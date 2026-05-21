Dreame continua a rafforzare la sua presenza nel mercato dei robot aspirapolvere e lavapavimenti con una strategia basata su innovazione e capacità di pulizia. La serie Aqua rappresenta l’evoluzione naturale rispetto ai modelli precedenti come l’X50 Ultra, con un cambiamento radicale nell’approccio al lavaggio dei pavimenti. Il Dreame Aqua10 Roller abbandona i tradizionali moci rotanti e adotta un rullo cilindrico autopulente, soluzione che promette continuità di lavaggio e minor contaminazione incrociata. Si colloca però sotto il fratello maggiore Aqua10 Ultra Roller Complete, con alcune differenze tecniche che ne abbassano il prezzo ma ne ridisegnano anche il profilo d’uso. Ha davvero senso orientarsi su questo modello piuttosto che sulla versione Ultra?

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Come è fatto il Dreame Aqua10 Roller: specifiche tecniche e costruzione

Il robot misura 350 × 350 mm con un’altezza fissa di 120 mm, data dalla torretta LiDAR non retrattile. Il peso si attesta sui 5,8 kg, in linea con altri modelli di fascia alta dotati di doppio sistema di pulizia. La torretta laser del Dreame Aqua10 Roller è fissa, elemento che può limitare il passaggio sotto mobili bassi rispetto a modelli con torretta retrattile. La struttura ospita un doppio sistema di spazzole HyperStream Detangling DuoBrush, progettato per mantenere un contatto costante con pavimenti duri e raccogliere capelli fino a 30 cm di lunghezza senza formazione di grovigli.

Il punto caratterizzante è il rullo AquaRoll, più lungo rispetto a configurazioni tradizionali e pensato per massimizzare la superficie di contatto durante il lavaggio. Il rullo gira a 100 giri al minuto con una pressione regolabile tra 9 e 11N tramite app, valore utile per adattare l’intensità di lavaggio in base al tipo di pavimento. Questa pressione è inferiore rispetto ai 18N costanti del modello Track della stessa serie, ma consente un controllo più granulare e può risultare meno aggressiva su superfici delicate. La batteria da 6.400 mAh assicura autonomia sufficiente per ambienti di medie dimensioni, anche se la durata effettiva dipende dalla modalità di pulizia selezionata e dalla complessità della mappa.

Il serbatoio della polvere interno raggiunge 220 ml, quello dell’acqua pulita 100 ml e quello dell’acqua sporca 140 ml. Sono capacità contenute, ma coerenti con un sistema che prevede cicli di pulizia supportati da una base di ricarica con serbatoi dedicati. Sul frontale trova posto una fotocamera AI affiancata da luce strutturata 3D e LED, configurazione che consente il riconoscimento di oltre 240 oggetti. La navigazione è completata da sensori perimetrali per la mappatura e da un sistema di sollevamento ruote che abilita il superamento di ostacoli fino a 6 cm.

Quando il robot rileva un tappeto o un’area tessile (fino a 12 mm di spessore), attiva la protezione AutoSeal Roller Guard, una copertura che sigilla il rullo e lo solleva fino a 14 mm. In contemporanea, la potenza di aspirazione aumenta per garantire una raccolta più efficace senza rischiare di bagnare le fibre. Il sistema non include la funzione FluffRoll presente nel modello Ultra, che solleva attivamente le fibre del tappeto per una pulizia più profonda. Sul Dreame Aqua10 Roller la protezione è quindi più difensiva che mirata all’intensificazione della pulizia su superfici tessili.

La base di ricarica misura 420 × 440 × 505 mm e pesa 11,1 kg. Ospita un serbatoio per acqua pulita da 4,0 litri e uno per acqua sporca da 3,5 litri. La capienza elevata riduce la frequenza di rabbocco e svuotamento, aspetto pratico in ambienti con superfici lavabili estese. La base integra il sistema ThermoHub, che gestisce il ciclo di autopulizia del rullo: il vassoio di lavaggio raggiunge i 100°C sul sistema PTC, neutralizzando odori e batteri. Durante questa fase, il rullo viene lavato con acqua portata a 100°C e fatto ruotare avanti e indietro per rimuovere macchie resistenti e neutralizzare gli odori. Dopo il lavaggio, il rullo viene asciugato con aria calda a 65°C per limitare la formazione di batteri e cattivi odori. La base del Dreame Aqua10 Roller non include il vano a doppia soluzione per la rimozione degli odori degli animali domestici, presente invece nel modello Ultra.

