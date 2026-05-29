Il finesettimana di MediaWorld si preannuncia bollente: è infatti partita sullo shop online una nuova promozione NO IVA, che permette di risparmiare su tantissima tecnologia. L’iniziativa è valida solo per poche ore, fino al 31 maggio 2026, e prevede come sempre lo scorporo dell’IVA, e quindi uno sconto (o un extra sconto) di quasi il 20% sul prezzo indicato finora. Ecco come funziona e come approfittare delle offerte.

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Una nuova promozione NO IVA è disponibile da MediaWorld

La nuova iniziativa NO IVA di MediaWorld è valida solo fino a domenica 31 maggio 2026 e riguarda una moltitudine di prodotti tech. Come in altri casi, la promozione prevede uno scorporo dell’IVA applicato a carrello: in sostanza, non abbiamo uno sconto del 22%, ma del 18,04%, cioè come se l’IVA non fosse mai stata applicata.

Questo sconto viene applicato al prezzo visualizzato finora sul sito, e quindi risulta cumulabile con eventuali altri ribassi rispetto al prezzo di listino (a meno che non sia specificato diversamente): questo rende dunque particolarmente interessanti i prodotti già ribassati in modo consistente, oppure i prodotti solitamente poco (o per nulla) scontati.

Come capitato altre volte, la promozione è valida solo per i possessori della carta MediaWorld Club associata al profilo: se ne siete sprovvisti, potete rimediare in pochi istanti passando direttamente dal sito, senza alcun costo. Lo sconto del 18,04% viene applicato a carrello solo ai prodotti venduti e spediti da MediaWorld.

Anche questa volta la proposta NO IVA di MediaWorld coinvolge tantissima tecnologia, spaziando per praticamente tutte le categorie dello shop online. Per scoprire tutti i prodotti aderenti che possono contare sullo sconto extra del 18,04% potete seguire il link qui in basso: