pannello superiore in vetro con apertura per il radiatore
- Supporto schede madri mATX
- Compatibilità AIO fino a 360 mm
- Supporto alimentatori ATX
- Ventola da 140 mm preinstallata nella seconda camera
- Supporto opzionale per display LCD da 9,2 pollici
Chiude il segmento case il B4-mATX, modello che Lian Li ha sviluppato insieme a DAN Cases. Si tratta di una soluzione compatta pensata per gli appassionati di sistemi SFF che non vogliono rinunciare a componenti di fascia alta, per intenderci senza compromessi su GPU, dissipazione e airflow.
Disponibile nella doppia colorazione bianca e nera, questo chassis supporta schede madri mATX, AiO da 360 mm e alimentatori fino a 140 mm; il costo è contenuto, da 69,99 fino a 89,99 in base alla variante e agli accessori.
Specifiche tecniche B4-mATX
- Disponibile in nero e bianco
- Varianti con pannello frontale mesh o legno
- Disponibilità 26 giugno 2026
- Prezzi da 69,99 a 89,99 dollari
- Dimensioni: 406,95 x 191 x 287,5 mm
- Volume interno di 21,3 litri
- Supporto motherboard mATX
- Configurazione tradizionale o verticale
- Compatibile con AIO fino a 360 mm
- Supporto alimentatori ATX fino a 140 mm
- Compatibilità GPU fino a 358 mm
- Due ventole slim superiori preinstallate da 120 mm
- Accessorio opzionale Vertical AeroDeck
Lian Li e gli AIO: display sempre più grandi e raffreddamento intelligente
Nel settore del raffreddamento a liquido, Lian Li continua a puntare sulla personalizzazione visiva, senza rinunciare minimamente alle prestazioni. Il nuovo GALAHAD III 360 introduce un display digitale integrato sulla pompa per il monitoraggio in tempo reale del sistema e una struttura riprogettata per migliorare la compatibilità con un maggior numero di case.
Il prezzo è molto competitivo e a bordo troviamo praticamente alcune delle più importanti funzionalità implementate finora dal produttore in questa fascia di mercato.
Specifiche tecniche GALAHAD III 360
- Disponibile in nero e bianco
- Disponibilità terzo trimestre 2026
- Prezzo suggerito di 99,99 dollari
- Tubi accorciati per una migliore gestione del cablaggio
- Display digitale integrato sulla pompa
- Copertura magnetica removibile
- Inserti in alluminio e infinity mirror
- Radiatore compatto ottimizzato
- Hub PCB integrato per SATA, USB 2.0, PWM e ARGB
Il Lian Li SLC 360 sembra ancora più sofisticato, un impianto All In One caratterizzato da un display LCD da 480 x 480 pixel aggiornabile senza software grazie a controlli fisici integrati. Il dissipatore utilizza un radiatore da 360 mm con tre ventole capaci di spingersi a 2.200 RPM; a questo si abbinano cover magnetica e controlli fisici integrati.
Specifiche tecniche SLC 360
- Display LCD da 480 x 480 pixel a 60 Hz
- Modulo LCD sostituibile tramite pogo pin
- Design quadrato o circolare intercambiabile
- Copertura magnetica removibile
- Controlli fisici integrati
- Ventola RGB single-frame fino a 2.200 RPM
- Pompa ottimizzata per la rumorosità a 2.000 RPM
La soluzione più avanzata di Lian Li ci è sembrata però HydroShift II OLED Curved 360, un sistema disponibile in più varianti che combina raffreddamento ad alte prestazioni e un ampio display OLED curvo da 6,67 pollici. Qui siamo al top dell’offerta Lian Li, nessun dettaglio è lasciato al caso, come del resto suggerisce il prezzo e la scheda tecnica a seguire.