Quanto lava bene il Dreame Aqua10 Roller?

Il comportamento generale del robot durante il lavaggio è caratterizzato da una continuità di erogazione e da una pressione calibrata che cerca di bilanciare efficacia e sicurezza su diverse superfici. Il rullo gira in modo costante mentre il robot avanza, e i 12 ugelli integrati spruzzano acqua e detergente in maniera continua per mantenere il rullo sempre umido e attivo. Questa configurazione elimina il trascinamento di sporco tipico di alcuni moci rotanti che, dopo qualche passaggio, tendono a diventare saturi e a redistribuire lo sporco raccolto. Il rullo viene rifornito in tempo reale, elemento che si percepisce soprattutto nelle routine quotidiane dove la pulizia deve essere rapida ma uniforme. La pressione regolabile tra 9 e 11N consente di adattare l’intensità in base al tipo di pavimento, evitando eccessi su superfici più delicate come certi laminati o parquet meno resistenti.

Nella pulizia quotidiana, il Dreame Aqua10 Roller riesce a gestire lo sporco leggero con buona fluidità. Quando il pavimento presenta polvere, briciole e tracce superficiali, il robot passa aspirando e lavando in un unico ciclo. La doppia spazzola frontale raccoglie i residui più grossi e li porta verso il rullo, che completa la rimozione con l’azione combinata di acqua e rotazione. Il risultato è un pavimento pulito senza residui visibili, anche nelle fughe più evidenti dove il rullo riesce a penetrare grazie alla pressione costante e alla geometria cilindrica. Durante il lavaggio quotidiano non si notano accumuli o strisce, segno che il sistema di erogazione dell’acqua è ben calibrato e che il rullo viene rifornito con regolarità. Il robot avanza in modo lineare, senza pause eccessive o cambi di direzione bruschi, mantenendo una velocità costante che permette al rullo di completare il lavaggio prima di passare alla sezione successiva.

Quando lo sporco diventa più strutturato, il Dreame Aqua10 Roller mostra i vantaggi del rullo autopulente ma anche i limiti di una pressione inferiore rispetto ad altri modelli della stessa serie. Su macchie secche leggere, come impronte di scarpe o residui di caffè asciugati, il robot riesce a rimuoverle in un paio di passaggi. Il rullo gira a 100 giri al minuto e la rotazione costante, unita all’erogazione continua di acqua, scioglie progressivamente lo sporco senza bisogno di interventi manuali. Questa pressione è sufficiente per macchie che non hanno aderito in profondità, ma diventa meno efficace su incrostazioni più resistenti o su residui aderenti che richiedono una forza maggiore. In questi casi, il robot può richiedere un secondo passaggio o l’impostazione della pressione massima dall’app per ottenere un risultato completo.

Su sporco più intenso, come macchie di unto o residui appiccicosi, il robot mantiene un comportamento ordinato ma non sempre risolutivo al primo tentativo. Il rullo continua a girare e l’acqua viene erogata in modo costante, ma la mancanza di acqua calda durante il lavaggio limita la capacità di sciogliere sostanze grasse o incrostazioni più vecchie. Diversamente dal modello Track, che usa acqua a 45°C, il Dreame Aqua10 Roller lavora con acqua a temperatura ambiente, soluzione meno aggressiva ma anche meno risolutiva su certi tipi di sporco. In queste situazioni, il robot riesce comunque a schiarire la macchia e a rimuovere buona parte del residuo, ma può lasciare un alone leggero che richiede un secondo passaggio o un intervento manuale per completare la pulizia. La pressione regolabile aiuta a compensare in parte, ma non sostituisce l’azione combinata di calore e pressione costante più elevata.

