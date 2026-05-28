Nelle ultime ore si è diffusa rapidamente una voce che aveva inevitabilmente attirato l’attenzione degli appassionati di tecnologia e del mercato delle smart TV: LG starebbe valutando la vendita della propria divisione televisori al colosso cinese Hisense. Un’indiscrezione che, considerando il peso storico dell’azienda nel settore, aveva immediatamente generato grande clamore online.

A spegnere rapidamente le speculazioni ci ha però pensato la stessa LG Electronics, che ha deciso di intervenire ufficialmente definendo le indiscrezioni completamente infondate.

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LG nega categoricamente le indiscrezioni sulla divisione TV

Secondo quanto riportato inizialmente dal sito coreano EBN, alcuni dirigenti di LG si sarebbero recati a Pechino per discutere con Hisense una possibile ristrutturazione della divisione TV, arrivando persino a valutare una vendita completa del business.

La notizia aveva rapidamente iniziato a circolare anche perché il mercato delle smart TV sta vivendo una forte fase di trasformazione, con i produttori cinesi che negli ultimi anni hanno guadagnato quote di mercato sempre più importanti grazie a prezzi aggressivi e a una qualità ormai decisamente competitiva.

LG tuttavia, ha deciso di chiarire immediatamente la situazione attraverso una dichiarazione rilasciata ad Android Authority:

LG Electronics desidera precisare che la notizia relativa alla potenziale vendita della sua divisione TV è completamente infondata e pertanto del tutto speculativa e fuorviante.

Un dettaglio interessante riguarda inoltre il fatto che il report originale pubblicato da EBN sia stato successivamente rimosso dal sito della testata coreana senza particolari spiegazioni ufficiali.

Molti utenti, leggendo le indiscrezioni delle scorse ore, avevano immediatamente ripensato a quanto accaduto nel 2021, quando LG decise di uscire definitivamente dal mercato smartphone dopo anni particolarmente difficili dal punto di vista economico.

All’epoca l’azienda chiuse una divisione che, nonostante prodotti spesso innovativi e molto apprezzati dagli appassionati (basti pensare a dispositivi come LG Wing o alla serie LG V), non riusciva più a competere efficacemente con rivali come Samsung, Apple e i produttori cinesi emergenti.

Proprio per questo motivo l’idea di una possibile uscita anche dal mercato televisivo aveva inevitabilmente generato una certa preoccupazione, soprattutto considerando il ruolo storico ricoperto da LG nel settore. Le origini della produzione televisiva dell’azienda risalgono infatti addirittura al 1966, quando GoldStar, predecessore dell’attuale LG, lanciò il primo televisore in bianco e nero prodotto in Corea del Sud.

Nonostante la smentita ufficiale, il contesto di mercato resta comunque particolarmente competitivo. TCL e Hisense continuano infatti a crescere rapidamente a livello globale, mettendo pressione ai marchi storici del settore grazie a strategie aggressive sia sul fronte prezzi sia su quello tecnologico.

Secondo i dati riportati dalla società di ricerca Omdia, TCL e Hisense avrebbero ormai raggiunto quote di mercato globali rispettivamente del 14% e del 12,5%, riducendo progressivamente il vantaggio dei produttori tradizionali come LG e Samsung.

Parallelamente, anche Sony avrebbe recentemente ceduto una quota di maggioranza della propria divisione TV a TCL, segnale di un mercato che sta cambiando rapidamente rispetto a quanto visto fino a pochi anni fa.

Anche se la divisione TV non sarebbe in vendita, è comunque evidente come LG stia progressivamente espandendo il ruolo del proprio ecosistema software. Secondo le indiscrezioni emerse nelle scorse ore infatti, l’azienda potrebbe continuare a investire in maniera sempre più importante su webOS e sui servizi software collegati, utilizzando la piattaforma non soltanto per i televisori ma anche per monitor smart, sistemi automobilistici e altri dispositivi connessi.

Una strategia che, in parte, riflette quanto sta già accadendo nel mercato dell’elettronica di consumo, dove il software e i servizi stanno assumendo un’importanza sempre maggiore rispetto al semplice hardware. Per il momento dunque, LG resta pienamente nel settore televisivo e le voci relative a una possibile vendita della divisione sembrano essere state definitivamente archiviate dalla stessa azienda.