Nonostante il periodo non proprio roseo che attraversa il settore dell’hardware, il mercato PC gaming non si ferma, così come testimoniano le numerose novità e uscite all’orizzonte da parte delle varie software house. Come discusso più volte, la “crisi” di questo momento non preclude però la possibilità di sfruttare campagne promozionali e offerte di vario tipo, il momento ideale per aggiornare il nostro PC e in particolare il reparto scheda video.
In questo contesto, le offerte NVIDIA dedicate alle GPU GeForce RTX Serie 50 che vi segnaliamo oggi, rappresentano secondo noi l’occasione perfetta per integrare nella propria build le tecnologie di ultima generazione della piattaforma NVIDIA RTX e dell’architettura Blackwell, dal DLSS 4.5 fino al Path Tracing e Dynamic Multi Frame Generator.
Andando più nel dettaglio, le schede grafiche GeForce RTX Serie 50 rappresentano attualmente una delle migliori soluzioni per godere appieno dei giochi di ultima generazione; non di tratta solo di potenza di calcolo, ma di tutto l’ecosistema RTX, ottimizzato al meglio per la tecnologia ray-tracing e tutte le funzionalità più recenti implementate sui titoli last gen.
Tornando alle offerte che vi proponiamo oggi, anticipiamo che si tratta per lo più di modelli di fascia media e medio-alta, ovvero le opzioni più ricercate dalla “massa” dei PC gamer che puntano a giocare a 1080P e 1440P. Ma vediamole insieme nel dettaglio.
Indice:
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Ecco le GeForce RTX 50 da non farsi scappare oggi
Quella che trovate a seguire è una selezione dei migliori modelli di GeForce RTX 50 che abbiamo scovato oggi; sostanzialmente si va dalla GeForce RTX 5050 alla GeForce RTX 5070 Ti, opzioni ricordiamo valide sia per il gaming che per la produttività e la gestione di applicativi AI.
Oltre alle offerte che trovate a seguire dei partner NVIDIA, segnaliamo anche il bundle dedicato a 007 First Light (Recensione) valido fino al 10 giugno, secondo noi un ulteriore vantaggio all’iniziativa. Con l’acquisto di GPU GeForce RTX selezionate infatti, sarà possibile prepararsi alle prossime uscite gaming con una piattaforma in grado di valorizzare al meglio l’ecosistema NVIDIA RTX, combinando potenza grafica, qualità dell’immagine e tecnologie AI di ultima generazione.
Basta chiacchiere, ecco i modelli di GeForce RTX 50 più convenienti da acquistare oggi; precisiamo che si tratta di offerte e promozione disponibili su Amazon Italia e su nexths.it.
Offerte Amazon su NVIDIA GeForce RTX 50:
- MSI GeForce RTX 5060 SHADOW 2X OC 8 GB a 306,90 euro
- MSI GeForce RTX 5060 Ti Ventus 2X OC 8 GB Plus a 326,90 euro
- ASUS Prime NVIDIA GeForce RTX 5050 OC 8 GB Edition a 339,02 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC 8 GB a 347 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 8 GB a 364,24 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8 GB a 380,25 euro
- MSI GeForce RTX 5070 SHADOW 2X OC 12 GB a 582,90 euro
- ASUS PRIME NVIDIA GeForce RTX 5070 OC Edition 12 GB a 639 euro
- ASUS Dual NVIDIA GeForce RTX 5070 OC Edition a 12 GB 656,56 euro
Offerte Next su NVIDIA GeForce RTX 50:
- Gigabyte GeForce RTX 5050 Windforce OC 8 GB a 295 euro
- MSI GeForce RTX 5060 Ventus 2X OC 8 GB a 299 euro
- PNY GeForce RTX 5060 OC Dual Fan 8 GB a 329 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5060 Windforce Max OC 8 GB a 339 euro
- ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti OC 8 GB a 479 euro
- Zotac GeForce RTX 5070 Twin Edge 12 GB a 599 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC 12 GB a 709 euro
- Zotac GeForce RTX 5070 Ti Solid SFF OC 16 GB a 955 euro
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