Nelle fughe e lungo i battiscopa, il rullo riesce a mantenere un contatto efficace grazie alla geometria cilindrica e alla rotazione continua. Durante il lavaggio, il robot rallenta leggermente quando passa vicino a pareti o mobili, adattando la velocità per garantire che il rullo abbia il tempo di completare la pulizia anche negli angoli più stretti. Questa attenzione al dettaglio si percepisce soprattutto in ambienti con piastrelle a giunti larghi, dove il rullo penetra nelle fughe e rimuove lo sporco accumulato senza lasciare residui evidenti. La pulizia dei bordi è meno precisa rispetto a robot con moci estensibili o con configurazioni pensate per raggiungere angoli a 90 gradi, ma il risultato complessivo è comunque ordinato e privo di accumuli visibili.

Quando il robot rileva un tappeto o una superficie tessile, la paratia si chiude sopra il rullo, sigillando il contatto e sollevandolo di 14 mm. In contemporanea, la potenza di aspirazione aumenta per raccogliere polvere e residui senza bagnare le fibre. Questo comportamento è particolarmente utile in ambienti con tappeti bassi o passatoie, dove il rischio di trasferire umidità è alto. La protezione funziona in modo rapido e si attiva prima che il rullo entri in contatto con il tessuto, evitando anche la formazione di odori sgradevoli causati dal contatto prolungato tra rullo bagnato e fibra. Il sistema non include però la funzione FluffRoll del modello Ultra, quindi la pulizia su tappeti rimane più superficiale e meno orientata all’intensificazione dell’aspirazione sulle fibre sollevate.

Dopo ogni ciclo, il robot torna automaticamente alla base e avvia il ciclo di autopulizia. Questo processo chiude il cerchio rispetto al limite dell’acqua a temperatura ambiente durante il lavaggio: la temperatura di 100°C del sistema PTC rimuove anche residui grassi o incrostazioni che l’acqua fredda non riesce a sciogliere, garantendo che il rullo parta sempre pulito al ciclo successivo.

Nota sulla qualità costruttiva: il caso delle perdite d’acqua nelle prime unità

Durante la fase di test del nostro esemplare non abbiamo riscontrato problemi di perdite d’acqua dalla base, e il ciclo di autopulizia si è sempre completato senza anomalie. Tuttavia, è doveroso segnalare che alcune unità iniziali del Dreame Aqua10 Roller hanno manifestato perdite d’acqua pulita dalla base, problema documentato da alcune segnalazioni in rete. Si tratta di un difetto di fabbricazione che ha colpito alcuni esemplari delle prime produzioni, non di un problema generalizzato sull’intera gamma. Il problema è collegato principalmente a intasamenti della bocchetta di aspirazione del robot e del washboard (l’uscita dell’acqua sporca), che quando si ostruiscono con peli, capelli o residui, mandano in tilt il ciclo di scarico e provocano le perdite. Dreame ha riconosciuto la criticità della bocchetta di aspirazione, che tende a ostruirsi più facilmente rispetto ad altri modelli, e ha previsto un cassetto polvere ridisegnato per mitigare il problema. Le fonti indicano che il difetto è coperto da garanzia con sostituzione della base, e consigliano di verificare il corretto funzionamento entro la finestra di reso per tutelarsi. È importante sottolineare che il nostro modello, ricevuto ben dopo il lancio iniziale, non ha mostrato alcun segno di questo problema durante settimane di test intensivo con cicli quotidiani di lavaggio e autopulizia. Questo suggerisce che Dreame abbia probabilmente risolto la criticità nelle produzioni successive o migliorato il controllo qualità. La differenza rispetto al modello Ultra Roller, che ha avuto problemi più estesi, è significativa: sul Roller standard le segnalazioni parlano di “alcune unità” senza lo stesso pattern di lamentele diffuse dell’Ultra. Chi acquista oggi dovrebbe comunque verificare il corretto funzionamento della base nei primi giorni, controllando che non ci siano perdite d’acqua dopo i cicli di autopulizia e che il washboard non presenti ostruzioni. La manutenzione regolare della bocchetta di aspirazione e la pulizia periodica del sistema di scarico possono prevenire intasamenti e garantire il corretto funzionamento nel tempo.

