Dreame Technology, il produttore cinese che negli ultimi anni si è affermato come uno dei protagonisti nel settore degli elettrodomestici smart e delle soluzioni per la casa intelligente, ha annunciato un’illustre partnership globale con Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese diventa il volto internazionale del brand, in quella che l’azienda definisce una “pietra miliare fondamentale” nel proprio percorso di crescita.

La notizia non sorprende del tutto, considerando la traiettoria di espansione seguita da Dreame negli ultimi anni.

Dopo aver consolidato la propria posizione grazie a innovazioni costanti nella tecnologia dei motori ad alta velocità e nei sistemi basati sull’intelligenza artificiale, l’azienda cercava evidentemente un testimonial di caratura mondiale per compiere il salto definitivo nel segmento premium. E chi meglio di CR7, uno degli atleti più iconici del pianeta, per portare questa ambizione al livello successivo.

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Una collaborazione costruita su valori comuni

Secondo quanto comunicato da Dreame, la partnership si fonda su una condivisione profonda di principi. Ronaldo è diventato un’icona mondiale grazie alla sua autodisciplina, alla perseveranza e all’impegno costante nel superare i propri limiti professionali, caratteristiche che ben si sposano con la filosofia aziendale del brand cinese che ha dalla sua la visione a lungo termine, leadership tecnologica e perfezionamento continuo dell’esperienza utente.

La campagna principale di questa collaborazione si intitola “Dreame to Win” e punta a posizionare le soluzioni di smart living come strumenti capaci di aiutare gli utenti a raggiungere l’eccellenza nella routine quotidiana. Un messaggio che unisce la mentalità vincente del campione portoghese con le ambizioni tecnologiche dell’azienda.

Riguardo alla partnership, Cristiano Ronaldo ha dichiarato:

“Sono sempre alla ricerca di partner che condividano la mia spinta verso l’eccellenza e la mia determinazione a non mollare mai. Dreame è un marchio che innova e offre prestazioni di alto livello, rendendo la vita più facile. Sono entusiasta di entrare a far parte della famiglia Dreame e di sostenere la loro missione di leadership nel mercato globale”.

L’accordo copre l’intero ecosistema prodotti

L’immagine di Ronaldo verrà integrata nelle campagne marketing dell’intero portafoglio Dreame, che ormai spazia su diverse categorie merceologiche. Il brand è partito dai robot aspirapolvere e dalle scope cordless, ma negli anni ha ampliato significativamente la propria offerta.

Oggi l’ecosistema intelligente di Dreame, che in numerose occasioni vi abbiamo raccontato sulle nostre pagine, comprende soluzioni per la pulizia smart indoor e outdoor, tra cui robot aspirapolvere, scope senza filo e lavapavimenti.

A questi si aggiungono poi i grandi elettrodomestici di nuova generazione, i prodotti per la cura personale come gli asciugacapelli ad alta velocità, e i piccoli elettrodomestici da cucina per la cottura e la preparazione intelligente degli alimenti.

Colm Chang, Global President di Dreame, ha commentato:

“Si tratta di molto più di una semplice sponsorizzazione; è una potente alleanza tra un leader tecnologico e un marchio sportivo di livello mondiale. Riconosciamo i punti di forza, la visione e l’orientamento a lungo termine l’uno dell’altro. Lo spirito di concentrazione ed eccellenza di Cristiano è profondamente in sintonia con la nostra missione di guidare il settore e influenzare il mondo attraverso la tecnologia intelligente. Insieme, ci impegniamo a offrire un’esperienza di vita di alta qualità e volta al futuro per le famiglie di tutto il mondo”.

Obiettivo: conquistare Europa, Americhe e Asia-Pacifico

Combinando l’influenza cross-culturale di Ronaldo con il proprio ecosistema in espansione, Dreame punta ad aumentare la notorietà del marchio e la quota di mercato nelle principali regioni internazionali. Europa, Americhe e Asia-Pacifico sono i mercati chiave su cui l’azienda intende concentrare i propri sforzi.

Jane Wang, Country Manager di Dreame Italia, ha infine aggiunto:

“L’impegno di Dreame nel superare i confini attraverso l’innovazione è qualcosa in cui crediamo fermamente. Crediamo nel potere della disciplina e della tecnologia per migliorare la vita delle persone. Questa partnership rappresenta un’entusiasmante opportunità per dimostrare come la tecnologia all’avanguardia e una mentalità vincente possano creare un futuro migliore per tutti”.

Una campagna che conferma le ambizioni globali di Dreame e che potrebbe cambiare la percezione del brand presso il grande pubblico, associandolo definitivamente al concetto di eccellenza e prestazioni di alto livello, costanti nel tempo.