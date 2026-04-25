Garmin porta avanti i lavori verso il prossimo major update per la maggior parte dei propri smartwatch e sportwatch più recenti delle gamme Forerunner, Venu e vivoactive.

Nelle ultime ore, l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato una nuova beta per i due più recenti sportwatch dedicati ai runner, Forerunner 970 Forerunner 570, e i tre più recenti smartwatch Venu 4, Venu X1 e vivoactive 6. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Garmin aggiorna in beta Forerunner 970/570, Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6 con tante novità 1

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Nuova beta per i Garmin Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6

Come anticipato in apertura, Garmin ha rilasciato una nuova versione in anteprima per gli smartwatch Venu X1Venu 4 vivoactive 6: il primo dei tre modelli era rimasto escluso dalla prima beta del ciclo di sviluppo, rilasciata invece sugli altri due, ma ora si aggiunge alla partita.

I tre smartwatch sopra-citati ricevono la nuova versione 17.19 beta, che sostituisce la precedente versione 17.16 beta di inizio mese e costituisce il secondo passo verso il prossimo major update.

Il changelog ufficiale (qui per Venu X1, qui per Venu 4, qui per vivoactive 6) è molto lungo e parla dell’aggiunta di nuove funzionalità (come il supporto ai sensori Approach CT1 Club e una novità legata a LiveTrack), alcuni miglioramenti (ad esempio la reattività all’avvio del timer) e la risoluzione di svariati problemi (mancata vibrazione durante l’inizio dell’attività di nuoto, riavvii casuali, funzione chiamata non disponibile, problemi durante la navigazione).

Changelog – versione 17.19 beta (dalla 17.16 beta)

Modifiche per tutti e tre i modelli:

  • Aggiunge il supporto per i sensori Approach CT1 Club.
  • Consente l’attivazione automatica di LiveTrack per ogni tipo di attività.
  • Migliora la reattività all’avvio del timer.
  • Risolve diversi problemi che potevano causare il riavvio del dispositivo.
  • Impedisce il rilevamento automatico del percorso durante le attività di trail running.
  • Risolve il problema della mancata vibrazione durante l’invio del segnale di inizio attività durante gli allenamenti di nuoto.
  • Risolve un problema che poteva causare la mancata visualizzazione della freccia di svolta durante la navigazione.
  • Risolve altri bug minori.
  • GCM Translations – aggiornata alla versione 3.80

Modifiche per i soli Garmin Venu X1 e Venu 4:

  • Risolve un possibile problema per cui i tasti Indietro e Giù non funzionavano durante le attività di arrampicata indoor e bouldering.
  • Risolve un problema che poteva impedire di accettare una chiamata in arrivo sull’orologio.
  • Aggiorna l’impostazione silenzioso in modo che rimanga attiva solo per la chiamata in corso.

Modifiche per il solo Garmin Venu X1:

  • Risolve il problema per cui il livello “popolarità” della mappa non veniva visualizzato quando il percorso era disattivato.

La stessa beta arriva anche sui Forerunner 970/570

Dopo la prima beta del ciclo di sviluppo verso il prossimo major update, rilasciata a inizio mese (versione 17.16 beta), Garmin è tornata ad aggiornare in beta anche gli sportwatch Forerunner 970 Forerunner 570.

Entrambi ricevono la nuova versione 17.19 beta del software, seguendo a braccetto i tre smartwatch di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente. Il changelog (qui per Forerunner 970 e qui per Forerunner 570) è lunghissimo e propone più o meno le stesse novità che abbiamo discusso poco sopra.

Changelog – versione 17.19 beta (dalla 17.16 beta)

Modifiche per entrambi i modelli:

  • Aggiunge il supporto per i sensori Approach CT1 Club.
  • Consente l’attivazione automatica di LiveTrack per ogni tipo di attività.
  • Migliora la reattività all’avvio del timer.
  • Risolve diversi problemi che potevano causare il riavvio del dispositivo.
  • Impedisce il rilevamento automatico del percorso durante le attività di trail running.
  • Risolve il problema della mancata vibrazione durante l’invio del segnale di inizio attività durante gli allenamenti di nuoto.
  • Risolve un possibile problema per cui i tasti Indietro e Giù non funzionavano durante le attività di arrampicata indoor e bouldering.
  • Risolve un problema che poteva impedire di accettare una chiamata in arrivo sull’orologio.
  • Aggiorna l’impostazione silenzioso in modo che rimanga attiva solo per la chiamata in corso.
  • Risolve altri bug minori.

Modifiche per il solo Garmin Forerunner 970:

  • Risolve il problema per cui il livello “popolarità” della mappa non veniva visualizzato quando il percorso era disattivato.

Modifiche per il solo Garmin Forerunner 570:

  • Risolve un problema che poteva causare la scomparsa della freccia di svolta durante la navigazione di un percorso.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.

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