Mappatura, riconoscimento oggetti e superamento ostacoli: navigazione del Aqua10 Roller

La mappatura iniziale si completa in tempi rapidi grazie alla torretta laser e al sistema di sensori perimetrali. Il robot percorre l’ambiente seguendo un percorso ordinato, mappando le stanze e registrando la posizione di mobili, pareti e passaggi. La velocità di mappatura è in linea con altri modelli di fascia alta, anche se la torretta laser fissa impedisce di passare sotto mobili molto bassi durante questa fase. Una volta completata la mappa, il robot la salva nell’app e consente di definire zone vietate, impostare routine personalizzate e gestire più piani all’interno della stessa abitazione.

Durante il ciclo di pulizia, il Dreame Aqua10 Roller si muove seguendo traiettorie lineari e parallele, con cambi di direzione netti e senza sovrapposizioni eccessive. La navigazione è fluida e il robot evita di tornare più volte sulle stesse aree, salvo nei casi in cui rileva sporco residuo o ostacoli imprevisti che richiedono un nuovo passaggio. La combinazione di fotocamera AI, luce strutturata 3D e LED consente di riconoscere oltre 240 oggetti, classificandoli e adattando il modo di agire di conseguenza. Quando incontra un ostacolo non mappato, il robot rallenta, identifica l’oggetto e decide se aggirarlo o tentare di passarci sopra in base all’altezza rilevata.

Il sistema ProLeap del Dreame Aqua10 Roller è calibrato per superare ostacoli fino a 6 cm su gradini a doppio strato e fino a 4,2 cm su gradini singoli. Questa capacità è inferiore rispetto agli 8 cm del modello Ultra Roller, dove il sistema ProLeap aggiornato offre maggior margine su soglie alte e dislivelli più marcati. In ambienti con soglie standard o passaggi rialzati di pochi centimetri, il robot riesce a superarli senza difficoltà, sollevando le ruote e avanzando in modo ordinato. Su soglie più alte o su gradini con spigoli pronunciati, l’atteggiamento diventa più prudente e il robot può rinunciare al passaggio se rileva un rischio di incastro o caduta.

Quando il robot si avvicina a mobili o ostacoli fissi, riduce la velocità e completa la pulizia perimetrale senza urtare. La fotocamera AI riconosce tavoli, sedie, vasi e cavi, adattando la traiettoria per evitare il contatto. In presenza di oggetti più piccoli o di forme irregolari, il robot rallenta ulteriormente e valuta se aggirarli o tentare di passarci vicino senza toccarli. Questo modo di fare ordinato riduce il rischio di danni a mobili o al robot stesso, ma può allungare leggermente i tempi di pulizia in ambienti molto arredati.

Su tappeti e superfici tessili, il sistema AutoSeal Roller Guard si attiva automaticamente, chiudendo la paratia e sollevando il rullo. La transizione tra pavimento duro e tappeto è rapida e il robot non rallenta in modo evidente, mantenendo la continuità del ciclo di pulizia. Quando torna su pavimento duro, la paratia si riapre e il rullo riprende a girare, ripristinando il lavaggio senza interruzioni. Questa gestione automatica dei tappeti è efficace e non richiede interventi manuali, anche in ambienti con passatoie o tappeti sparsi in più stanze.

Controllo vocale e personalizzazione: le funzioni smart del Aqua10 Roller

L’app Dreame Home è il centro di controllo del robot e permette di gestire mappe, preferenze di pulizia, routine e manutenzione della base in modo completo. Dopo la mappatura iniziale, le stanze vengono etichettate automaticamente e possono essere modificate manualmente per correggere eventuali errori o per dividere ambienti grandi in zone più piccole. La gestione delle mappe multi-piano funziona bene: il robot riconosce automaticamente il piano in cui si trova e carica la mappa corrispondente, permettendo di salvare fino a quattro piani diversi senza perdere le impostazioni.

