A partire da oggi, 28 aprile 2026, grande cambiamento per il mondo dei notebook: come forse saprete, dopo aver rivoluzionato il mercato degli smartphone, la direttiva europea sul caricabatterie unico sta facendo un passo in avanti, estendendosi ufficialmente anche ai computer portatili. Questo comporterà non solo che i laptop dovranno adottare lo standard USB-C, ma anche che i caricabatterie potrebbero non essere più inclusi nella confezione dei nuovi dispositivi: in tale scenario, Anker propone due modelli ideali per rispondere a questo cambiamento, ossia Anker Zolo 140W e Anker Prime 160W.

Anker Zolo 140W e Prime 160W: due soluzioni per la ricarica rapida multi-dispositivo

Dal 28 aprile 2026 tutti i notebook venduti nell’Unione Europea dovranno adeguarsi ai nuovi standard: questo tipo di dispositivi ha potuto contare su tempistiche più ampie per l’adeguamento, rispetto agli smartphone e ai tablet, ma ora è arrivato il momento anche per loro. L’obiettivo è in generale quello di ridurre i rifiuti elettronici, semplificare l’esperienza d’uso e promuovere l’interoperabilità tra dispositivi.

La normativa prevede in breve l’obbligo di utilizzare una porta USB-C per la ricarica via cavo, il supporto allo standard USB Power Delivery per tutti i dispositivi che superano i 15 W di potenza, e l’indicazione sulle confezioni riguardante le prestazioni di ricarica del dispositivo e la presenza o meno dell’alimentatore.

Come accaduto con gli smartphone, la conseguenza di quest’ultimo punto sarà la (progressiva?) scomparsa dei caricabatterie all’interno delle confezioni dei notebook. Questo rende fondamentali soluzioni di ricarica universali, che siano potenti e soprattutto multi-dispositivo. Per rispondere a queste esigenze, Anker propone due soluzioni di ultima generazione, pensate sia per gli utenti professionali sia per quelli consumer.

Il primo modello è Anker Zolo 140W, progettato per una ricarica rapida e sicura su più dispositivi contemporaneamente: offre la tecnologia GaN di ultima generazione ed è in grado di fornire fino a 140 W di potenza complessiva, permettendo di alimentare fino a quattro dispositivi in parallelo. Dispone di due porte USB-C ad alta potenza in grado di ricaricare dispositivi come un MacBook Air da 15″ fino al 50% in circa 30 minuti.

Il sistema di sicurezza ActiveShield 3.0 monitora costantemente la temperatura con oltre 6 milioni di controlli al giorno, così da proteggere i dispositivi collegati, e un pratico display a colori ad alta definizione permette di visualizzare stato di ricarica, temperatura e utilizzo delle singole porte.

La seconda soluzione è costituita da Anker Prime 160W, caricabatterie che offre fino a 160 W totali in un formato ridotto (paragonabile alla custodia delle AirPods Pro). La singola porta USB-C può erogare fino a 140 W costanti, permettendo di ricaricare (ad esempio) un MacBook Pro da 16″ fino al 50% in circa 25 minuti.

Attraverso la tecnologia PowerIQ 5.0, il caricabatterie distribuisce la potenza in modo intelligente tra più dispositivi, permettendo di alimentare notebook, smartphone e tablet con un solo prodotto. Non manca il sistema AnkerSense View con il suo avanzato livello di controllo: permette di monitorare in tempo reale la potenza erogata attraverso il pratico display e persino l’applicazione mobile con Bluetooth, oltre che di personalizzare le modalità di utilizzo.

Prezzi e offerte per i caricabatterie Anker

Anker Zolo 140W (A2697) viene proposto a un prezzo consigliato di 89,99 euro, ma nel momento in cui scriviamo è attiva su Amazon una duplice promozione: il prezzo è sceso a 66,49 euro per entrambe le colorazioni (Dark Gray e Silver), ma c’è un anche un extra sconto del 5% al checkout che fa scendere la cifra fino a 63,16 euro.

Anker Prime 160W (A2687) viene commercializzato al prezzo consigliato di 129,99 euro, ma in questo momento è attivo su Amazon un doppio sconto: il prezzo è di 115,99 euro, ma grazie all’extra sconto del 6% proposto al checkout è possibile acquistare il caricabatterie a 109 euro.