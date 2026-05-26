ASUS Republic of Gamers continua le celebrazioni per il ventesimo anniversario del brand con una collaborazione piuttosto particolare che vuole coniugare gaming, streetwear e lifestyle. L’azienda ha infatti annunciato una capsule collection realizzata insieme a Dolly Noire, marchio italiano ormai molto conosciuto nella scena urban e fashion.

La collezione prende il nome di “20 YEARS OF DOMINANCE” e rappresenta un omaggio ai vent’anni del brand ROG, nato nel 2006 e diventato nel tempo uno dei punti di riferimento assoluti per il gaming enthusiast tra notebook, componenti hardware, periferiche e accessori. Secondo quanto condiviso dalle aziende, l’obiettivo della collaborazione è quello di fondere il mondo tech con quello streetwear, proponendo capi pensati soprattutto per la community gaming e per gli appassionati del brand Republic of Gamers.

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La capsule ROG x Dolly Noire, tra gaming e streetwear

La nuova capsule collection nata da questa partnership include diversi prodotti apparel e accessori, tutti caratterizzati dall’estetica tipica di Republic of Gamers e dallo stile streetwear di Dolly Noire; nel dettaglio troviamo t-shirt, felpe, cappellini e accessori dedicati alla community ROG.

Il design richiama chiaramente il mondo gaming e l’identità visiva del brand ASUS ROG, alternando grafiche aggressive, richiami cyberpunk e dettagli dedicati ai vent’anni della piattaforma Republic of Gamers. Secondo quanto riportato, la collezione sarà disponibile esclusivamente tramite il sito ufficiale Dolly Noire e in quantità limitate, elemento che probabilmente renderà questi prodotti particolarmente interessanti anche per collezionisti e fan storici del brand.

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Questa iniziativa conferma le mosse marketing dell’azienda in ottica valorizzazione del brand, non a caso negli ultimi anni ASUS ROG ha spinto molto anche sul versante lifestyle, andando oltre il semplice hardware gaming per cui è nota a livello globale. Collaborazioni di questo tipo mostrano infatti come il mercato gaming moderno non ruoti più soltanto attorno a PC, notebook e GPU, ma coinvolga sempre di più moda, eventi, creator e cultura urban.

Non a caso la capsule “20 YEARS OF DOMINANCE” viene accompagnata anche da vantaggi esclusivi dedicati agli ASUS Members, che potranno ottenere uno sconto del 20% sul sito Dolly Noire e ricevere inoltre wallpaper esclusivi dedicati alla collaborazione.

Evento dedicato a Milano con prodotti ROG e DJ set

Per celebrare il lancio della capsule collection, ASUS e Dolly Noire hanno organizzato anche un evento dedicato presso lo store milanese del brand; nell’occasione è stato possibile provare alcune delle ultime tecnologie ASUS Republic of Gamers, incluso il nuovo Zephyrus Duo GX651, notebook gaming dual-screen della serie ROG.

L’evento successivamente è stato aperto al pubblico con DJ set, showcase della capsule, area gaming e non per ultima esperienza lifestyle dedicata alla community. In chiusura, l’iniziativa ASUS conferma ancora una volta come il gaming stia diventando sempre più trasversale, mescolandosi con moda, musica e cultura streetwear.

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Per i più curiosi invece, chiudiamo con qualche dettaglio sui prezzi dei prodotti ROG x Dolly Noire: