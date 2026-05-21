Lian Li amplia la famiglia di case O11 con una nuova proposta che guarda soprattutto agli utenti interessati alle build compatte ma senza particolari compromessi sul piano estetico e del raffreddamento. Debutta oggi il Lian Li O11 Vision-M, un modello che prende la filosofia dei modelli Vision e la adatta al formato micro-ATX, mantenendo al contempo gran parte degli elementi che hanno reso celebre la serie.

Parliamo di un case dual chamber caratterizzato da un design panoramico con ampie superfici in vetro temperato, supporto a componenti di fascia alta e una struttura studiata per facilitare sia cable management sia configurazioni avanzate dedicate al raffreddamento a liquido.

Detto questo, sembra evidente che il Lian Li O11 Vision-M non nasce semplicemente come alternativa più piccola agli O11 tradizionali, ma prova a ritagliarsi uno spazio preciso tra gli utenti che desiderano un sistema compatto senza rinunciare a estetica, modularità e spazio interno.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Design e costruzione: il classico stile O11 in formato compatto

La prima cosa che colpisce del Lian Li O11 Vision-M è senza dubbio il design; l’azienda mantiene infatti l’approccio panoramico già visto sugli altri modelli Vision, con pannelli in vetro temperato da 4 mm su frontale e lato sinistro, offrendo una visuale a dir poco pulita della nostra configurazione hardware. Il telaio utilizza acciaio e alluminio, mentre le dimensioni relativamente compatte (419,6 x 275,1 x 395,2 mm) permettono al case di inserirsi facilmente anche in postazioni meno spaziose senza però sacrificare troppo lo spazio interno.

Nonostante il formato micro-ATX infatti, il case supporta schede video fino a 410 mm, dissipatori CPU alti fino a 162 mm e alimentatori ATX fino a 202 mm nella variante standard; la struttura dual chamber aiuta inoltre a separare alimentatore e cablaggi dalla parte principale del sistema, migliorando l’ordine e la “pulizia” generale della build.

Uno degli elementi più interessanti riguarda però il particolare pannello superiore in vetro con apertura ventilata dedicata all’espulsione dell’aria calda. Diversamente da molti case panoramici completamente chiusi, Lian Li ha infatti introdotto una sezione forata allineata alla zona del radiatore superiore così da migliorare il flusso d’aria ed evitare accumuli termici nella parte alta del case.

Riteniamo molto curata anche la gestione dei pannelli; la rimozione avviene rapidamente e consente di accedere facilmente ai vari comparti interni. Sul retro troviamo inoltre diversi punti dedicati al cable management, con otto punti di ancoraggio, fascette in velcro già integrate e clip specifiche per i tubi AIO.

Dal punto di vista estetico, Lian Li mantiene uno stile minimalista ma estremamente moderno, caratterizzato da linee pulite e da una forte attenzione all’esposizione dei componenti RGB e delle configurazioni custom.

Raffreddamento, modularità e caratteristiche avanzate

Uno degli aspetti più interessanti del nuovo O11 Vision-M riguarda senza dubbio la gestione del raffreddamento. Nonostante il formato relativamente compatto, il case offre infatti un supporto molto ampio sia per ventole sia per radiatori. Nella parte superiore è possibile installare radiatori fino a 360 mm con spessore massimo di 57 mm, mentre sulla base trovano spazio altre tre ventole da 120 mm.

A queste si aggiungono due ventole laterali e due posteriori da 120 mm, oltre a una ventola da 140 mm già preinstallata nella camera secondaria. Quest’ultima è stata progettata specificamente per migliorare il raffreddamento della zona CPU e dell’AIO, convogliando aria fresca direttamente verso il radiatore e i tubi del dissipatore; secondo i dati dichiarati da Lian Li, la ventola opera fino a 1.400 RPM, con un airflow massimo di 74,37 CFM e una rumorosità di 32,6 dBA.

La struttura interna è pensata per favorire il flusso d’aria e facilitare configurazioni ad alte prestazioni, soprattutto considerando la crescente diffusione di GPU e CPU particolarmente energivore. Lian Li ha inoltre progettato un layout interno dedicato al cosiddetto “Hidden AIO Layout”, soluzione che permette di nascondere radiatore e tubazioni all’interno della seconda camera per ottenere un aspetto più pulito.

Nel caso di dissipatori particolarmente ingombranti, come il nuovo Lian Li HydroShift II LCD-S (o modelli simili), può essere necessario rimuovere la cover plastica dei tubi per facilitare l’installazione, dettaglio che abbiamo riscontrato anche personalmente.

Molto interessante anche la modularità interna; il divisore centrale può infatti essere rimosso completamente tramite una singola vite, consentendo di ottenere una visuale più aperta sulla build e sulle ventole del radiatore. In alternativa, mantenendo installato il divisore è possibile utilizzare accessori opzionali come il display LCD integrato.

Lian Li mette inoltre a disposizione file dedicati alla stampa 3D così da coprire eventuali spazi lasciati liberi dalla rimozione del divisore, soluzione decisamente particolare che strizza l’occhio agli utenti che guardano al modding. Rimanendo in tema, Lian Li offre anche la variante O11 Vision-M Digital, dotata di display LCD IPS integrato da 9,2 pollici con risoluzione 1920 x 462 pixel, refresh rate a 60 Hz e luminosità fino a 500 nit.

