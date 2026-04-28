Roborock, azienda che è recentemente stata incoronata da IDC come numero uno in termini di spedizioni e quote di mercato nel segmento dei robot aspirapolvere e lavapavimenti, ha da poche ore annunciato il lancio sul mercato italiano del nuovo Roborock Qrevo S Pro.

Si tratta di un robot di fascia media che vuole proporsi come soluzione ideale per coloro che cercano il primo “contatto” con questo mondo ma che, al contempo, non vogliono rinunciare alle tecnologie più recenti del settore e a una pulizia che riduce al minimo l’intervento umano.

Roborock Qrevo S Pro arriva in Italia

Come anticipato in apertura, Roborock Qrevo S Pro arriva in Italia e rinnova la fascia media targata Roborock, azienda specializzata in soluzioni per le pulizie domestiche che ha scalato le classifiche dei brand che vendono di più nel segmento dei robot aspirapolvere e lavapavimenti.

L’obiettivo di Roborock con questo nuovo prodotto è duplice: conquistare coloro che cercano il loro primo robot aspirapolvere e, al contempo, rinnovare la propria proposta sulla fascia media.

Le peculiarità di questo robot

Tra i miglioramenti di Roborock Qrevo S Pro rispetto ai modelli precedenti di fascia media troviamo il sistema di aspirazione HyperForce spinto fino a 18.500 Pa, oltre il 50% in più. Ciò garantisce l’eliminazione della polvere e dei residui da tessuti, fessure e ogni tipo di superficie.

Abbiamo una spazzola principale in gomma (con lame a spirale) e una spazzola laterale anti-groviglio; queste sono buone notizie perché lo rendono perfetto per le abitazioni in cui vivono animali domestici. Inoltre il robot, grazie al suo spessore ridotto pari a 9,65 cm, può infilarsi tranquillamente sotto i mobili.

Per quanto concerne il lavaggio, abbiamo doppi mop rotanti con un meccanismo di sollevamento automatico di 10 mm che, abbinato a un sistema di rilevamento automatico dei tappeti, entra in azione per evitare di bagnarli. L’aspirazione rimane attiva.

Per quanto concerne l’igiene, Roborock Qrevo S Pro può contare su una stazione base multifunzione automatizzata di ultima generazione che, oltre a ricaricare rapidamente il robot, si preoccupa della pulizia del panno (con acqua calda a 75°C) e dell’asciugatura del panno (con aria calda a 45°C) per evitare la proliferazione di odori e batteri.

Il sistema di navigazione PreciSense LiDAR per la mappatura millimetrica dello spazio a 360 gradi, la tecnologia Reactive Tech che gli consente di evitare gli ostacoli e la compatibilità con i vari ecosistemi per la smart home (Matter, Alexa, Google Home e Apple HomeKit) rendono il robot al passo coi tempi, permettendogli di spostarsi in scioltezza e di essere controllato con i comandi vocali.

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche di Roborock Qrevo S Pro.

Dimensioni (robot): 35,0 x 35,3 x 9,65 cm

x x Dimensioni (stazione base): 34,0 x 48,7 x 51,9 cm

x x Peso (complessivo): 11,6 kg

Spazzola principale: in gomma (con lame a spirale)

(con lame a spirale) Spazzola laterale: anti-groviglio

Potenza di aspirazione: 18.500 Pa

Sacchetto per la polvere: autosigillante (omologato E12) Capacità: 2,7 litri Autonomia: 65 giorni (senza svuotamento manuale) Svuotamento automatico della polvere

(omologato E12) Capacità serbatoio dell’acqua pulita: 4 litri Riempimento automatico

Sistema di lavaggio: doppio mop rotante Rotazione 200 giri al minuto Panno autopulente ad acqua calda (75°C) Asciugatura ad aria calda (45°C)

Navigazione: sensori a luce strutturata + LiDAR Mappatura 360° Mappe dettagliate Superamento soglie da 2 cm

+ Capacità della batteria: 5.200 mAh

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Disponibilità e prezzo di Roborock Qrevo S Pro

Il nuovo Roborock Qrevo S Pro è già disponibile all’acquisto in Italia, sia su Amazon che sul sito ufficiale, in due colorazioni (bianco o nero). Il prezzo consigliato è di 589,99 euro ma, in alternativa, è possibile optare per la variante “Set” che include un sacchetto per la polvere autosigillante aggiuntivo e costa 10 euro in più (599,99 euro).

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