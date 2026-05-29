Acer ha ampliato la sua linea di laptop Swift con due nuovi modelli pensati per utenti mobili, professionisti e creativi. Durante l’evento a Taipei, l’azienda ha presentato l’Acer Swift Air 14 e l’Acer Swift Spin 14 AI, entrambi basati su Windows 11 e dotati di NPU dedicata per accelerare i carichi di intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo.

Il primo è un ultraportatile leggero e sottile alimentato dai nuovi processori Intel Core Series 3, ideale per studenti, famiglie e piccole imprese; il secondo è un convertibile a 360 gradi con processori Intel Core Ultra Serie 3 (fino a Core Ultra 9 386H), pensato per chi cerca prestazioni IA elevate in un design versatile.

“Siamo entusiasti di lanciare Swift Air 14, ha dichiarato James Lin, General Manager della divisione Notebook di Acer; sottile, leggero e accessibile, con funzionalità avanzate e capacità di IA”. Josh Newman di Intel ha aggiunto: “I processori Core Series 3 offrono un equilibrio perfetto tra prestazioni, durata della batteria e capacità IA, come dimostra il nuovo Swift Air 14”.

Entrambi i modelli integrano la suite di strumenti IA di Acer (AcerSense, Acer Intelligence Space, PurifiedVoice, PurifiedView) e il tasto dedicato Copilot per un accesso rapido alle funzionalità contestuali.

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Acer Swift Air 14: corpo in alluminio da 1,25 kg e 19 ore di autonomia

Swift Air 14 (SFA14-I31) si distingue per il telaio interamente in alluminio disponibile in quattro colorazioni: sage green, frost blue, blossom pink e lilac purple. Con un peso di soli 1,25 kg e uno spessore massimo di 13,3 mm, è progettato per essere portato ovunque senza affaticare.

Le cerniere a 180 gradi permettono di aprirlo completamente in piano. Alimentato dai nuovi processori Intel Core Series 3, offre fino a 40 TOPS di piattaforma e una NPU dedicata fino a 17 TOPS per l’elaborazione locale dell’IA.

La batteria a ricarica rapida garantisce fino a 19 ore di autonomia (riproduzione video) e si carica al 50% in 30 minuti. Il display WUXGA da 14 pollici (1920×1200, 16:10) ha una frequenza di aggiornamento a 120 Hz, copertura sRGB al 100% e luminosità di 350 nit.

L’audio è affidato a quattro altoparlanti con DTS X:Ultra per un sound spaziale 3D immersivo. La webcam IR 1080p supporta l’accesso tramite Windows Hello (riconoscimento facciale) ed è dotata di otturatore fisico per la privacy.

Le tecnologie PurifiedVoice e PurifiedView di Acer migliorano chiamate e video con cancellazione del rumore IA e ottimizzazione visiva. La connettività include Intel Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, due porte Thunderbolt 4 Type-C e una USB Type-A.

Il modello è pensato per chi cerca un ultraportatile leggero, elegante e con ottima autonomia. Ecco, riassunte, le caratteristiche tecniche del nuovo Swift Air 14, alimentato da processori Intel Core Series 3 e NPU dedicata:

Processore : fino a Intel Core 7 350 (Serie 3), con NPU dedicata fino a 17 TOPS e piattaforma fino a 40 TOPS

: fino a Intel Core 7 350 (Serie 3), con NPU dedicata fino a 17 TOPS e piattaforma fino a 40 TOPS Sistema operativo : Windows 11 Home

: Windows 11 Home Display : 14 pollici WUXGA (1920×1200), 16:10, sRGB 100%, 120 Hz, 350 nit

: 14 pollici WUXGA (1920×1200), 16:10, sRGB 100%, 120 Hz, 350 nit Memoria : fino a 16 GB LPDDR5 integrata

: fino a 16 GB LPDDR5 integrata Storage : fino a 512 GB SSD M.2 (aggiornabile a 1 TB)

: fino a 512 GB SSD M.2 (aggiornabile a 1 TB) Fotocamera : IR FHD con otturatore privacy, Windows Hello

: IR FHD con otturatore privacy, Windows Hello Audio : quattro altoparlanti, DTS X:Ultra, doppi microfoni digitali

: quattro altoparlanti, DTS X:Ultra, doppi microfoni digitali Porte : due Thunderbolt 4 Type-C (funzione completa), una USB 3.2 Type-A, jack audio

: due Thunderbolt 4 Type-C (funzione completa), una USB 3.2 Type-A, jack audio Batteria : 70 Wh, fino a 19 ore (riproduzione video), ricarica rapida: 50% in 30 minuti

: 70 Wh, fino a 19 ore (riproduzione video), ricarica rapida: 50% in 30 minuti Connettività : Intel Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.3

: Intel Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.3 Dimensioni : 313,99 x 222,65 x 12,9/13,3 mm

