Roborock, azienda che è recentemente stata incoronata da IDC come numero uno in termini di spedizioni e quote di mercato nel segmento dei robot aspirapolvere e lavapavimenti, ha lanciato a fine aprile il nuovo Roborock Qrevo S Pro, robot che abbiamo definito come la soluzione ideale per coloro che cercano il primo “contatto” con questo mondo.

Da qualche giorno è disponibile una interessante offerta che consente di risparmiare un centinaio di euro sul prezzo di listino di questo robot che, a meno di 500 euro, diventa decisamente più appetibile e si avvicina ad essere un best buy. Andiamo a vedere i dettagli dell’offerta e a fare un breve recap delle sue potenzialità.

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Roborock Qrevo S Pro è in offerta con 100 euro di sconto

Il prezzo di listino è forse uno dei punti deboli di Roborock Qrevo S Pro, un robot aspirapolvere e lavapavimenti che avremmo altrimenti indicato come best buy sin dal momento del lancio. Roborock ha invece optato per 589,99 euro, una cifra un po’ fuori scala, dato che sia nel catalogo del brand che tra i competitor diretti esistono prodotti simili (di fascia media) a prezzi più aggressivi.

Per spingere le vendite del nuovo arrivato, Roborock ha quindi messo in piedi una promo lancio super interessante che permette di risparmiare 100 euro sul prezzo di listino: il prezzo finale scende così a 489,99 euro, nella sola colorazione nera; l’offerta è disponibile sia su Amazon che sul sito ufficiale, fino al 31 maggio 2026.

Le potenzialità di questo robot aspirapolvere e lavapavimenti

Nonostante appartenga alla fascia media, Roborock Qrevo S Pro si presenta come un vero e proprio concentrato di tecnologia, con l’obiettivo di offrire una pulizia completa e ridurre al minimo gli sforzi e gli interventi manuali.

Rispetto ai modelli precedenti, il motore HyperForce spinge la potenza di aspirazione fino a 18.500 Pa per far sì che polvere e residui vengano rimossi da qualsiasi fessura e superficie. Grazie a uno spessore ridotto in 9,65 mm, il robot è poi in grado di infilarsi agevolmente sotto la maggior parte dei mobili.

La combinazione tra spazzola principale (in gomma a spirale) e spazzola laterale anti-groviglio, rende il dispositivo perfetto per gli ambienti con animali domestici. Per quanto concerne il lavaggio, Roborock Qrevo S Pro utilizza doppi mop rotanti con sistema di sollevamento automatico (di 10 mm) per non bagnare i tappeti e continuare ad aspirare.

Il vero valore aggiunto di questo robot è la sua stazione base multifunzione di ultima generazione che, oltre a garantire una ricarica rapida, si occupa della manutenzione automatica dei panni: abbiamo lavaggio con acqua calda (a 75°C) e asciugatura con aria calda (a 45°C); in combinata, prevengono la proliferazione dei batteri e la formazione di cattivi odori.

Roborock Qrevo S Pro è all’avanguardia anche per quanto concerne la navigazione, grazie al sistema PreciSense LiDAR (che assicura una mappatura con precisione millimetrica) e alla tecnologia Reactive Tech (che permette di evitare gli ostacoli), e per quanto concerne la connettività: il robot è compatibile con i principali standard ed ecosistemi (come Matter, Alexa, Google Home e Apple HomeKit), offrendo il pieno supporto ai controlli vocali.