I robot per la pulizia intelligente della casa e non solo sono prodotti di crescente interesse e tra i produttori più noti ed apprezzati spicca il nome di Roborock, che ha appena conquistato la vetta del mercato di riferimento, secondo l’ultimo report pubblicato da IDC.

I robot di Roborock sono i più venduti, di nuovo

Subito protagonista delle Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, Roborock torna a far parlare di sé nel contesto dell’ultimo report diffuso da International Data Corporation (IDC): Global Home Cleaning Robot Market 2025 analizza l’andamento del mercato dei robot per la pulizia nell’ultimo trimestre dello scorso anno, guardando anche alle diverse sottocategorie di robot aspirapolvere, robot tagliaerba e robot per la pulizia delle piscine. In particolare, l’IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker 2025 mette in evidenza il primato conquistato da Roborock, che è risultato essere il marchio numero uno sia per quanto riguarda le spedizioni complessive — 5,8 milioni nel 2025 — che per quota di mercato: 17,7%.

Va detto che lo studio di IDC prende in considerazione anche i produttori di altri tipi di robot per la pulizia domestica, mentre guardando ai soli aspirapolvere robot, il primato di Roborock è ancora più marcato: 27% di market share nel secondo semestre 2025 e primo posto per il terzo anno consecutivo.

Per Roborock si tratta dunque di una conferma importante, anche considerando la rapida evoluzione di un mercato molto dinamico caratterizzato da una crescente influenza dei marchi cinesi; ebbene, Roborock ha svettato nelle classifiche di vendita dei principali mercati nazionali, a partire dagli Stati Uniti e passando per la Germania in Europa e la Corea del Sud nell’area APAC.

Prospettive di un mercato in crescita

Il report di IDC ci offre una fotografia interessante del mercato dei robot per la pulizia domestica: in primo luogo, nel 2025 le spedizioni globali sono cresciute del 20,1% su base annua, toccando un totale di 32,72 milioni di unità spedite; lo stesso segmento dei robot aspirapolvere (RVC) ha chiuso un’annata molto positiva, con +17,1% alla voce spedizioni.

Secondo IDC, l’intelligenza artificiale — coinvolta nell’avanzamento di capacità avanzate come riconoscimento dello scenario, pianificazione del percorso ed evitamento degli ostacoli — sarà sempre più rilevante nella competizione nel mercato dei robot, tuttavia le prestazioni di pulizia continueranno ad essere il fattore determinante.

Per quanto riguarda Roborock, grande protagonista dell’ultimo CES di Las Vegas, il futuro si prospetta all’insegna di una maggiore diversificazione della proposta: lo scorso anno, il brand aveva portato in Europa i propri primi robot tagliaerba e quest’anno li ha portati anche negli Stati Uniti.