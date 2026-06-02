Anche Lian Li sceglie la vetrina del Computex 2026 per mostrare una delle linee di prodotti più ampie e variegate degli ultimi anni. L’azienda taiwanese ha aggiornato alcuni dei suoi prodotti più apprezzati, introducendo nuovi case panoramici, soluzioni di raffreddamento a liquido sempre più evolute, ventole pensate per gli appassionati di modding e una nuova scrivania integrata per PC.

La filosofia che accomuna tutte le novità presentate ruota attorno a tre elementi chiave, design, flusso d’aria e personalizzazione. Dai nuovi O11D EVO RGB V2 e LANCOOL 4 fino alle ventole UNI FAN con display LCD integrato, Lian Li continua infatti a puntare su prodotti che sappiano unire estetica ricercata e prestazioni elevate, senza dimenticare la crescente richiesta di configurazioni sempre più pulite e ordinate che strizzano l’occhio alle componenti con connettori nascosti.

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I nuovi case Lian Li: design panoramico, airflow evoluto e massima modularità

Tra le novità più importanti annunciate a Taipei troviamo il nuovo O11D EVO RGB V2, evoluzione di una delle serie più popolari del catalogo Lian Li. Il produttore ha mantenuto l’identità estetica che ha decretato il successo della famiglia O11, introducendo però diverse migliorie strutturali, tra queste le nuove strisce ARGB integrate nella parte superiore e inferiore del telaio e il vassoio della scheda madre regolabile che permette di adattare facilmente la configurazione interna alle diverse esigenze.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al raffreddamento. La presenza di una camera laterale dedicata ai sistemi AIO consente infatti di separare i flussi di aria in ingresso e in uscita, mentre il nuovo design inclinato della presa d’aria inferiore favorisce il raffreddamento della scheda grafica. Il tutto a un prezzo di listino di 169,99 dollari.

Specifiche tecniche O11D EVO RGB V2

Disponibile in nero e bianco

Disponibilità quarto trimestre 2026

Prezzo suggerito di 169,99 dollari

Dimensioni 490,75 x 300 x 486 mm

Strisce ARGB riflettenti integrate nella parte superiore e inferiore

Supporto per schede madri ATX, mATX e back-connect

Tray motherboard regolabile con movimento verticale di uno slot

Camera laterale dedicata ai dissipatori AIO

Staffa superiore per radiatori regolabile su tre livelli

Presa d’aria inferiore inclinata per migliorare il raffreddamento della GPU

Supporti ventole con aperture circolari per ridurre turbolenze e rumore

Lian Li UX100, V200 e nuovi modelli LANCOOL

Lian Li ha poi mostrato il nuovo UX100, un case che punta tutto sull’impatto estetico grazie a un ampio design panoramico caratterizzato da tre superfici in vetro temperato e da un particolare pannello curvo. L’obiettivo è valorizzare al massimo l’hardware installato, mantenendo al tempo stesso un flusso d’aria efficace grazie alla struttura flottante del telaio; in questo caso siamo di fronte a uno chassis da 100 dollari di listino.

Specifiche tecniche UX100

Disponibile in nero e bianco

Disponibilità terzo trimestre 2026

Prezzo suggerito di 99,99 dollari

Dimensioni: 446 x 239 x 506,1 mm

Supporto per schede madri ATX e back-connect ATX

Design panoramico con vetro temperato su tre lati

Pannello frontale curvo

Telaio flottante con apertura inferiore dedicata alla GPU

Illuminazione RGB integrata su frontale e lati

Il Lian Li V2000 rappresenta invece la proposta più estrema dell’azienda, un case èensato per workstation professionali e sistemi ad alte prestazioni, caratterizzato da una struttura di derivazione server con supporto per doppio alimentatore e numerose unità di archiviazione. Parliamo di un telaio per sistemi avanzati e workstation, quini non sorprende che il costo salga senza problemi sopra quota 200 dollari.

Specifiche tecniche V2000

Colore nero

Disponibilità terzo trimestre 2026

Prezzo suggerito di 239,99 dollari

Dimensioni: 579 x 260 x 610 mm

Design di classe server

Supporto dual PSU

Installazione laterale fino a 6 HDD

Compatibilità con motherboard EEB workstation

8 slot di espansione

Supporto radiatori fino a 420 mm

Display digitale integrato

Sensore di temperatura integrato

Ruote omnidirezionali inferiori

Pannelli mesh intrecciati per airflow migliorato

Rimanendo in ambito case, c’è spazio anche per il LANCOOL 207XL, un case pensato per chi cerca un case orientato soprattutto alle prestazioni termiche. In questo caso la configurazione di serie include ventole frontali di grandi dimensioni e un sistema di ventilazione inferiore dedicato alla scheda grafica; non manca il supporto a radiatori da 360 mm e a schede madri ATX di fascia alta.

