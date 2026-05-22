Da anni il consiglio era sempre lo stesso: “il MacBook Air è ottimo, ma evitate il modello base”. Con la nuova generazione Apple MacBook Air 13” con chip M5, questa regola viene finalmente infranta. Apple non solo ha potenziato il suo ultraportatile con un chip progettato specificamente per l’intelligenza artificiale, ma ha anche eliminato i compromessi storici che affliggevano le configurazioni di partenza: ora si parte da ben 16GB di RAM e un velocissimo SSD da 512GB. Il momento per l’acquisto diventa ancora più interessante grazie all’offerta attuale su Amazon, che porta il prezzo a un livello decisamente competitivo, ben al di sotto del listino ufficiale. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo dispositivo un vero affare.

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Apple MacBook Air 13” M5: le specifiche che contano

Il vero protagonista di questo notebook è il rivoluzionario chip Apple M5, un SoC che spinge le prestazioni a un nuovo livello, soprattutto in ambito AI. La sua architettura comprende una CPU a 10 core (4 performance-core e 6 efficiency-core), una GPU a 8 core e una Neural Engine a 16 core potenziata, capace di accelerare in modo significativo i task di machine learning e le funzionalità di intelligenza artificiale integrate in macOS. Questa potenza si traduce in un’esperienza d’uso fluida e reattiva, dall’editing video al multitasking più spinto.

La vera svolta, però, riguarda la configurazione di base. Finalmente, Apple MacBook Air M5 parte con 16GB di memoria unificata, una quantità che garantisce performance eccellenti anche con decine di tab aperte e applicazioni professionali in esecuzione. A questo si aggiunge un’unità SSD da 512GB, che non solo offre il doppio dello spazio rispetto al passato, ma garantisce anche velocità di lettura e scrittura di altissimo livello, eliminando ogni collo di bottiglia.

Il design rimane un punto di riferimento per il settore: lo chassis unibody in alluminio, sottile e leggero (solo 1,24 kg), è completamente fanless, ovvero privo di ventole. Questo significa un funzionamento sempre e comunque silenzioso, un vantaggio inestimabile durante le sessioni di lavoro concentrate. Il display è l’ottimo Liquid Retina da 13,6 pollici con tecnologia True Tone, che assicura colori vividi e un’esperienza visiva naturale. Sul fronte della connettività, troviamo il supporto al nuovo standard Wi-Fi 7 e due porte Thunderbolt 4 per il collegamento di periferiche ad alta velocità.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Chip : Apple M5 con CPU 10-core, GPU 8-core, Neural Engine 16-core

: Apple M5 con CPU 10-core, GPU 8-core, Neural Engine 16-core Memoria : 16GB di memoria unificata

: 16GB di memoria unificata Archiviazione : 512GB di SSD

: 512GB di SSD Display : Liquid Retina da 13,6 pollici con True Tone

: Liquid Retina da 13,6 pollici con True Tone Design : Fanless, chassis in alluminio

: Fanless, chassis in alluminio Connettività : Wi-Fi 7, due porte Thunderbolt 4, MagSafe 3

: Wi-Fi 7, due porte Thunderbolt 4, MagSafe 3 Autonomia: Fino a 18 ore di utilizzo

Dettagli dell’offerta: un’occasione da non perdere

L’offerta attuale rende questo concentrato di tecnologia ancora più appetibile. Il MacBook Air 13” con chip M5 nella configurazione da 16GB/512GB è attualmente in promozione su Amazon.

Il prezzo di listino ufficiale per questa configurazione è di 1.249€, ma grazie a questa promozione è possibile acquistarlo a soli 1.099€. Questo si traduce in un risparmio netto di 150€, corrispondente a uno sconto del 12% su un prodotto appena lanciato sul mercato. L’offerta riguarda la colorazione Galassia ed è venduta e spedita direttamente da Amazon, garantendo così la massima affidabilità, una spedizione rapida e un’eccellente assistenza post-vendita. Trattandosi di uno sconto significativo su un modello così recente e desiderato, è probabile che le scorte disponibili a questo prezzo siano limitate.

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