Specifiche tecniche HydroShift II OLED Curved 360
- Disponibile nelle versioni TL FLEX, P28 V2 e Fanless
- Colorazioni nero e bianco
- Disponibile da maggio
- Prezzo suggerito di 339,99 dollari
- Display OLED curvo da 6,67 pollici
- Risoluzione 2K a 60 Hz
- Testa pompa motorizzata regolabile
- Rotazione orizzontale del blocco pompa
- Compatibilità con temi 2D e 3D personalizzati
- Software L-Connect 3
- Pompa fino a 2400 RPM
- Turbo Mode fino a 2800 RPM
UNI FAN: LCD, wireless e prestazioni sempre più elevate
La tanto amata famiglia di ventole UNI FAN si espande al Computex 2026 con numerose nuove proposte che coprono praticamente ogni fascia di mercato. Le protagoniste assolute sono le nuove UNI FAN TL LCD FLEX e SL-INF LCD FLEX, entrambe dotate di schermo LCD da 1,8 pollici utilizzabile per monitorare il sistema o riprodurre immagini e animazioni personalizzate.
Accanto alle versioni LCD arrivano anche le nuove TL FLEX, SL-INF FLEX, SL FLEX e CL FLEX, progettate per offrire il massimo equilibrio tra prestazioni, silenziosità e illuminazione RGB avanzata.
Per gli utenti che puntano esclusivamente alle prestazioni, invece, Lian Li propone le nuove UNI FAN P28 V2, capaci di raggiungere ben 3000 RPM e oltre 110 CFM di flusso d’aria. A seguire ci lasciamo un recap delle caratteristiche più importanti.
Lian UNI FAN TL LCD FLEX
- Display LCD da 1,8 pollici
- Risoluzione 400 x 400 pixel a 60 Hz
- Supporto MP4, GIF, JPG e PNG
- Fino a 66 CFM
- Pressione statica fino a 2,7 mmH₂O
- Controllo L-Wireless
- Disponibili versioni standard e reverse
Lian Li UNI FAN TL FLEX
- Fino a 90,1 CFM
- Pressione statica 3,97 mmH₂O
- Velocità fino a 2.600 RPM
- Pale in LCP
- Cuscinetto FDB
- Supporto L-Wireless
Lian Li UNI FAN SL-INF LCD FLEX
- LCD da 1,8 pollici
- Risoluzione 400 x 400 pixel a 60 Hz
- Illuminazione multi-zona
- Fino a 59,2 CFM
- Pressione statica 2,34 mmH₂O
Lian Li UNI FAN SL-INF FLEX
- Illuminazione Infinity Mirror
- Fino a 67 CFM
- Pressione statica 3,4 mmH₂O
- Velocità fino a 2.300 RPM
Lian Li UNI FAN SL FLEX
- Velocità fino a 2.000 RPM
- Flusso d’aria fino a 65,07 CFM
- Pressione statica 2,51 mmH₂O
- Compatibili con ecosistema SL Wireless
Lian Li UNI FAN CL FLEX
- Flusso d’aria fino a 77,34 CFM
- Pressione statica 2,52 mmH₂O
- Velocità fino a 2.150 RPM
- Compatibili con ecosistema CL Wireless
Lian Li UNI FAN P28 V2
- Flusso d’aria fino a 110,5 CFM
- Pressione statica fino a 7,78 mmH₂O
- Velocità massima di 3.000 RPM
- Controllo a 5 livelli
- Feedback luminoso RPM in tempo reale
- Supporto L-Connect 3 wireless
Lian Li rinnova anche la gamma di alimentatori EDGE e SX
Accanto alle novità dedicate ai case e al raffreddamento, Lian Li ha aggiornato anche la propria offerta di alimentatori con i modelli EDGE Platinum V2, EDGE Gold V2 ed SX Gold. Tre famiglie pensate per coprire esigenze differenti, dalle configurazioni enthusiast ad alte prestazioni fino ai sistemi compatti, con particolare attenzione a efficienza energetica, gestione dei cavi e facilità di manutenzione.