Lo schermo può essere gestito tramite software L-Connect 3 e permette di visualizzare immagini, animazioni o informazioni di sistema direttamente all’interno del case. Segnaliamo in coda che Lian Li propone inoltre il display anche come accessorio separato per chi desidera aggiornare successivamente il modello standard.

Scheda tecnica Lian Li O11 Vision-M

Formato: micro-ATX / Mini-ITX

Dimensioni: 419,6 x 275,1 x 395,2 mm

Materiali: acciaio, alluminio e vetro temperato

Supporto GPU: fino a 410 mm

Supporto dissipatore CPU: fino a 162 mm

Supporto PSU: ATX fino a 202 mm

Slot espansione: 5

Supporto storage: 1 x HDD 3,5” + 2 x SSD 2,5” 3x SSD 2,5”

Supporto radiatori: superiore fino a 360 mm

Supporto ventole: top: 3x 120 mm base: 3x 120 mm lato: 2x 120 mm retro: 2x 120 mm Seconda camera : 1x 140 mm preinstallata + 2x 120 mm

Ventole incluse: 1x 140 mm / 0~1400 RPM airflow 74,37 CFM, pressione statica 1,41 mmH2O

Filtri antipolvere: sì, removibili

Pannello I/O: 2 x USB-A 3.0 1 x USB-C 3.2 jack audio

Compatibilità display LCD opzionale: IPS 9,2”, 1920 x 462 pixel refresh a 60 Hz, luminosità 500 nit

Colorazioni disponibili: nero e bianco

Garanzia: 1 anno

Le nostre impressioni sul Lian Li 011 Vision M

A differenza di altre occasioni, soprattutto per una questione di tempistiche, non abbiamo condotto i classici stress test in loop su una build costruita attorno al Vision M, concentrandoci di più sull’esperienza utente e sulla praticità. Lato temperature comunque possiamo dirvi che il case si comporta bene con CPU come il Core Ultra 9 285K e GPU GeForce RTX 5080, aiutato anche dal particolare taglio ventilato sul pannello superiore che migliora l’espulsione dell’aria calda rispetto ai classici design full-glass.

La struttura interna permette di lavorare comodamente anche con componenti particolarmente ingombranti, mentre la disposizione dual chamber ha facilitato notevolmente la gestione dei cavi e dell’alimentatore. Durante l’assemblaggio emerge subito una delle qualità principali del nuovo O11 Vision-M, ovvero l’equilibrio tra compattezza e spazio interno; pur trattandosi di un case micro-ATX infatti, l’organizzazione degli spazi consente di lavorare piuttosto comodamente anche con componenti high-end.

La struttura dual chamber aiuta parecchio anche nella gestione del cable management, mentre i numerosi punti di ancoraggio presenti sul retro semplificano l’ordine generale della build. Molto valida anche l’accessibilità interna; i pannelli removibili permettono di intervenire rapidamente sui componenti e il supporto per radiatori da 360 mm amplia notevolmente le possibilità di personalizzazione.

Degne di nota anche le staffe removibili dedicate a ventole e radiatori, e il supporto anti-sag dedicato alla GPU, regolabile direttamente dalla seconda camera così da adattarsi a schede video di grandi dimensioni senza compromettere l’estetica interna.

Il design panoramico valorizza particolarmente configurazioni RGB e build curate dal punto di vista estetico, soprattutto utilizzando componenti come le UNI FAN SL-INF Wireless o sistemi AiO con display LCD. Non si può omettere però che il formato micro-ATX impone comunque qualche compromesso rispetto agli O11 più spaziosi, specialmente per chi desidera configurazioni custom loop estremamente elaborate.

Disponibilità e prezzo

Lian Li O11 Vision-M sarà disponibile nelle colorazioni nera e bianca, sia nella variante standard sia nella versione Digital con display LCD integrato; secondo le informazioni ufficiali, il prezzo parte da 69,90 euro per il modello standard nero e 74,90 euro per la variante bianca.

La versione O11 Vision-M Digital con display LCD integrato viene invece proposta a 129,90 euro, mentre il display LCD da 9,2 pollici verrà commercializzato anche separatamente come accessorio opzionale a un prezzo di 69,90 euro.

Considerazioni sul nuovo case Lian Li

L’obiettivo del Lian Li O11 Vision-M sembra abbastanza ovvio, ovvero portare l’esperienza della serie O11 all’interno di un formato più compatto senza cambiare approccio e caratteristiche principali. Il design panoramico rimane uno dei punti forti del prodotto, così come la gestione interna degli spazi e il supporto al raffreddamento avanzato; non manca inoltre una buona attenzione verso modularità e personalizzazione, elementi ormai fondamentali sulle configurazioni desktop moderne.

La compatibilità con hardware di fascia alta, il supporto ai radiatori da 360 mm e la variante con display LCD rendono il case particolarmente interessante per chi desidera realizzare una build gaming compatta ma scenografica. Soluzioni come il divisore modulare removibile, il supporto alla stampa 3D e il layout dedicato agli AIO mostrano inoltre una certa attenzione verso gli utenti enthusiast e il mondo modding.

In chiusura, il prezzo secondo noi risulta piuttosto equilibrato, soprattutto se consideriamo elementi come materiali, design e modularità, elementi che non sempre si coniugano al meglio in prodotti di questa fascia.