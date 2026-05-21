AMD continua a spingere sul segmento AI PC e in vista del Computex 2026 annuncia ufficialmente la nuova piattaforma Ryzen AI Halo Developer e i processori Ryzen AI Max PRO 400 Series, soluzioni progettate per sviluppatori, creator e aziende che vogliono eseguire modelli AI avanzati direttamente in locale.

L’obiettivo dell’azienda è piuttosto chiaro, ovvero ridurre la dipendenza dal cloud e rendere accessibili workload generativi, agenti AI e modelli linguistici complessi direttamente su sistemi x86 consumer e professionali. La nuova piattaforma punta infatti a combinare CPU Zen 5, grafica RDNA 3.5 e accelerazione AI XDNA 2 in un’unica soluzione ad alte prestazioni.

Secondo AMD, Ryzen AI Halo rappresenta un passo importante verso la cosiddetta “Agent Computer era”, ovvero una nuova fase dell’informatica personale dove agenti intelligenti, workflow automatici e modelli generativi possono essere eseguiti localmente con latenze ridotte e maggiore controllo sui dati.

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AMD Ryzen AI Halo: la piattaforma developer punta tutto sull’AI locale

La nuova Ryzen AI Halo Developer Platform sarà disponibile in preordine da giugno 2026 e arriverà inizialmente con processore Ryzen AI Max+ 395. Si tratta di una soluzione pensata specificamente per chi sviluppa applicazioni AI generative e agentiche, con supporto completo all’ecosistema ROCm e ai principali framework utilizzati nel settore.

AMD evidenzia soprattutto la possibilità di eseguire modelli di grandi dimensioni direttamente in locale grazie alla memoria unificata fino a 128 GB, caratteristica che permette di gestire workflow molto più complessi rispetto ai tradizionali AI PC consumer; aggiungiamo che il sistema integra inoltre una NPU XDNA 2 da 50 TOPS, utile per accelerare inferenza, generazione contenuti e gestione degli agenti intelligenti.

Secondo quanto mostrato nel materiale condiviso dall’azienda, Ryzen AI Halo è stato progettato per gestire applicazioni che spaziano dalla generazione immagini e video fino ai sistemi multi-agent e ai modelli LLM eseguiti in locale; nelle slide AMD cita esplicitamente software come LM Studio, ComfyUI e VS Code, oltre al supporto day one per modelli AI molto diffusi.

Il produttore ha inoltre condiviso alcuni benchmark interni relativi ai workload generativi in ComfyUI, mostrando vantaggi prestazionali rispetto ad Apple M4 Pro in diversi scenari AI basati su PyTorch.

Ryzen AI Max PRO 400: fino a 192 GB di memoria unificata e 55 TOPS

In contemporanea, AMD ha annunciato anche la nuova famiglia Ryzen AI Max PRO 400 Series, destinata alla prossima generazione della piattaforma Halo prevista per il terzo trimestre del 2026. La nuova lineup introduce tre modelli e punta a spingere ulteriormente sul concetto di AI locale avanzata, portando la memoria unificata fino a 192 GB con configurazioni capaci di dedicare fino a 160 GB alla VRAM condivisa.

AMD definisce questi chip come le prime soluzioni x86 client in grado di eseguire modelli LLM da oltre 300 miliardi di parametri in locale, almeno in determinati scenari. La piattaforma combina architettura Zen 5, grafica RDNA 3.5 e NPU XDNA 2, offrendo fino a 55 TOPS dedicati ai calcoli AI e un massimo di 40 Compute Unit lato GPU.

L’obiettivo non riguarda soltanto gli sviluppatori AI, ma anche workstation compatte, sistemi professionali e mini PC orientati a rendering, simulazioni, design e applicazioni ingegneristiche. Anche qui, AMD insiste molto anche sul tema agentic AI, spiegando che la nuova piattaforma è stata progettata per eseguire contemporaneamente più agenti locali grazie alla grande quantità di memoria disponibile.

Specifiche tecniche Ryzen AI Halo e Ryzen AI Max PRO 400

AMD Ryzen AI Max+ 395

Architettura: Zen 5

Core / Thread: 16 core / 32 thread

Frequenza boost: fino a 5,1 GHz

Cache totale: 80 MB

GPU integrata: Radeon 8060S

Compute Unit GPU: 40 CU

NPU AI: fino a 50 TOPS

TDP configurabile: 45-120 W

Memoria unificata: fino a 128 GB

AMD Ryzen AI Max+ PRO 495

16 core / 32 thread

Frequenza boost fino a 5,2 GHz

80 MB di cache

Radeon 8065S Graphics

40 Compute Unit

Fino a 55 TOPS AI

Memoria unificata fino a 192 GB

AMD Ryzen AI Max PRO 490

12 core / 24 thread

Frequenza boost fino a 5,0 GHz

76 MB di cache

Radeon 8050S Graphics

32 Compute Unit

Fino a 50 TOPS AI

Memoria unificata fino a 192 GB

AMD Ryzen AI Max PRO 485

8 core / 16 thread

Frequenza boost fino a 5,0 GHz

40 MB di cache

Radeon 8050S Graphics

32 Compute Unit

Fino a 50 TOPS AI

Memoria unificata fino a 192 GB

AMD punta a ridurre la dipendenza dal cloud

Uno degli aspetti più interessanti dell’annuncio riguarda proprio il posizionamento della piattaforma. AMD sostiene infatti che eseguire modelli AI localmente possa diventare economicamente più conveniente rispetto all’utilizzo costante delle API cloud. Nelle slide condivise vengono riportati esempi teorici relativi ai costi di utilizzo di modelli cloud confrontati con sistemi Ryzen AI Halo eseguiti in locale, evidenziando possibili risparmi nel lungo periodo per sviluppatori e aziende che utilizzano grandi quantità di token ogni giorno.

AMD sottolinea inoltre come i modelli locali stiano diventando sempre più capaci, arrivando in alcuni casi a prestazioni comparabili a soluzioni cloud molto più costose per determinati workflow agentici.

Disponibilità e prezzi

AMD Ryzen AI Halo Developer Platform con Ryzen AI Max+ 395 sarà disponibile in preordine da giugno 2026 con prezzo di partenza fissato a 3.999 dollari. I sistemi basati sui nuovi Ryzen AI Max PRO 400 Series arriveranno invece nel corso del terzo trimestre del 2026 attraverso partner OEM come ASUS, HP e Lenovo.