Specifiche tecniche LANCOOL 207XL

Disponibile in nero e bianco

Disponibilità quarto trimestre 2026

Prezzo suggerito di 109,99 dollari

Dimensioni: 504,6 x 249 x 496 mm

Due ventole frontali da 170 mm

Una ventola posteriore da 140 mm

Doppie ventole cross-flow inferiori dedicate alla GPU

Supporto schede madri ATX

Compatibilità con AIO fino a 360 mm

Supporto alimentatori ATX

Rimanendo nel catalogo LANCOOL, tra le proposte più scenografiche troviamo poi il nuovo LANCOOL 4, prodotto che punta su una struttura panoramica e su un innovativo comparto inferiore modulare progettato per migliorare il flusso d’aria e ampliare le possibilità di personalizzazione. Arriva in dotazione con tre ventole ARGB da 140 mm e prevede anche il supporto aggiuntivo per display LCD da 8,8 pollici.

Specifiche tecniche LANCOOL 4

Disponibile in nero e bianco

Disponibilità trimestre 2026

Prezzo suggerito di 129,99 dollari

Dimensioni: 494 x 248 x 547 mm

Pannello frontale curvo in vetro

Tre ventole ARGB da 140 mm preinstallate

Velocità massima ventole fino a 1900 RPM

Design panoramico con vetro su tre lati

Camera inferiore modulare

Supporto fino a quattro HDD aggiuntivi

Posizione opzionale per display LCD da 8,8 pollici

Alimentatore posizionato posteriormente

Lian Li O11 Vision-M Digital e B4-mATX

Più compatto ma altrettanto interessante è O11 Vision-M Digital, che porta il concetto di case panoramico nel segmento micro-ATX mantenendo diverse soluzioni derivate dai modelli superiori. Per questo modello vi consigliamo il nostro approfondimento, mentre per il costo Lian Li conferma 129,99 dollari.

Specifiche tecniche O11 Vision-M Digital

Disponibile in nero e bianco

Disponibilità 21 maggio 2026

Prezzo suggerito di 129,99 dollari

Dimensioni: 419,6 x 275,1 x 395,2 mm

Vetro temperato su tre lati

Pannello superiore in vetro con apertura per il radiatore

Supporto schede madri mATX

Compatibilità AIO fino a 360 mm

Supporto alimentatori ATX

Ventola da 140 mm preinstallata nella seconda camera

Supporto opzionale per display LCD da 9,2 pollici

Chiude il segmento case il B4-mATX, modello che Lian Li ha sviluppato insieme a DAN Cases. Si tratta di una soluzione compatta pensata per gli appassionati di sistemi SFF che non vogliono rinunciare a componenti di fascia alta, per intenderci senza compromessi su GPU, dissipazione e airflow.

Disponibile nella doppia colorazione bianca e nera, questo chassis supporta schede madri mATX, AiO da 360 mm e alimentatori fino a 140 mm; il costo è contenuto, da 69,99 fino a 89,99 in base alla variante e agli accessori.

Specifiche tecniche B4-mATX

Disponibile in nero e bianco

Varianti con pannello frontale mesh o legno

Disponibilità 26 giugno 2026

Prezzi da 69,99 a 89,99 dollari

Dimensioni: 406,95 x 191 x 287,5 mm

Volume interno di 21,3 litri

Supporto motherboard mATX

Configurazione tradizionale o verticale

Compatibile con AIO fino a 360 mm

Supporto alimentatori ATX fino a 140 mm

Compatibilità GPU fino a 358 mm

Due ventole slim superiori preinstallate da 120 mm

Accessorio opzionale Vertical AeroDeck

Lian Li e gli AIO: display sempre più grandi e raffreddamento intelligente

Nel settore del raffreddamento a liquido, Lian Li continua a puntare sulla personalizzazione visiva, senza rinunciare minimamente alle prestazioni. Il nuovo GALAHAD III 360 introduce un display digitale integrato sulla pompa per il monitoraggio in tempo reale del sistema e una struttura riprogettata per migliorare la compatibilità con un maggior numero di case.

