Il settore dei fitness tracker senza schermo si sta facendo sempre più affollato, e Zepp Health sembra pronta a lanciare la sua contromossa. Una nuova documentazione depositata presso la FCC (Federal Communications Commission) statunitense ha rivelato un dispositivo Amazfit classificato come “Smart sensor” con il numero di modello A2671, insieme a una seconda variante denominata A2672.

Sebbene i documenti non specifichino il nome commerciale del prodotto, la forma, le specifiche e i tempi puntano fortemente verso il prossimo Helio Strap 2 o un hardware Helio Core di nuova generazione.

Ricorderete che Zepp Health aveva già dichiarato di essere al lavoro su hardware Helio di nuova generazione per la seconda metà del 2026. Questo deposito FCC fornisce ora il primo indizio normativo concreto che qualcosa in quella linea di prodotti si sta muovendo attraverso la catena di sviluppo.

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Un sensore senza schermo basato su Bluetooth Low Energy

I documenti descrivono il prodotto come un “Smart sensor” piuttosto che uno smartwatch, un primo indizio importante sulla natura del dispositivo. Il tracker utilizza Bluetooth Low Energy nella banda 2,4 GHz, senza alcun segno di GPS, Wi-Fi, LTE, NFC o altri sistemi wireless nei documenti visibili.

Il disegno esterno rivela un modulo rettangolare compatto con angoli arrotondati, un’ampia area sensore circolare sul retro e due contatti di ricarica nella parte inferiore. Questo layout corrisponde praticamente alla forma esatta dell’Helio Strap di prima generazione.

I numeri di modello meritano attenzione visto che A2671 e A2672 non corrispondono ai riferimenti del modello Helio Strap attuale, suggerendo che non si tratta semplicemente dello stesso dispositivo copiato in un altro documento.

È inoltre significativo che siano elencate due varianti dello stesso modulo sensore, il che potrebbe indicare versioni regionali, bundle differenti o un pacchetto separato tra core standalone e cinturino.

Specifiche tecniche in continuità più che rivoluzione

La parte interessante è che le specifiche visibili non suggeriscono un importante rinnovamento hardware. La batteria è indicata a 230 mAh, molto vicina alla capacità attuale dell’Helio Core. L’etichetta mostra ancora resistenza all’acqua 5 ATM e il deposito si concentra sulla connettività BLE di base.

Va detto anche che la documentazione FCC non contiene tutti i dettagli ma che miglioramenti al layout del sensore ottico, agli algoritmi, al design del cinturino, all’integrazione con l’app, alle metriche di recupero e così via potrebbero facilmente risiedere al di fuori della documentazione visibile.

Un rivale per il Fitbit Air

I fitness tracker di base stanno guadagnando molta popolarità quest’anno; dopo il successo del Whoop e dell’Helio Strap originale (attualmente disponibile a circa 90 dollari su Amazon nella versione ricondizionata), Google ha appena rilasciato il Fitbit Air da 99 dollari (Vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra recensione completa), che offre monitoraggio senza schermo senza bloccare i dati principali dietro un paywall.

Il dispositivo Helio di prima generazione operava su un concetto simile, affidandosi interamente a uno smartphone abbinato per elaborare le metriche degli allenamenti.

Va detto anche che se Zepp Health manterrà la sua consueta struttura di prezzi, questo nuovo modulo debutterà probabilmente come concorrente diretto dell’hardware di Google, che sta già attirando molta attenzione nel mercato anche da precedenti utenti Whoop, pronti a fare il salto.

Finestra di lancio: seconda metà del 2026

La richiesta di riservatezza presente nel deposito è particolarmente utile per stimare i tempi. Zepp Health ha chiesto che le foto esterne, le foto interne, le foto del setup di test e il manuale utente rimangano nascosti fino a quando il dispositivo non sarà commercializzato, oppure per 180 giorni dalla data di concessione FCC, a seconda di quale evento si verifichi prima.

La richiesta stessa è datata 12 maggio 2026, quindi se la data di concessione si colloca intorno allo stesso periodo, il materiale nascosto diventerebbe probabilmente pubblico intorno a inizio-metà novembre 2026, a meno che il prodotto non venga lanciato prima.

Questo si allinea con i commenti precedenti dell’azienda riguardo all’hardware Helio di nuova generazione nella seconda metà del 2026. Non equivale a una conferma di lancio, ma, come fa notare la fonte dell’indiscrezione, questo è il tipo di informazione normativa che solitamente appare quando l’hardware si avvicina al rilascio.