Il mondo della tecnologia corre veloce e, pertanto, non c’è da stupirsi se Apple abbia già avviato lo sviluppo dei sistemi operativi che saranno lanciati nel corso del 2028: stiamo parlando di quelli che sul mercato dovrebbero arrivare con i nomi di iOS 28 e macOS 28.

Ebene sì, sebbene manchi ancora tanto tempo al rilascio di iOS 27 e macOS 27, il colosso di Cupertino sarebbe già proiettato sulle versioni successive di questi due sistemi operativi che, sempre secondo le indiscrezioni, dovrebbero introdurre novità più importanti.

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Prime anticipazioni su iOS 28 e macOS 28

A riportare tali indiscrezioni è stato Mark Gurman, popolare giornalista di Bloomberg esperto di Apple, a dire del quale la nuova generazione dei sistemi operativi del colosso statunitense è chiamata internamente “Boppy” mentre i nomi in codice di iOS 28 (e iPadOS 28) e macOS 28 sono rispettivamente Bell e Poppy.

A dire di Gurman, queste due versioni del sistema operativo dovrebbero portare con sé importanti miglioramenti, in quanto dovrebbero supportare le novità hardware che Apple dovrebbe introdurre per il ventesimo anniversario di iPhone.

Allo stato attuale il processo di sviluppo sarebbe ancora in una fase iniziale e i vari team del colosso di Cupertino sarebbero concentrati su singole funzionalità, su miglioramenti del design e sulle nuove architetture di iOS 28 e macOS 28.

Pare che i dipendenti di Apple si riferiscano ad entrambe queste due versioni degli OS con il termine Boppy e ciò suggerisce che uno degli obiettivi più importanti per l’azienda potrebbe essere quello di considerarli unitariamente, con una forte integrazione tra essi come caratteristica primaria.

Del resto, qualcosa di simile si verifica anche per iOS 27 (con iPadOS 27) e macOS 27, i cui nomi in codice sono Rave e Fizz mentre complessivamente all’interno dell’azienda il pacchetto dei nuovi sistemi operativi viene chiamato Rizz.