Il prezzo è molto competitivo e a bordo troviamo praticamente alcune delle più importanti funzionalità implementate finora dal produttore in questa fascia di mercato.

Specifiche tecniche GALAHAD III 360

Disponibile in nero e bianco

Disponibilità terzo trimestre 2026

Prezzo suggerito di 99,99 dollari

Tubi accorciati per una migliore gestione del cablaggio

Display digitale integrato sulla pompa

Copertura magnetica removibile

Inserti in alluminio e infinity mirror

Radiatore compatto ottimizzato

Hub PCB integrato per SATA, USB 2.0, PWM e ARGB

Il Lian Li SLC 360 sembra ancora più sofisticato, un impianto All In One caratterizzato da un display LCD da 480 x 480 pixel aggiornabile senza software grazie a controlli fisici integrati. Il dissipatore utilizza un radiatore da 360 mm con tre ventole capaci di spingersi a 2.200 RPM; a questo si abbinano cover magnetica e controlli fisici integrati.

Specifiche tecniche SLC 360

Display LCD da 480 x 480 pixel a 60 Hz

Modulo LCD sostituibile tramite pogo pin

Design quadrato o circolare intercambiabile

Copertura magnetica removibile

Controlli fisici integrati

Ventola RGB single-frame fino a 2.200 RPM

Pompa ottimizzata per la rumorosità a 2.000 RPM

La soluzione più avanzata di Lian Li ci è sembrata però HydroShift II OLED Curved 360, un sistema disponibile in più varianti che combina raffreddamento ad alte prestazioni e un ampio display OLED curvo da 6,67 pollici. Qui siamo al top dell’offerta Lian Li, nessun dettaglio è lasciato al caso, come del resto suggerisce il prezzo e la scheda tecnica a seguire.

Specifiche tecniche HydroShift II OLED Curved 360

Disponibile nelle versioni TL FLEX, P28 V2 e Fanless

Colorazioni nero e bianco

Disponibile da maggio

Prezzo suggerito di 339,99 dollari

Display OLED curvo da 6,67 pollici

Risoluzione 2K a 60 Hz

Testa pompa motorizzata regolabile

Rotazione orizzontale del blocco pompa

Compatibilità con temi 2D e 3D personalizzati

Software L-Connect 3

Pompa fino a 2400 RPM

Turbo Mode fino a 2800 RPM

UNI FAN: LCD, wireless e prestazioni sempre più elevate

La tanto amata famiglia di ventole UNI FAN si espande al Computex 2026 con numerose nuove proposte che coprono praticamente ogni fascia di mercato. Le protagoniste assolute sono le nuove UNI FAN TL LCD FLEX e SL-INF LCD FLEX, entrambe dotate di schermo LCD da 1,8 pollici utilizzabile per monitorare il sistema o riprodurre immagini e animazioni personalizzate.

Accanto alle versioni LCD arrivano anche le nuove TL FLEX, SL-INF FLEX, SL FLEX e CL FLEX, progettate per offrire il massimo equilibrio tra prestazioni, silenziosità e illuminazione RGB avanzata.

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Per gli utenti che puntano esclusivamente alle prestazioni, invece, Lian Li propone le nuove UNI FAN P28 V2, capaci di raggiungere ben 3000 RPM e oltre 110 CFM di flusso d’aria. A seguire ci lasciamo un recap delle caratteristiche più importanti.