Dentro ogni stanza è possibile configurare parametri specifici come il livello di potenza aspirante, il flusso d’acqua per il lavaggio, la pressione del rullo e il numero di passaggi. Questi livelli vanno da modalità eco a modalità turbo, con passaggi intermedi che permettono di calibrare il comportamento del robot in base al tipo di pavimento e al livello di sporco atteso. Per esempio, in camera da letto si può impostare una potenza bassa per ridurre il rumore, mentre in cucina si può spingere al massimo sia aspirazione che lavaggio.

Il pattern di pulizia può essere modificato tra diverse opzioni, incluso il percorso Y-path che prevede passaggi incrociati per una copertura più accurata. Questa modalità è particolarmente utile su superfici molto sporche o su tappeti dove si vuole garantire una pulizia più profonda. La possibilità di escludere zone specifiche o di creare barriere virtuali completa il quadro, permettendo di evitare aree delicate, ciotole degli animali o zone con cavi sparsi. Le routine automatiche possono essere programmate per giorni e orari specifici, con la possibilità di combinare più stanze in sequenza o di attivare pulizie mirate solo in alcune zone.

L’integrazione con il comando vocale “OK, Dreame” permette di avviare, fermare o richiamare il robot senza passare dall’app, un vantaggio per chi vuole controllare il dispositivo a mani libere. Il robot si integra anche con assistenti di terze parti come Amazon Alexa, Google Home e Apple Siri, ampliando le possibilità di controllo vocale all’interno di ecosistemi già in uso. L’assistente vocale integrato risponde ai comandi e conferma le azioni, rendendo l’interazione più naturale. In futuro, con l’aggiornamento OTA per la compatibilità col protocollo Matter, sarà possibile integrare il robot in ecosistemi smart home più ampi, con interoperabilità tra diversi dispositivi e piattaforme.

Le funzioni AI presenti nell’app permettono al robot di riconoscere il tipo di superficie e di adattare automaticamente aspirazione e lavaggio. Su tappeti, per esempio, il robot aumenta la potenza e solleva il rullo, mentre su pavimenti duri calibra il flusso d’acqua in base al livello di sporco rilevato. La telecamera frontale può essere usata anche per la videosorveglianza remota, con visualizzazione in tempo reale tramite app e possibilità di muovere il robot manualmente per esplorare la casa. Le certificazioni TÜV garantiscono che i dati video siano criptati e non vengano raccolti o condivisi, con funzioni sensibili disattivate di default e attivabili solo dall’utente. In generale, l’app risulta completa e ben strutturata, con un’interfaccia chiara che permette di accedere rapidamente alle funzioni principali senza perdersi in menu complicati.

Per quanto riguarda la manutenzione della base e della stazione, l’app offre un pannello dedicato dove monitorare lo stato del sacchetto polvere, dei serbatoi acqua e del rullo. Quando il sacchetto da 3,2 litri è pieno, l’app invia una notifica e suggerisce la sostituzione, operazione che richiede pochi secondi e non necessita di strumenti.

L’app mostra anche lo stato di usura del rullo, dei filtri e delle spazzole, suggerendo quando è il momento di sostituirli. In sintesi, il valore che riduce di più gli interventi manuali è proprio la combinazione di autopulizia continua del rullo, asciugatura automatica e notifiche tempestive per la manutenzione, che permettono di mantenere il robot efficiente nel tempo senza dover ricordare scadenze o controllare manualmente lo stato dei componenti.

Quanto costa il Dreame Aqua10 Roller e chi dovrebbe acquistarlo

Il Dreame Aqua10 Roller ha un prezzo di listino di 999€, attualmente disponibile su Amazon a 749€, un risparmio concreto che lo rende ancora più competitivo nella fascia alta del mercato. Questo posizionamento lo rende una soluzione più accessibile rispetto alla versione top di gamma, con alcune rinunce tecniche che ne ridisegnano il profilo d’uso. Rispetto al predecessore X50 Ultra, il Dreame Aqua10 Roller introduce il rullo autopulente al posto dei moci rotanti tradizionali e aumenta la potenza di aspirazione da 20.000 a 30.000 Pa, migliorando la capacità di raccolta su pavimenti duri e superfici difficili. Il ciclo di autopulizia a 100°C rappresenta un passo avanti concreto rispetto agli 80°C dell’X50 Ultra, garantendo igiene superiore e manutenzione meno frequente.

