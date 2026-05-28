MSI porta ufficialmente in Italia la nuova MSI Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition, variante speciale della sua console portatile introdotta durante il CES di Las Vegas e pensata per chi cerca un handheld capace di coniugare prestazioni elevate, autonomia importante e un’estetica decisamente più ricercata rispetto alla media del mercato.

La nuova Glacier Blue Edition si distingue infatti per una particolare finitura blu perlata con sfumature ghiacciate stratificate lungo tutta la scocca, dettaglio che dona maggiore profondità visiva al telaio curvo già utilizzato sulla serie Claw; MSI continua quindi a spingere molto anche sul design, proponendo un prodotto che guarda chiaramente sia al gaming enthusiast sia a un pubblico attento all’aspetto estetico.

Sotto la scocca troviamo però anche un importante aggiornamento hardware. MSI Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition integra infatti il processore Intel Core Ultra 7 258V con grafica integrata Intel Arc 140V, soluzione pensata per migliorare prestazioni gaming e l’efficienza energetica rispetto alle precedenti generazioni handheld del brand.

MSI evidenzia inoltre la presenza della nuova NPU dedicata all’Intelligenza Artificiale, capace di raggiungere fino a 47 TOPS, mentre l’intera piattaforma arriva fino a 115 TOPS complessivi. Una configurazione che permette alla console di sfruttare funzioni AI locali e l’integrazione con il software proprietario MSI AI Engine, sistema che ottimizza automaticamente prestazioni, illuminazione RGB e gestione audio in base al gioco o all’applicazione utilizzata.

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MSI Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition punta su design e mobile gaming evoluto

Uno degli elementi più interessanti della MSI Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition riguarda il display. MSI utilizza infatti un pannello touchscreen IPS-Level da 8 pollici con risoluzione Full HD+ (1920 x 1200 pixel), refresh rate variabile da 48 a 120 Hz e supporto VRR, soluzione che punta a garantire maggiore fluidità e riduzione del tearing anche nei titoli più pesanti.

Lato autonomia troviamo una batteria da 80 WHr, tra le più capienti attualmente presenti nel segmento handheld gaming e capace di farci giocare senza problemi e compromessi anche lontano dalla presa elettrica, il tutto combinando l’architettura Intel Core Ultra con ottimizzazioni energetiche studiate ad hoc.

La console integra inoltre 32 GB di memoria RAM LPDDR5x-8533 e un SSD NVMe PCI-E Gen 4.0 da 1 TB, mentre lo storage rimane espandibile tramite slot M.2 2230 dedicato e lettore MicroSD integrato.

Ergonomia, connettività da mini-PC e raffreddamento

MSI Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition mantiene l’approccio premium già visto sugli altri modelli Claw anche sul fronte ergonomico e della connettività. La console utilizza stick analogici e grilletti Hall Effect progettati per ridurre il rischio di drift e migliorare precisione e durata nel tempo, mon manca inoltre un sistema aptico HD, accompagnato da pulsanti RGB ABXY e stick RGB completamente personalizzabili.

Molto interessante anche la dotazione di porte, decisamente superiore rispetto ad altre concorrenti handheld. MSI integra infatti due porte Thunderbolt 4 compatibili con DisplayPort e Power Delivery 3.0, soluzione che permette di collegare monitor esterni, dock, GPU esterne oppure utilizzare contemporaneamente ricarica e display aggiuntivi. La piattaforma non si fa mancare nulla neanche lato connettività, supportando WiFi 7 e Bluetooth 5.4, mentre sul fronte audio troviamo due speaker da 2 watt con certificazione Hi-Res Audio.

L’azienda continua a lavorare e ottimizzare anche sulla dissipazione termica; a bordo troviamo infatti il sistema proprietario IntraFlow, tecnologia che reindirizza parte del flusso d’aria per raffreddare anche i componenti interni della console, mantenendo temperature più contenute durante il gaming prolungato.

Per l’occasione debutta inoltre una versione aggiornata di MSI Center M, software che introduce un’interfaccia completamente ridisegnata con impostazioni rapide più accessibili e gestione semplificata delle principali funzioni handheld.

Caratteristiche tecniche MSI Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition

Processore: Intel Core Ultra 7 258V CPU: 8 core (4 P-core + 4 E-core) Frequenza massima: fino a 4,8 GHz NPU: fino a 47 TOPS Prestazioni AI piattaforma: fino a 115 TOPS

GPU integrata: Intel Arc 140V

Sistema operativo: Windows 11 Home

Display: 8 pollici IPS-Level touchscreen Risoluzione: 1920 x 1200 pixel Refresh rate: 48-120 Hz VRR Copertura colore: 100% sRGB

RAM: 32 GB LPDDR5x-8533

Storage: SSD NVMe PCIe Gen4 da 1 TB

Espansione: slot M.2 2230 + MicroSD

Batteria: 80 WHr

Alimentatore: 65 watt

Audio: doppio speaker 2W Hi-Res

Connettività: WiFi 7 e Bluetooth 5.4

Porte: 2x Thunderbolt 4 1x jack combo audio 1x lettore MicroSD

Sicurezza: sensore impronte digitali

Peso: 795 grammi

Dimensioni: 299 x 126 x 24 mm

Garanzia: 2 anni

Prezzo e disponibilità in Italia

MSI Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition sarà distribuita in Italia attraverso partner selezionati MSI con un prezzo consigliato di 1.299 euro, cifra che rispecchia anche il periodo non proprio roseo per quanto concerne componenti come RAM ed SSD.

Per maggiori dettagli vi rimandiamo direttamente alla pagina ufficiale del prodotto.