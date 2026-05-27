ASUS amplia la propria gamma dedicata ai professionisti creativi annunciando la nuova ASUS ProArt GeForce RTX 5090, una scheda video di fascia altissima progettata per offrire prestazioni AI avanzate, rendering accelerato e un design compatto ideale anche per workstation con spazio limitato.
Basata sull’ormai collaudata architettura NVIDIA Blackwell, la GPU integra 32 GB di memoria GDDR7 e raggiunge una potenza di calcolo AI oltre i 3.300 TOPS, puntando a soddisfare le esigenze di creator professionisti, sviluppatori AI e utenti che lavorano con modelli linguistici di grandi dimensioni, rendering 3D e flussi di lavoro complessi.
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ASUS ProArt GeForce RTX 5090: prestazioni AI al top e design evoluto
La nuova ASUS ProArt GeForce RTX 5090 rappresenta una delle soluzioni consumer più avanzate per accelerazione AI e creazione di contenuti. L’azienda evidenzia come i 3.352 TOPS consentano di gestire carichi di lavoro particolarmente impegnativi, inclusi LLM, generazione di immagini, video editing avanzato e rendering professionale.
Grazie al supporto delle tecnologie NVIDIA RTX più recenti, la scheda permette inoltre di sfruttare funzionalità come DLSS 4.5, Multi Frame Generation, Ray Reconstruction, Super Resolution e Reflex 2 con Frame Warp per migliorare qualità visiva e fluidità operativa. Il ricco reparto VRAM con 32 GB di memoria GDDR7 (da 28 Gbps su bus a 512 bit) garantiscono una larghezza di banda elevata (oltre 1 TB/s) e una gestione più efficace di asset ad alta risoluzione, timeline video complesse e progetti 3D di grandi dimensioni.
Uno degli elementi distintivi della ASUS ProArt GeForce RTX 5090 è di sicuro il formato da 2,5 slot, particolarmente interessante per workstation compatte o sistemi che necessitano di ulteriori slot PCI-E disponibili. Per l’occasione ASUS ha sviluppato un sistema di dissipazione avanzato basato su camera di vapore con l’adozione di metallo liquido, abbinando backplate ventilato a doppio flusso e ventole Axial-tech da 115 mm.
Secondo quanto dichiarato dall’azienda, il nuovo design garantisce un’efficienza di raffreddamento superiore dell’11% rispetto ai sistemi tradizionali a flusso singolo, riducendo inoltre le dimensioni complessive del 27%. Rimanendo in tema design, la serie ProArt continua a distinguersi anche sul piano estetico; ASUS adotta un design minimalista con finiture laminate e dettagli ispirati al legno naturale, in linea con case come ProArt PA401 Wood Edition e PA602 Wood Edition.
USB Type-C integrata, software e overclock garantiti
Vista la destinazione della scheda, risulta molto gradita la presenza di una porta USB Type-C integrata, opzione che semplifica la gestione dei display esterni, consentendo il collegamento diretto di monitor portatili o configurazioni multi-monitor con meno cavi. Insomma, una chicca pensata specificamente per creator e professionisti che necessitano di postazioni pulite, modulari e facilmente espandibili.
La nuova arrivata in casa ProArt supporta anche il software ASUS GPU Tweak III, che permette di monitorare temperature, frequenze e consumi, oltre a gestire overclock e profili personalizzati. Tra le funzioni principali troviamo opzioni come l’overclock con un clic, modalità OC dedicata, regolazione delle curve delle ventole, personalizzazione OSD e controllo dei limiti di potenza.
Scheda tecnica NVIDIA GeForce RTX 5090
- GPU GB202-300
- Processo Produttivo 4N FinFET (5 nm)
- Transistor 92 miliardi
- Dimensione die GPU 750 mm²
- Streaming Multiprocessor 170
- Cuda Core 21.760
- Tensor Core 680
- TMU 680
- RT Core 170
- Frequenza CPU Default Mode 2.482 MHz
- Frequenza GPU OC Mode 2.512 MHz
- AI TOPS 3.352
- Memoria 32 GB GDDR7
- Velocità memoria 28 Gbps
- Interfaccia memoria 512 bit
- Larghezza di banda memoria 1,79 TB/s
- Alimentazione 1x PCI-E 16pin
- TBP 575 watt
- Interfaccia PCI-E 5.0 x16
- Output video 2x Display Port 2.1a, 1x HDMI 2.1b, 1x USB-C
- Formato 2.5 slot
- Dimensioni: 304 x 140 x 50 mm
- Compatibile SFF Ready
- Software incluso
- ASUS GPU Tweak III
- MuseTree
- NVIDIA GeForce Game Ready Driver
- NVIDIA Studio Driver
Disponibilità, prezzo e campagna Cashback ASUS ProArt
ASUS comunica che la ProArt GeForce RTX 5090 sarà disponibile in Italia a partire dall’inizio di giugno con prezzo suggerito di 4.199 euro, una cifra non bassa ma attualmente in linea con l’andamento del mercato e le rispettive varianti custom dei competitor. La scheda arriverà inizialmente presso rivenditori selezionati come Drako, Giaca, Mister Web, Next Hardware & Software e Syspack, per poi espandersi successivamente agli ASUS Gold Store e ai partner Powered by ASUS.
Segnaliamo inoltre che ASUS ha annunciato una nuova campagna cashback dedicata ai prodotti della linea ProArt. L’iniziativa sarà valida dal 20 maggio al 30 giugno 2026 e consentirà di ottenere rimborsi fino a 670 euro acquistando prodotti idonei presso i partner aderenti, incluso Amazon Italia per articoli venduti e spediti direttamente dalla piattaforma.
La promozione coinvolge numerosi prodotti ProArt e altri componenti ASUS selezionati, per maggiori dettagli potete consultare questa pagina.
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