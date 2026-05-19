Garmin porta avanti il solito lavoro di distribuzione quasi quotidiana di nuovi aggiornamenti software per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma, concentrandosi stavolta sui modelli più recenti delle gamme Forerunner, Venu e vivoactive.

Nelle ultime ore, l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato una nuova beta per i due sportwatch di punta dedicati ai runner, ovvero Forerunner 970 e Forerunner 570, e per i tre più recenti smartwatch “generalisti e modaioli”, ovvero Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Nuova beta per i Garmin Forerunner 970 e Forerunner 570

Come anticipato in apertura, proseguono i lavori in corso nel ciclo di sviluppo verso il prossimo major update per gli sportwatch Forerunner 970 e Forerunner 570: dopo la prima beta rilasciata a inizio aprile (versione 17.16 beta), la seconda beta rilasciata a fine aprile (versione 17.19 beta) e la terza beta rilasciata la scorsa settimana (versione 17.25 beta), arriva la quarta beta del ciclo di sviluppo.

Il Forerunner 970 riceve la nuova versione 17.30 beta del software mentre il Forerunner 570 riceve la nuova versione 17.31 beta del software. Nonostante la differenza minima di numerazione, il changelog (qui per Forerunner 970 e qui per Forerunner 570) è identico tra i due modelli e si limita a raccontare di alcuni problemi risolti e di un piccolo miglioramento al processo di log del cibo (ora mostra anche i minuti nell’orario in cui vengono registrati i pasti).

Changelog – versione 17.30/31 beta (dalla 17.25 beta) Risolve un problema che poteva causare il riavvio casuale del dispositivo.

Risolve un problema che poteva causare il blocco o il riavvio del dispositivo durante un allenamento multisport.

Migliora la reattività durante la regolazione del volume tramite touchscreen.

Quando si registrano gli alimenti nell’app di nutrizione, vengono visualizzati i minuti anziché solo le ore relative ai pasti.

Aggiorna le traduzioni.

La stessa beta arriva anche sui Garmin Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6

Garmin ha rilasciato una nuova versione in anteprima anche per gli smartwatch Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6: nonostante l’iniziale esclusione dalla prima beta del ciclo di sviluppo di Venu X1, rilasciata invece sugli altri due, l’azienda elvetico-statunitense ha poi sistemato le cose, riprendendo il ciclo di sviluppo congiunto per i tre modelli.

Alla pari dei due sportwatch del capitolo precedente, anche i tre smartwatch sopra-citati hanno ricevuto la nuova versione 17.30/31 beta (sostituisce la precedente versione 17.25 beta della scorsa settimana) che costituisce il quarto passo verso il prossimo major update, caratterizzato principalmente da ottimizzazioni e risoluzione di problemi.

Il changelog ufficiale (qui per Venu X1, qui per Venu 4 dove viene indicata come 17.30 beta, qui per vivoactive 6), che riportiamo di seguito, è abbastanza risicato e propone gli stessi fix di cui abbiamo discusso poco sopra per i due modelli della gamma Forerunner, al netto di una novità che non è disponibile su vivoactive 6.

Changelog – versione 17.31 beta (dalla 17.25 beta) Modifiche per tutti e tre i modelli: Risolve un problema che poteva causare il riavvio casuale del dispositivo.

Migliora la reattività durante la regolazione del volume tramite touchscreen.

Quando si registrano gli alimenti nell’app di nutrizione, vengono visualizzati i minuti anziché solo le ore relative ai pasti.

Aggiorna le traduzioni. Modifiche per i Garmin Venu X1 e Venu 4: Risolve un problema che poteva causare il blocco o il riavvio del dispositivo durante un allenamento multisport.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.