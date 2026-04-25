Garmin porta avanti i lavori verso il prossimo major update per la maggior parte dei propri smartwatch e sportwatch più recenti delle gamme Forerunner, Venu e vivoactive.

Nelle ultime ore, l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato una nuova beta per i due più recenti sportwatch dedicati ai runner, Forerunner 970 e Forerunner 570, e i tre più recenti smartwatch Venu 4, Venu X1 e vivoactive 6. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Nuova beta per i Garmin Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6

Come anticipato in apertura, Garmin ha rilasciato una nuova versione in anteprima per gli smartwatch Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6: il primo dei tre modelli era rimasto escluso dalla prima beta del ciclo di sviluppo, rilasciata invece sugli altri due, ma ora si aggiunge alla partita.

I tre smartwatch sopra-citati ricevono la nuova versione 17.19 beta, che sostituisce la precedente versione 17.16 beta di inizio mese e costituisce il secondo passo verso il prossimo major update.

Il changelog ufficiale (qui per Venu X1, qui per Venu 4, qui per vivoactive 6) è molto lungo e parla dell’aggiunta di nuove funzionalità (come il supporto ai sensori Approach CT1 Club e una novità legata a LiveTrack), alcuni miglioramenti (ad esempio la reattività all’avvio del timer) e la risoluzione di svariati problemi (mancata vibrazione durante l’inizio dell’attività di nuoto, riavvii casuali, funzione chiamata non disponibile, problemi durante la navigazione).

Changelog – versione 17.19 beta (dalla 17.16 beta) Modifiche per tutti e tre i modelli: Aggiunge il supporto per i sensori Approach CT1 Club.

Consente l’attivazione automatica di LiveTrack per ogni tipo di attività.

Migliora la reattività all’avvio del timer.

Risolve diversi problemi che potevano causare il riavvio del dispositivo.

Impedisce il rilevamento automatico del percorso durante le attività di trail running.

Risolve il problema della mancata vibrazione durante l’invio del segnale di inizio attività durante gli allenamenti di nuoto.

Risolve un problema che poteva causare la mancata visualizzazione della freccia di svolta durante la navigazione.

Risolve altri bug minori.

GCM Translations – aggiornata alla versione 3.80 Modifiche per i soli Garmin Venu X1 e Venu 4: Risolve un possibile problema per cui i tasti Indietro e Giù non funzionavano durante le attività di arrampicata indoor e bouldering.

Risolve un problema che poteva impedire di accettare una chiamata in arrivo sull’orologio.

Aggiorna l’impostazione silenzioso in modo che rimanga attiva solo per la chiamata in corso. Modifiche per il solo Garmin Venu X1: Risolve il problema per cui il livello “popolarità” della mappa non veniva visualizzato quando il percorso era disattivato.

La stessa beta arriva anche sui Forerunner 970/570

Dopo la prima beta del ciclo di sviluppo verso il prossimo major update, rilasciata a inizio mese (versione 17.16 beta), Garmin è tornata ad aggiornare in beta anche gli sportwatch Forerunner 970 e Forerunner 570.

Entrambi ricevono la nuova versione 17.19 beta del software, seguendo a braccetto i tre smartwatch di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente. Il changelog (qui per Forerunner 970 e qui per Forerunner 570) è lunghissimo e propone più o meno le stesse novità che abbiamo discusso poco sopra.

Changelog – versione 17.19 beta (dalla 17.16 beta) Modifiche per entrambi i modelli: Aggiunge il supporto per i sensori Approach CT1 Club.

Consente l’attivazione automatica di LiveTrack per ogni tipo di attività.

Migliora la reattività all’avvio del timer.

Risolve diversi problemi che potevano causare il riavvio del dispositivo.

Impedisce il rilevamento automatico del percorso durante le attività di trail running.

Risolve il problema della mancata vibrazione durante l’invio del segnale di inizio attività durante gli allenamenti di nuoto.

Risolve un possibile problema per cui i tasti Indietro e Giù non funzionavano durante le attività di arrampicata indoor e bouldering.

Risolve un problema che poteva impedire di accettare una chiamata in arrivo sull’orologio.

Aggiorna l’impostazione silenzioso in modo che rimanga attiva solo per la chiamata in corso.

Risolve altri bug minori. Modifiche per il solo Garmin Forerunner 970: Risolve il problema per cui il livello “popolarità” della mappa non veniva visualizzato quando il percorso era disattivato. Modifiche per il solo Garmin Forerunner 570: Risolve un problema che poteva causare la scomparsa della freccia di svolta durante la navigazione di un percorso.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.