Lian UNI FAN TL LCD FLEX

Display LCD da 1,8 pollici

Risoluzione 400 x 400 pixel a 60 Hz

Supporto MP4, GIF, JPG e PNG

Fino a 66 CFM

Pressione statica fino a 2,7 mmH₂O

Controllo L-Wireless

Disponibili versioni standard e reverse

Lian Li UNI FAN TL FLEX

Fino a 90,1 CFM

Pressione statica 3,97 mmH₂O

Velocità fino a 2.600 RPM

Pale in LCP

Cuscinetto FDB

Supporto L-Wireless

Lian Li UNI FAN SL-INF LCD FLEX

LCD da 1,8 pollici

Risoluzione 400 x 400 pixel a 60 Hz

Illuminazione multi-zona

Fino a 59,2 CFM

Pressione statica 2,34 mmH₂O

Lian Li UNI FAN SL-INF FLEX

Illuminazione Infinity Mirror

Fino a 67 CFM

Pressione statica 3,4 mmH₂O

Velocità fino a 2.300 RPM

Lian Li UNI FAN SL FLEX

Velocità fino a 2.000 RPM

Flusso d’aria fino a 65,07 CFM

Pressione statica 2,51 mmH₂O

Compatibili con ecosistema SL Wireless

Lian Li UNI FAN CL FLEX

Flusso d’aria fino a 77,34 CFM

Pressione statica 2,52 mmH₂O

Velocità fino a 2.150 RPM

Compatibili con ecosistema CL Wireless

Lian Li UNI FAN P28 V2

Flusso d’aria fino a 110,5 CFM

Pressione statica fino a 7,78 mmH₂O

Velocità massima di 3.000 RPM

Controllo a 5 livelli

Feedback luminoso RPM in tempo reale

Supporto L-Connect 3 wireless

Lian Li rinnova anche la gamma di alimentatori EDGE e SX

Accanto alle novità dedicate ai case e al raffreddamento, Lian Li ha aggiornato anche la propria offerta di alimentatori con i modelli EDGE Platinum V2, EDGE Gold V2 ed SX Gold. Tre famiglie pensate per coprire esigenze differenti, dalle configurazioni enthusiast ad alte prestazioni fino ai sistemi compatti, con particolare attenzione a efficienza energetica, gestione dei cavi e facilità di manutenzione.

La serie EDGE Platinum V2 rappresenta la proposta di fascia alta del produttore, con certificazione 80 PLUS Platinum e potenze fino a 1.350 W. Oltre all’elevata efficienza energetica, Lian Li introduce un nuovo filtro antipolvere magnetico dal design rivisto e una funzione di manutenzione intelligente che segnala tramite LED rosso quando la ventola dell’alimentatore raggiunge le 360 ore di funzionamento.

Specifiche principali:

Certificazione 80 PLUS Platinum

Disponibile nei tagli da 1.000W, 1.200W e 1.350W

Colorazioni nero e bianco

Nuovo filtro antipolvere magnetico ridisegnato

Sistema di promemoria per la pulizia con LED rosso dopo 360 ore di utilizzo della ventola

Disponibilità 10 luglio 2026

Lian Li EDGE Gold V2

Pensata per chi cerca un buon equilibrio tra prestazioni e prezzo, la serie EDGE Gold V2 introduce una gestione dei cavi più curata e una maggiore integrazione con l’ecosistema software dell’azienda. Il modello da 1.000 W include infatti il nuovo Edge Hub V2, un’opzione interessante che amplia le possibilità di connessione e monitoraggio tramite L-Connect 3.

Specifiche principali:

Certificazione 80 PLUS Gold

Modelli da 850W e 1.000 W

Disponibili in nero e bianco

Edge Hub V2 integrato nel modello EG1000C

Monitoraggio delle velocità di trasferimento tramite L-Connect 3

Cavi con finitura embossata per un’estetica più curata

Design ottimizzato per una gestione dei cavi più ordinata

Disponibilità terzo trimestre 2026

Lian Li SX Gold

Con la serie SX Gold, Lian Li guarda invece ai sistemi compatti senza rinunciare a potenza ed efficienza energetica. Le dimensioni ridotte consentono un’integrazione più semplice nei case con spazi limitati, mentre componenti premium e una ventola da 135 mm puntano a garantire affidabilità e silenziosità operativa.

Specifiche principali:

Certificazione 80 PLUS Gold

Potenze disponibili da 850W e 1.000W

Formato compatto da 150 × 140 × 86 mm

Condensatori giapponesi di alta qualità

Ventola da 135 mm ottimizzata per la riduzione del rumore

Interfacce laterali dual 6-pin per una migliore gestione dei cavi

Fascette hook-and-loop incluse

Cavo ATX 24 pin accorciato per facilitare l’assemblaggio

Disponibilità quarto trimestre del 2026

Lian Li Desk: il PC si integra direttamente nella scrivania

Chiude questa panoramica dal Computex 2026 il Lian Li DK-B, una scrivania regolabile in altezza che integra direttamente il PC all’interno della struttura. Sviluppata in collaborazione con Backbone, la soluzione punta a eliminare l’ingombro del case tradizionale, offrendo al tempo stesso una vetrina perfetta per l’hardware installato.

Il telaio nascosto sotto la superficie mantiene infatti piena compatibilità con configurazioni di fascia alta, mentre il pannello in vetro temperato permette di osservare i componenti direttamente dalla scrivania. A bordo si possono installare schede madri e PSU ATX standard, abbinandoci sistemi di raffreddamento a liquido AiO fino a 360 mm.

Specifiche tecniche DK-B Sviluppata con Backbone