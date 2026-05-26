Il mondo del fitness connesso continua a evolversi rapidamente e, negli ultimi anni, abbiamo assistito a una trasformazione sempre più evidente delle piattaforme dedicate al monitoraggio dell’attività fisica. Se fino a poco tempo fa servizi come Strava erano focalizzati quasi esclusivamente su corsa e ciclismo, oggi il panorama appare decisamente più ampio e include discipline differenti, allenamenti ibridi e, soprattutto, una maggiore attenzione al lavoro in palestra. In questo contesto si inserisce il nuovo accordo tra Amazfit e Strava, che porta una delle integrazioni più importanti degli ultimi tempi per gli utenti dell’ecosistema Zepp.

Amazfit è infatti uno dei 14 partner di lancio scelti da Strava per il più grande aggiornamento di sempre dedicato all’allenamento con i pesi, una novità annunciata ufficialmente dalla piattaforma e destinata a cambiare il modo in cui gli utenti visualizzano e condividono i propri workout di forza.

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Gli allenamenti Amazfit su Strava non saranno più “vuoti”

Molti utenti Amazfit avranno probabilmente notato come, fino a oggi, gli allenamenti di forza sincronizzati su Strava apparissero sostanzialmente come semplici attività prive di dettagli approfonditi; in altre parole, le sessioni registrate tramite l’app Zepp venivano mostrate quasi come un blocco generico, senza informazioni realmente utili sugli esercizi eseguiti. Con il nuovo aggiornamento, la situazione cambia radicalmente.

Gli allenamenti caricati dall’app Zepp su Strava includeranno infatti esercizi dettagliati, serie, ripetizioni, carichi utilizzati e persino una mappa muscolare visiva generata automaticamente. Quest’ultima permetterà di visualizzare con immediatezza i gruppi muscolari coinvolti durante la sessione, offrendo dunque una panoramica molto più completa del lavoro svolto.

La nuova integrazione introduce inoltre un vero e proprio registro dedicato all’allenamento di forza, pensato per monitorare nel tempo i progressi relativi a peso, volume di lavoro e ripetizioni. Si tratta di un cambiamento importante perché porta l’esperienza tipica delle app specializzate nel bodybuilding direttamente all’interno di Strava, piattaforma che fino a oggi aveva costruito gran parte della sua identità attorno agli sport di endurance.

Strava punta sempre di più sull’allenamento ibrido

Secondo quanto condiviso dalla stessa Strava, il 2025 è stato un anno di forte crescita per gli allenamenti di forza: sulla piattaforma sarebbero stati caricati oltre 500 milioni di workout legati al sollevamento pesi in palestra, numeri che aiutano a comprendere perché l’azienda abbia deciso di accelerare proprio in questa direzione.

Dietro questa evoluzione potrebbe esserci anche una strategia più ampia, alcune indiscrezioni emerse nei mesi scorsi parlano infatti della presentazione riservata della documentazione per una possibile quotazione in borsa negli Stati Uniti, con una valutazione stimata intorno ai 2,2 miliardi di dollari.

L’espansione verso il mondo dello strenght training permetterebbe dunque a Strava di ampliare ulteriormente il proprio pubblico e consolidare la piattaforma come ecosistema completo per il fitness, andando ben oltre corsa e ciclismo; ed è proprio qui che entra in gioco Amazfit.

Amazfit vuole unire forza, recupero e resistenza

Nel comunicato condiviso dall’azienda emerge chiaramente la volontà di rafforzare il concetto di allenamento ibrido, un approccio che combina forza, resistenza e recupero all’interno di un ecosistema unificato.

Secondo Amazfit, l’app Zepp rappresenta il centro di questa esperienza, organizzando i dati provenienti dagli smartwatch e dagli altri dispositivi del brand per offrire una visione più chiara dell’evoluzione atletica dell’utente nel tempo.

Con l’integrazione di Strava, queste informazioni non rimangono più confinate all’interno dell’ecosistema Zepp, ma diventano parte di una piattaforma globale da oltre 195 milioni di atleti. Corse, uscite in bici, allenamenti di forza e recupero vengono così collegati in un’unica esperienza condivisa, rendendo gli allenamenti più completi anche dal punto di vista sociale.

L’azienda sottolinea inoltre come i dispositivi Amazfit non si limitino semplicemente a registrare l’attività fisica, ma contribuiscano a creare un sistema connesso capace di dare maggiore contesto ai progressi dell’utente, mostrando come il corpo si adatti nel tempo ai diversi tipi di allenamento.

Le novità arriveranno gratuitamente nelle prossime settimane

La buona notizia è che tutte queste nuove funzionalità saranno distribuite gratuitamente agli utenti Strava a livello globale nelle prossime settimane. Non sembrano dunque previsti costi aggiuntivi specifici per poter sfruttare l’integrazione avanzata con l’app Zepp.

Per gli utenti Amazfit si tratta probabilmente di uno degli aggiornamenti più interessanti degli ultimi mesi, soprattutto per chi utilizza lo smartwatch non soltanto per monitorare corsa e attività cardio, ma anche per registrare allenamenti strutturati in palestra.