: 313,99 x 222,65 x 12,9/13,3 mm Peso : 1,25 kg

: 1,25 kg Materiali e colori : telaio in alluminio, disponibile in sage green, frost blue, blossom pink, lilac purple

: telaio in alluminio, disponibile in sage green, frost blue, blossom pink, lilac purple Altre caratteristiche: cerniera a 180°, AcerSense, Acer Intelligence Space, PurifiedVoice, PurifiedView

Acer Swift Spin 14 AI: convertibile Copilot+ con potenza fino a 100 TOPS

Lo Swift Spin 14 AI (SFSP14-I51T) è il primo convertibile della linea Swift, con cerniera a 360 gradi che offre quattro modalità: laptop, tenda, presentazione e tablet. Il telaio in alluminio platino è certificato MIL-STD-810H per la resistenza di grado militare.

Possedendo un processore Intel Core Ultra 9 386H, il laptop raggiunge fino a 50 TOPS di NPU e 100 TOPS di piattaforma, risultando ideale per montaggio video, multitasking, streaming e gaming leggero. La batteria da 71 Wh assicura fino a 26 ore di autonomia (riproduzione video) e supporta la ricarica rapida fino a 100W DC-in.

Il display IPS WUXGA da 14 pollici (1920×1200) a 120 Hz è touch e supporta il multi-touch; l’Acer Active Stylus (opzionale) con tecnologia Wacom AES 2.0 offre 4.096 livelli di pressione.

La webcam è una 5 MP con sensore IR, otturatore per la privacy, rilevatore di presenza umana e supporto a Windows Hello. Presente anche un lettore di impronte digitali e la tecnologia Acer User Sensing per bloccare automaticamente il dispositivo allontanandosi.

La connettività include Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, due Thunderbolt 4 Type-C, due USB Type-A (3.2), HDMI 2.1 e lettore di microSD.

Come PC Copilot+ con Windows 11, offre esperienze IA esclusive integrate.

Di seguito, riassunte, le specifiche dello Swift Spin 14 AI, PC Copilot+ con certificazione militare:

Processore : fino a Intel Core Ultra 9 386H, NPU fino a 50 TOPS, piattaforma fino a 100 TOPS

: fino a Intel Core Ultra 9 386H, NPU fino a 50 TOPS, piattaforma fino a 100 TOPS Sistema operativo : Windows 11 Home (PC Copilot+)

: Windows 11 Home (PC Copilot+) Display : 14 pollici IPS WUXGA (1920×1200), 16:10, sRGB 100%, 120 Hz, multi‑touch, 300 nit

: 14 pollici IPS WUXGA (1920×1200), 16:10, sRGB 100%, 120 Hz, multi‑touch, 300 nit Memoria : fino a 32 GB DDR5

: fino a 32 GB DDR5 Storage : fino a 1 TB PCIe Gen 4 SSD

: fino a 1 TB PCIe Gen 4 SSD Fotocamera : 5 MP + IR, otturatore privacy, Windows Hello, rilevatore presenza umana

: 5 MP + IR, otturatore privacy, Windows Hello, rilevatore presenza umana Audio : DTS X:Ultra, doppio altoparlante, tripli microfoni digitali

: DTS X:Ultra, doppio altoparlante, tripli microfoni digitali Porte : due Thunderbolt 4 Type-C, due USB 3.2 Type-A, HDMI 2.1, jack audio, lettore microSD

: due Thunderbolt 4 Type-C, due USB 3.2 Type-A, HDMI 2.1, jack audio, lettore microSD Batteria : 71 Wh, fino a 26 ore (riproduzione video), ricarica rapida 100W DC‑in

: 71 Wh, fino a 26 ore (riproduzione video), ricarica rapida 100W DC‑in Connettività : Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.4

: Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.4 Dimensioni : 312,8 x 231,6 x 16,9/17,1 mm

: 312,8 x 231,6 x 16,9/17,1 mm Peso : 1,40 kg

: 1,40 kg Materiali e colore : telaio in alluminio platino, certificazione MIL‑STD‑810H (resistenza militare)

: telaio in alluminio platino, certificazione MIL‑STD‑810H (resistenza militare) Altre caratteristiche: cerniera a 360° (quattro modalità), lettore impronte, Acer User Sensing, Acer Active Stylus opzionale (Wacom AES 2.0, 4096 livelli pressione)

Disponibilità

Acer Swift Air 14 sarà disponibile in Italia a partire da ottobre 2026. Per quanto riguarda Acer Swift Spin 14 AI, Acer non ha ancora comunicato una data precisa per il nostro Paese, ma il lancio europeo è previsto entro la fine dell’anno. I prezzi varieranno a seconda delle configurazioni scelte e dei mercati. Entrambi i modelli saranno disponibili inizialmente in selezione di canali selezionati, con distribuzione progressiva nei principali rivenditori di elettronica e online.