Si è da poco concluso l’evento The Moment Beyond Sight con cui Xiaomi ha ampliato il proprio catalogo di prodotti, presentando ufficialmente gli smartphone della serie Xiaomi 17T, lo smartwatch Xiaomi Watch S5 46mm e la smartband Xiaomi Smart Band 10 Pro, le cuffie Xiaomi Buds 6 e lo speaker Xiaomi Sound Play ma anche il robot Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro.

Proprio questo robot aspirapolvere e lavapavimenti sarà il protagonista di questa news: si tratta di un dispositivo pensato per offrire una copertura completa degli ambienti domestici, integrando soluzioni che gli permettono di raggiungere anche gli angoli più difficili, e ridurre al minimo gli interventi manuali. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Alla scoperta di Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro

Come anticipato in apertura, è stato appena presentato il nuovo Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro, l’ennesima aggiunta al catalogo di dispositivi smart per le pulizie domestiche targato Xiaomi.

Il nuovo arrivato, che si inserisce in un segmento sempre più competitivo e ricco di proposte, combina un’elevata potenza di aspirazione e un sistema di pulizia automatizzato che punta a ridurre l’intervento umano in fase di manutenzione grazie alla sua stazione base multifunzione.

Il robot è dotato di un motore capace di sprigionare una potenza di aspirazione pari a 15.000 Pa, sufficiente per gestire in modo efficace la raccolta di polvere, detriti e peli: abbiamo un doppio sistema anti-groviglio che coinvolge la spazzola principale (con denti a forma di “Y” per tagliare i peli) e la spazzola laterale (con design a spirale).

Una delle soluzioni tecniche più rilevanti di questo robot è il sistema a “doppie braccia robotiche” che, durante la fase operativa, fa sì che la spazzola laterale e i panni per il lavaggio possano estendersi verso l’esterno per adattarsi dinamicamente ai contorni (non sempre regolari) di ogni stanza, inclusi i battiscopa.

Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro vanta un sistema di navigazione basato su un sensore laser LDS che esegue una mappatura a 360 gradi dell’abitazione, pianificando i percorsi in maniera autonoma; il robot è poi in grado di evitare gli ostacoli, anche gli oggetti “bassi” sul pavimento, grazie a un sensore laser con angolo di visione a 129 gradi che gli permette di muoversi in maniera affidabile anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Passando alle funzioni di lavaggio, il robot sfrutta due panni che ruotano ad alta velocità (180 giri al minuto) per simulare l’azione di sfregamento manuale ed è in grado di individuare eventuali tappeti per sollevare automaticamente i panni bagnati (di 10 mm) e aumentare in contemporanea la forza aspirante per evitare di inumidire i tessuti.

Uno dei punti di forza di Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro è la sua stazione base multifunzione che automatizza l’intero processo di manutenzione post-pulizia. Al termine del ciclo, la base svuota automaticamente la polvere raccolta dal robot all’interno di un sacchetto dedicato (con capacità tale da offrire circa 75 giorni di autonomia).

Oltre alla polvere, la base si occupa del lavaggio dei panni attraverso un sistema di risciacquo “rotante” ad alta velocità. I panni vengono poi asciugati con aria calda in un ciclo che dura circa 2 ore per prevenire la formazione di muffe o cattivi odori. Il serbatoio dell’acqua ha una capacità di 4 litri, sufficiente per lavare superfici fino a 240 metri quadrati con un solo “pieno”.

Specifiche tecniche di questo robot

Di seguito riportiamo le principali specifiche tecniche di Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro.

Dimensioni (robot): 355 x 353,5 x 93 mm

x x Peso (robot): 3,9 kg

Potenza di aspirazione: 15.000 Pa

Spazzole: anti-groviglio (spazzola principale e spazzola laterale)

(spazzola principale e spazzola laterale) Spazzola laterale: estensibile

Panni: doppi (rotazione fino a 180 giri al minuto) Braccio estensibile Sollevamento di 10 mm per non bagnare i tappeti

(rotazione fino a 180 giri al minuto) Funzioni: pulizia dinamica adattiva dei bordi

Navigazione: laser LDS (angolo di visione a 129 gradi)

(angolo di visione a 129 gradi) Batteria: 5.200 mAh

Gestione smart: Xiaomi Home , Alexa , Google Home

, , Dimensioni (stazione base): 320 x 411 x 495 mm

x x Funzioni: svuotamento polvere , pulizia panni

, Raccolta polvere: sacchetto dedicato (75 giorni di autonomia)

(75 giorni di autonomia) Serbatoio acqua pulita: 4 litri

Serbatoio acqua sporca: separato

Asciugatura: ad aria calda (procedura da 2 ore)

Immagini di questo robot

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Disponibilità e prezzo di Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro

Il nuovo Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro è già disponibile all’acquisto in Italia, sia su Amazon che sul sito ufficiale del produttore cinese. Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti, che arriva nella sola colorazione White, viene proposto al prezzo consigliato di 499,99 euro.