La serie EDGE Platinum V2 rappresenta la proposta di fascia alta del produttore, con certificazione 80 PLUS Platinum e potenze fino a 1.350 W. Oltre all’elevata efficienza energetica, Lian Li introduce un nuovo filtro antipolvere magnetico dal design rivisto e una funzione di manutenzione intelligente che segnala tramite LED rosso quando la ventola dell’alimentatore raggiunge le 360 ore di funzionamento.
Specifiche principali:
- Certificazione 80 PLUS Platinum
- Disponibile nei tagli da 1.000W, 1.200W e 1.350W
- Colorazioni nero e bianco
- Nuovo filtro antipolvere magnetico ridisegnato
- Sistema di promemoria per la pulizia con LED rosso dopo 360 ore di utilizzo della ventola
- Disponibilità 10 luglio 2026
Lian Li EDGE Gold V2
Pensata per chi cerca un buon equilibrio tra prestazioni e prezzo, la serie EDGE Gold V2 introduce una gestione dei cavi più curata e una maggiore integrazione con l’ecosistema software dell’azienda. Il modello da 1.000 W include infatti il nuovo Edge Hub V2, un’opzione interessante che amplia le possibilità di connessione e monitoraggio tramite L-Connect 3.
Specifiche principali:
- Certificazione 80 PLUS Gold
- Modelli da 850W e 1.000 W
- Disponibili in nero e bianco
- Edge Hub V2 integrato nel modello EG1000C
- Monitoraggio delle velocità di trasferimento tramite L-Connect 3
- Cavi con finitura embossata per un’estetica più curata
- Design ottimizzato per una gestione dei cavi più ordinata
- Disponibilità terzo trimestre 2026
Lian Li SX Gold
Con la serie SX Gold, Lian Li guarda invece ai sistemi compatti senza rinunciare a potenza ed efficienza energetica. Le dimensioni ridotte consentono un’integrazione più semplice nei case con spazi limitati, mentre componenti premium e una ventola da 135 mm puntano a garantire affidabilità e silenziosità operativa.
Specifiche principali:
- Certificazione 80 PLUS Gold
- Potenze disponibili da 850W e 1.000W
- Formato compatto da 150 × 140 × 86 mm
- Condensatori giapponesi di alta qualità
- Ventola da 135 mm ottimizzata per la riduzione del rumore
- Interfacce laterali dual 6-pin per una migliore gestione dei cavi
- Fascette hook-and-loop incluse
- Cavo ATX 24 pin accorciato per facilitare l’assemblaggio
- Disponibilità quarto trimestre del 2026
Lian Li Desk: il PC si integra direttamente nella scrivania
Chiude questa panoramica dal Computex 2026 il Lian Li DK-B, una scrivania regolabile in altezza che integra direttamente il PC all’interno della struttura. Sviluppata in collaborazione con Backbone, la soluzione punta a eliminare l’ingombro del case tradizionale, offrendo al tempo stesso una vetrina perfetta per l’hardware installato.
Il telaio nascosto sotto la superficie mantiene infatti piena compatibilità con configurazioni di fascia alta, mentre il pannello in vetro temperato permette di osservare i componenti direttamente dalla scrivania. A bordo si possono installare schede madri e PSU ATX standard, abbinandoci sistemi di raffreddamento a liquido AiO fino a 360 mm.
Specifiche tecniche DK-B Sviluppata con Backbone
- Colore nero
- Disponibilità terzo trimestre 2026
- Prezzo suggerito di 499,99 dollari
- Dimensioni piano: 1.600 x 800 mm
- Altezza regolabile da 710 a 1.170 mm
- Chassis integrato sotto la scrivania
- Supporto schede madri ATX
- Compatibile con alimentatori ATX
- Compatibile con AIO fino a 360 mm
- Compatibile con accessori pegboard
- Pannello superiore in vetro temperato
- Superficie premium in legno
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