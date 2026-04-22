L’intelligenza artificiale continua a espandersi praticamente in ogni ambito della tecnologia di consumo, ma come molti di voi avranno notato, la vera sfida oggi non è tanto avere l’IA, quanto riuscire a portarla direttamente sui dispositivi senza dipendere dal cloud. Ed è proprio in questo scenario che si inserisce la nuova mossa di Anker, che ha ufficialmente presentato Thus, una piattaforma di chip progettata per portare l’intelligenza artificiale direttamente a bordo dei dispositivi, a partire da una categoria tutt’altro che semplice: gli auricolari.

Parliamo di un approccio che, almeno sulla carta, potrebbe segnare un cambio di passo importante, soprattutto per tutti quei prodotti compatti dove spazio, consumi e dissipazione del calore rappresentano limiti ben concreti.

Thus è il nuovo chip di Anker per l’IA on-device (anche dove sembra impossibile)

Il cuore dell’annucio di Anker è dunque Thus, un chip sviluppato internamente da Anker con l’obbiettivo di eseguire modelli di intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo, eliminando (o quantomeno riducendo drasticamente) la necessità di appoggiarsi a server esterni.

Come spesso accade in questi casi, la vera innovazione non è tanto nel cosa, ma nel come: Thus utilizza infatti un’architettura definita compute-in-memory, che permette di elaborare i dati direttamente nella memoria, evitando continui trasferimenti tra CPU e storage. Un dettaglio tecnico che può sembrare marginale, ma che in realtà incide profondamente sui consumi energetici, considerando che (secondo quanto dichiarato dall’azienda) oltre il 90% dell’energia nei chip tradizionali viene proprio spesa per spostare i dati.

In altre parole, Anker ha deciso di ripensare un paradigma che affonda le radici addirittura nell’architettura di Jon von Neumann, ancora oggi alla base della maggior parte dei sistemi di calcolo moderni.

Il primo banco di prova per Thus saranno gli auricolari, un segmento che, come anticipato, rappresenta una delle sfide più complesse per l’IA on-device; dimensioni ridotte, batterie limitate e necessità di mantenere temperature contenute rendono infatti questi dispositivi particolarmente difficili da potenziare con funzionalità avanzate.

Eppure, Anker sembra voler partire proprio da qui. I primi auricolari dotati di chip Thus verranno presentati ufficialmente il prossimo 21 maggio durante un evento dedicato, e tra le funzionalità già anticipate spicca Clear Calls, un sistema di cancellazione del rumore ambientale basato su rete neurale.

A differenza delle soluzioni più tradizionali, che si affidano ad algoritmi relativamente semplici, Clear Calls sfrutta una rete neurale più ampia e complessa, supportata da una configurazione hardware composta da otto microfoni MEMS e due sensori a conduzione ossea. L’obbiettivo è piuttosto chiaro, migliorare sensibilmente la qualità delle chiamate anche in ambienti difficili, come strade trafficate o locali affollati.

Se però vi sembra che tutto questo si limiti al mondo audio, vale la pena fare una precisazione: gli auricolari rappresentano solo il primo passo.

Anker ha infatti chiarito che Thus è una piattaforma destinata a espandersi progressivamente all’interno dell’ecosistema del brand, includendo non solo altri prodotti della linea Soundcore, ma anche accessori per dispositivi mobili e, più in generale, soluzioni legate al mondo IoT.

Un dettaglio interessante riguarda anche la produzione del chip, che sarà gestita nella sede globale dell’azienda in Germania, segno di una strategia che punta a un controllo sempre più diretto sullo sviluppo hardware.

Dal punto di vista concettuale, Thus prende ispirazione da un principio piuttosto affascinante: avvicinarsi al funzionamento del cervello umano, dove memoria ed elaborazione non sono separate ma integrate.

Nel chip sviluppato da Anker, questo si traduce nell’integrazione delle capacità di calcolo direttamente nelle celle di memoria (in particolare NOR-Flash), riducendo drasticamente la necessità di trasferire continuamente i dati; il risultato è una soluzione più efficiente, più compatta e, almeno nelle intenzioni, più adatta a dispositivi di piccole dimensioni.

In conclusione, la strategia di Anker appare piuttosto chiara, ossia portare l’intelligenza artificiale il più vicino possibile all’utente, riducendo la dipendenza dal cloud e migliorando al tempo stesso efficienza e reattività.

Resta ovviamente da capire quale sarà l’impatto reale di Thus una volta arrivato sul mercato, soprattutto in un segmento competitivo come quello degli auricolari. Tuttavia, il fatto che un’azienda come Anker stia investendo in modo così deciso su soluzioni proprietarie lascia intuire come il futuro dell’IA possa passare sempre più da dispositivi capaci di elaborare dati in locale.

E se il debutto sugli auricolari rappresenta solo una dimostrazione di fattibilità, come dichiarato dall’azienda, è lecito aspettarsi che nei prossimi anni vedremo questa tecnologia diffondersi ben oltre, andando a ridefinire (ancora una volta) il ruolo degli accessori nel nostro ecosistema digitale quotidiano.