La scorsa settimana, Sky e Formula 1 hanno annunciato un’estensione pluriennale della loro partnership per far sì che le reti Sky Sport in Italia (fino al 2032 incluso), nel Regno Unito e in Irlanda (fino al 2034 incluso) possano essere l’unico metodo di accesso esclusivo a tutte le gare della classe regina dell’automobilismo.

L’annuncio sembra un po’ ridimensionare le ambizioni di Apple per lo streaming della Formula 1: l’accordo quinquennale siglato a ottobre 2025 per i diritti esclusivi negli Stati Uniti (a partire dalla stagione 2026) su Apple TV sembrava essere solo il primo passo verso un’espansione a livello globale; i piani del colosso di Cupertino sono stati rimandati o si sono ancorati? Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Sky rimane la casa della Formula 1 (anche in Italia)

Come anticipato in apertura, tramite un comunicato congiunto, lo scorso 6 maggio Sky Group e Formula 1 hanno annunciato che Sky rimarrà il partner esclusivo per le trasmissioni in diretta della F1 nel Regno Unito e in Irlanda fino alla stagione 2034 (inclusa) e anche in Italia ma fino alla stagione 2032 (inclusa).

Formula 1 and @SkyGroup have today announced a multi-year agreement continuing their long standing and deep partnership, giving @SkySports viewers in the UK, Ireland, and Italy exclusive access to all the action from every Formula 1 race weekend into the next decade. In the UK… pic.twitter.com/U25qOzt7Pa — F1 Media (@F1Media) May 6, 2026

In sostanza, è stato esteso di cinque anni il precedente accordo: Sky deteneva infatti i diritti della classe regina del motorsport fino al 2027 in Italia e fino al 2029 nel Regno Unito e in Irlanda; con questa mossa, l’azienda ha giocato d’anticipo, assicurandosi i diritti prima che venisse indetta una gara d’appalto pubblica.

“L’estensione della nostra partnership con la Formula 1 arriva in un momento entusiasmante, mentre entriamo insieme in una nuova era. Per i nostri clienti non c’è mai stato un momento migliore per seguire questo sport, con più talento britannico che mai sulla griglia di partenza e con la prossima generazione di stelle, come l’italiano Kimi Antonelli, che sta già lasciando il segno. Siamo orgogliosi del ruolo che abbiamo svolto nel sostenere la crescita dello sport attraverso uno storytelling di livello mondiale, l’innovazione e investimenti a lungo termine. Questo accordo consolida la posizione di Sky come casa della Formula 1” Dana Strong – CEO dello Sky Group

“Siamo molto soddisfatti di questo nuovo accordo, che conferma la solidità della nostra partnership pluriennale con la Formula 1, in Italia sinonimo di tradizione e passione uniche. Continueremo a valorizzarla al meglio, come solo Sky sa fare, offrendo ancora per molti anni grandi sfide raccontate con la qualità editoriale e tecnologica che ci contraddistingue per far vivere agli appassionati italiani tutte le emozioni della pista”. Andrea Duilio – CEO di Sky Italia

“Sky è sempre stato un partner dedicato, affidabile e appassionato sin dall’inizio della nostra collaborazione – dice Stefano Domenciali, Presidente e Ceo di F1 – molti anni fa. Il loro approccio all’avanguardia a livello mondiale per le trasmissioni in diretta, la creazione di contenuti e le analisi dietro le quinte, guidate da un gruppo di talenti televisivi davvero straordinari, ha fatto la differenza nel continuare a far crescere il nostro sport nel Regno Unito, in Irlanda e in Italia, e sono lieto che la nostra partnership si protrarrà per il prossimo decennio. Voglio ringraziare Dana e tutto il team di Sky per la determinazione dimostrata nel concludere questo accordo e nel continuare a portare l’emozione della Formula 1 ai nostri appassionati”. Stefano Domenicali – Presidente e CEO della Formula 1

Una mossa che rallenta (o spegne) le ambizioni di Apple

Considerando gli accordi in scadenza a breve con Sky e con le altre realtà che detengono in Europa i diritti esclusivi per la Formula 1, l’accordo siglato a ottobre 2025 con Apple per i diritti esclusivi nel Nord America aveva lasciato supporre che il colosso di Cupertino fosse in attesa per piazzare la zampata ed espandere l’accordo a livello internazionale.

Durante il weekend di Miami, il vicepresidente senior di Apple, Eddy Cue, aveva dichiarato a MotorBiscuit quanto segue: “partire dagli Stati Uniti, che rappresenta un mercato enorme per noi, e poi espanderci da lì, è senza dubbio la strategia migliore. Spero che potremo espanderci in altri mercati”.

Sky ha quindi precluso l’accesso del colosso di Cupertino alla Formula 1, tramite Apple TV, nel Regno Unito, in Irlanda e in Italia. Altre porte europee restano però aperte: in Francia, ad esempio, l’accordo con Canal Plus è valido fino al 2029.

A quanto pare, in termini di ascolti, le trasmissioni della Formula 1 su Apple TV hanno fatto registrare numeri positivi, forse non tali da giustificare un’espansione a livello globale per il colosso di Cupertino.

Resta da capire se questo rinnovo Sky/Formula 1 abbia definitivamente spento le ambizioni della Mela Morsicata o se, più semplicemente, la strategia prevedesse già in partenza un’espansione graduale, sfruttando il mercato statunitense come banco di prova per arrivare su scala globale preparati al massimo.

D’altronde, gli appassionati del vecchio continente sono decisamente più esigenti rispetto a quelli statunitensi che stanno scoprendo (o riscoprendo) la Formula 1 solo negli ultimi anni, con l’arrivo in calendario di nuovi Gran Premi negli Stati Uniti (attualmente siamo a tre gare con Miami, Austin e Las Vegas).

Come seguire in TV la stagione 2026 di Formula 1

Il campionato mondiale 2026 di Formula 1 nella sua interezza (test pre-stagionali, conferenze, prove libere, qualifiche e qualifiche Sprint, gare e gare Sprint) può essere seguito in diretta esclusivamente su Sky e sui suoi canali/mezzi.

Tutte le sessioni in diretta verranno trasmesse esclusivamente su Sky e su NOW, il servizio in abbonamento solo online della piattaforma:

L’abbonamento a Sky (pacchetto Sky Sport) ha un costo in offerta di 24,99 euro al mese (anziché 51,90 euro al mese) garantendo una permanenza minima di 18 mesi; è previsto un costo di attivazione pari a 19 euro; clicca qui per maggiori info e per abbonarti.

(pacchetto Sky Sport) ha un costo (anziché 51,90 euro al mese) garantendo una permanenza minima di 18 mesi; è previsto un costo di attivazione pari a 19 euro; clicca qui per maggiori info e per abbonarti. L’abbonamento al pacchetto Sport di NOW ha un costo di 19,99 euro al mese, garantendo una permanenza minima di 12 mesi; in caso contrario, il prezzo sale a 29,99 euro al mese; clicca qui per maggiori info e per abbonarti.

Nell’arco della stagione, qualifiche e gare verranno trasmesse anche su TV8 (canale televisivo gratuito del gruppo Sky Italia) ma in differita. Nei sei Gran Premi che prevedono il weekend Sprint, le gare Sprint saranno trasmesse in diretta su TV8 (come già avvenuto in Cina). L’unico Gran Premio della domenica che verrà trasmesso in diretta su TV8 è il Gran Premio d’Italia, che si correrà a Monza, il 6 settembre 2026.

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