Il brand Soundcore è molto noto e alquanto apprezzato nel mercato consumer per il buon rapporto qualità-prezzo dei prodotti che ne compongono la gamma, tuttavia la casa madre Anker Innovations ha annunciato la decisione di ritirarlo con effetto immediato, sostituendolo con il nuovo brand Anker Audio-Visual.

Addio Soundcore, benvenuta Anker Audio-Visual

Sono passati soltanto pochi giorni dal lancio sul mercato italiano delle nuove cuffie wireless Soundcore Space 2 — arrivate con tanto di offerte early bird valide ancora per poco —, che sotto un determinato aspetto posso essere già considerate vecchie: il brand Soundcore non verrà più utilizzato, per lo meno in Cina.

Sì, perché la casa madre Anker Innovations — cui fanno capo marchi noti come Anker, Eufy, Anker Solix ed eufyMake — ha annunciato l’abbandono del marchio Soundcore con effetto immediato: il comunicato, diffuso dall’azienda attraverso i propri canali social ufficiali e visibile qui sotto, parla del ritiro di Soundcore in favore del nuovo brand “Anker Audio-Visual”. In sede di comunicato è stato chiarito che tutti i servizi relativi all’account e gli aggiornamenti saranno gestiti attraverso l’account Anker.

L’azienda non ha spiegato le ragioni alla base di una decisione così importante, che potrebbe essere stata dettata dall’esigenza di una maggiore chiarezza e riconoscibilità figlia della varietà di prodotti che compongono il portfolio di Soundcore: se da una parte il marchio è conosciuto soprattutto per prodotti audio come cuffie, cuffiette e speaker Bluetooth, dall’altra anche i proiettori della serie Nebula ricadono sotto il brand Soundcore. Insomma, il nome Anker Audio-Visual è maggiormente in grado di abbracciare tutti i prodotti.

La fase di transizione vedrà i due marchi coesistere, ma ciò non comporterà alcuna differenza dal punto di vista degli utenti: la qualità e la funzionalità dei prodotti rimarrà invariata.

È importante precisare che allo stato attuale l’annuncio di Anker Innovations riguarda soltanto la Cina, resta dunque da capire se il cambiamento toccherà soltanto il mercato domestico o anche tutti gli altri mercati — tra cui quello italiano — in cui è presente Soundcore.