A chi lo consigliamo

Il Dreame Aqua10 Roller è adatto a chi cerca un robot con rullo autopulente e ciclo di igienizzazione a 100°C, in ambienti con pavimenti duri estesi e sporco quotidiano. Funziona bene in abitazioni con superfici miste come gres, piastrelle e laminato, dove la continuità di lavaggio e la rotazione costante del rullo garantiscono una pulizia uniforme anche nelle fughe. È indicato per routine domestiche che richiedono automazione elevata e manutenzione ridotta, grazie al sistema di autopulizia che mantiene il rullo sempre pronto e privo di odori. La protezione AutoSeal Roller Guard rende il robot utilizzabile anche in presenza di tappeti bassi o passatoie, purché la pulizia su superfici tessili non sia prioritaria.

È meno indicato per ambienti con tappeti estesi o con necessità di pulizia intensificata sulle fibre, dove l’assenza di FluffRoll limita l’efficacia rispetto al modello Ultra. In abitazioni con soglie superiori ai 6 cm o con dislivelli marcati, la capacità di superamento ostacoli può risultare insufficiente. Su sporco intenso o incrostato, la mancanza di acqua calda durante il lavaggio richiede passaggi aggiuntivi o interventi manuali per ottenere un risultato completo. Il prezzo elevato lo rende più adatto a un pubblico disposto a investire in automazione e igiene, piuttosto che a chi cerca il miglior rapporto qualità-prezzo in fascia alta.

Confronto Aqua10 Roller vs Aqua10 Ultra Roller Complete

Specifica Aqua10 Roller Aqua10 Ultra Roller Complete Potenza aspirazione 30.000 Pa 30.000 Pa Batteria 6.400 mAh, ~160–180 min 6.400 mAh, ~180 min Serbatoio polvere (robot) 220 ml 220 ml Acqua pulita / sporca (robot) ~100 ml / ~140 ml 100 ml / 140 ml Dimensioni robot 350 × 350 × 120 mm 350 × 350 × 97,5 mm (LDS retratto) Peso robot 5,8 kg 5,8 kg Navigazione LiDAR fisso + 3DAdapt VersaLift™ LDS retrattile + OmniSight 2.0 Chip AI Standard NVIDIA (AstroVision™) Riconoscimento ostacoli 240+ oggetti 240+ oggetti (precisione 1 mm) Superamento soglie 4,2 cm singola / 6 cm doppia 4,2 cm singola / 8 cm doppia FluffRoll™ (pettinatura rullo) Assente 1.000 rpm Pressione rullo 9–11 N 9–12 N Sollevamento rullo 14 mm 14 mm Protezione tappeti AutoSeal™ AutoSeal™ + TripleUp Tech Acqua pulita (base) 4 L 4–4,5 L Acqua sporca (base) 3,5 L 3,5–4,1 L Sacchetto polvere 3,2 L 3,2 L Lavaggio rullo in base ThermoHub™ a 100°C ThermoHub™ a 100°C Asciugatura rullo Aria calda a 65°C Aria calda a 70°C Scomparti detergente 1 (singolo) 2 (standard + anti-odori pet) Controllo vocale integrato “OK Dreame” + Alexa, Google, Siri “OK Dreame” + Alexa, Google, Siri Telecamera sorveglianza Si ✅ Audio bidirezionale Garanzia inclusa 2 anni (3 con estensione) 3 anni

Per approfondire ulteriormente la gamma Dreame e confrontare questo modello con altri robot della stessa serie, potete consultare la recensione completa del Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete, che offre funzioni aggiuntive e prestazioni superiori. Per chi cerca soluzioni più economiche ma comunque performanti, la guida all’acquisto dei migliori robot Dreame presenta alternative in diverse fasce di prezzo.

Pro: Rullo AquaRoll con erogazione continua di acqua



Aspirazione da 30.000 Pa



Sistema AutoSeal Roller Guard che protegge i tappeti Contro: Assenza di acqua calda durante il lavaggio



Torretta laser fissa che impedisce di passare sotto mobili bassi



Mancanza di FluffRoll per pulizia intensificata su tappeti